Uruguay e Israel

Este es el seguro del pueblo judío, con la protección de la ONU, contra otras dictaduras que, como la nazi, hagan otra vez una campaña de la desaparición del pueblo por raza, cultura o religión.

Para que no se repita la historia del Holocausto, que algunos aún niegan, con campos de concentración, cámaras de gas, fusilamientos, mataron a 4.000.000 de judíos, de los cuales 1.500.000 era niños, culpándolos de todo lo malo para hacerlos chivos expiatorios.

Ahora que parece un gobierno que quiere revisar la posición de Uruguay, desde 1947 hasta ahora, defendiendo las democracias, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Recuerde el presidente y sus ministros que ya no representan ni un partido ni un grupo con afinidad con terroristas que se identifican con Hamás.

Si bien es cierto tienen similitudes, pues de terroristas pasaron a infiltrar partidos políticos, desplazar rivales como fuera y asumir cargos de gobierno, nunca esperaremos que Uruguay infiltre terroristas en la Argentina de Milei para matar 3.000 porteños. Por ser porteños, nada más, hombres y mujeres; viejos, jóvenes y niños.

Repasando la historia del año anterior, el causal del ataque terrorista que desató la guerra fue la inminencia de la firma de un tratado de Israel con Arabia Saudita, similar al de Egipto, que aseguraría la estabilidad y la paz en la región por muchos años. Eso no lo podían permitir Hamás ni Irán. Y pensaron que, protegidos por la población civil, como guerrilla urbana, los israelíes no podrían con ellos.

Lo mismo pensaron los tupamaros cuando empezaron en Montevideo. Que escondidos entre los vecinos que no sabían nada los milicos no los encontrarían, y si los encontraban, eran turros y no iban a tirar por los vecinos.

No es teoría, con dos hermanas chicas nos despertaron a las dos de la madrugada, levantaron a mi mamá aterrada, porque en la casa de abajo dos muchachos tenían escondidos armas y explosivos. Revolvieron todo y no encontraron nada; yo, que era estudiante, fui un sospechoso real; cómo me miraban y preguntaban los agentes apuntándome con dos rifles y medio dormido no se lo deseo a nadie ser despertado.

Es lo que quiere Hamás, como antes Hitler, eliminar el pueblo de Israel, por odio a la fe. No es racial, son tan semitas los dos que parecen hermanos o primos. Es volver mil años atrás a las masacres de los musulmanes turcos invadiendo Palestina.

Con Israel, somos democracias amigas. Tengo amigos y gran respeto: cuando hacemos un contrato, hacen el mayor esfuerzo para cumplirlo, planificando todo. No como otros antiguos amigos que se decían muy cristianos, y cuando vieron una oportunidad de negocio me defraudaron y me dejaron pagando. Y en 2010, un uruguayo hebreo consiguió el apoyo de los mejores arquitectos de Israel para desarrollar un Hogar de Reeducación para Menores Infractores, sin costo para nadie, que cotizamos al costo rabioso y era casi un hogar universitario, con construcción antivandálica y mucho deporte, y enseñanza de oficios, para darles un objetivo a los jóvenes. Como Don Bosco hizo en Milán. Un hogar así de ellos en Israel fue premiado por la Asociación Internacional de Arquitectos, y mis hormigones de alta gama son un fierro. Pero atractivos.

Ganamos el llamado en calidad y en precio, pero no se hizo.

El arquitecto del INAU me dijo, de Presidencia (extupamaro), que no quiere gastar en estos lúmpenes porque no tienen recuperación. Es tirar la plata, les harán un gallinero.

Es lo que les pasa a los terroristas, como Hamás. No tienen compasión de los que matan, ni de los que ellos arriesgan escondiéndose entre sus casas. Cobardes.

Y cuando Israel se defiende del ataque, se rajan la ropa. Ahora sí, otra vez Israel los derrotará como en la Guerra de los Seis Días, en defensa propia. Pero cuando Estados Unidos destrozó a los terroristas después de las torres gemelas, nadie se animó a llamarlos genocidas.

Que piense Orsi y compañía, que es el presidente de todos, que yo no puedo permitir que mi presidente ataque a un amigo, demócrata, que se defiende a tiros cuando un vecino le mata a balazos un niño pequeño disparándole desde la calle.

No abra caminos, presidente, para que no terminemos como en 1904: los orientales somos bravos cuando no se respeta la democracia y los derechos de la gente honesta. Así derrotamos a los tupamaros, fue la marina e inteligencia y enlace, apoyados por la gente que no quería violencia.

En homenaje al Uruguay que ayudó tanto a ganar la guerra contra Hitler y Mussolini, en homenaje a Rodríguez Fabregat, al presidente Tomás Berretta, a lo mejor de Uruguay de 1947 de todos los partidos que apoyó la creación de los dos Estados: Hugo Fernández Artucio, Eduardo J. Couture, Rafael Fosalba, Héctor Paysée Reyes, Adolfo Tejera, José Pedro Cardozo, Emilio Oribe, Alberto Zum Felde, Francisco Pucci, Tomás Brena, Julio César Grauert, Luis Ignacio Garibaldi, Tomás de la Fuente, Jaime Bayley, Justino Jiménez de Aréchaga, Bartolomé Vignale, Hugo Ricaldoni, Miguel de Dios Serra, Antonio Grompone, Emilio Frugoni, Alfredo Lepra.

Ing. José Zorrilla