  • Cotizaciones
    jueves 08 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Una crisis de proyecto democrático

    Sr. director:

    En estos días se han conocido reflexiones y datos que, leídos en conjunto, merecen una atención que vaya más allá del impacto inmediato. Por un lado, las advertencias del ingeniero Juan Grompone sobre el desgaste del sistema político uruguayo; por otro, el informe divulgado por Búsqueda que muestra que una proporción significativa de jóvenes relativiza la democracia y toleraría un gobierno autoritario en contextos de crisis.

    Leé además

    Ricardo Ghazarian

    La caída de Maduro VI
    Diva E Puig 

    El daño del plástico

    Lejos de ser fenómenos aislados, todos apuntan a un mismo problema de fondo: Uruguay no enfrenta hoy una crisis de democracia, sino una crisis de proyecto democrático.

    Desde la recuperación institucional hace cuatro décadas, el país hizo bien en priorizar la estabilidad, la reconstrucción del Estado de derecho y la convivencia política. Ese esfuerzo fue necesario y exitoso. Sin embargo, con el paso del tiempo, la democracia se fue consolidando como forma, pero sin un rumbo estratégico claro que le diera contenido y horizonte.

    Durante décadas, las reformas estructurales —del Estado, de la educación, del sistema productivo, de la inserción internacional, de la seguridad— fueron postergadas o abordadas de manera parcial. No por falta de diagnósticos, sino por una cultura política que privilegia la amortiguación del conflicto y el consenso mínimo antes que la decisión estratégica de largo plazo.

    A estos desafíos se suman fenómenos demográficos y sociales que agravan la situación. La fuga de cerebros y de jóvenes capacitados amenaza el capital humano necesario para sostener y renovar la democracia y la economía, mientras que la pirámide poblacional invertida plantea retos crecientes para la sostenibilidad del sistema de seguridad social, la atención sanitaria y la creación de oportunidades para nuevas generaciones. Estos factores refuerzan la percepción de estancamiento y aumentan la presión sobre la política para definir un rumbo que integre a todos los segmentos de la población.

    El resultado es un sistema político que administra con eficacia relativa, pero que no propone un destino compartido. En ese contexto, no debería sorprender que sectores de la sociedad, en particular los más jóvenes, empiecen a percibir la democracia no como una herramienta de transformación, sino como un trámite que no resuelve sus problemas más urgentes.

    Esto no implica nostalgia autoritaria ni vocación golpista. Implica, más bien, desencanto, fatiga y sensación de estancamiento. Cuando la política pierde capacidad de orientar el futuro, la democracia corre el riesgo de sostenerse solo por costumbre y no por convicción.

    Los 40 años de continuidad democrática no deberían ser leídos solo como una conmemoración, sino como una oportunidad histórica. Es el momento adecuado —quizás el último sin costos mayores— para cerrar definitivamente la transición y animarse a discutir reformas de fondo con una visión de país a 20 o 30 años.

    Si ese debate vuelve a postergarse, el problema no será la falta de apego formal a la democracia, sino algo más delicado: la pérdida de su legitimidad emocional y generacional.

    La estabilidad es un valor. Pero, sin reformas y sin rumbo, la estabilidad se transforma en inmovilidad, y la inmovilidad, tarde o temprano, se paga.

    Pedro Michelini Lerena

    Selección semanal
    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo
    Teatro

    Verónica Llinás hace llorar de risa en ‘Una Navidad de mierda’, en el hotel Enjoy Punta del Este

    Por Javier Alfonso

    Te Puede Interesar

    Manifestantes contra la operación de Estados Unidos en Venezuela, el sábado 3 de enero en Montevideo.

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Rodrigo Arim, director de la OPP.

    Director de OPP destaca el Presupuesto como “gran logro político”, pero quedó con sabor “un poco amargo”

    Por Ismael Grau
    Presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez.

    Presidente de la Suprema Corte rechazó afirmaciones “profundamente agraviantes” de militar preso en Domingo Arena

    Por Redacción Búsqueda
    Un muro en Montevideo, con referencias a la inmigración reciente captada por Uruguay.

    Migrantes ganan salarios 11,5% mayores en promedio que los uruguayos, según el BPS

    Por Redacción Búsqueda