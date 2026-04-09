Uruguay está dormido

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Me resulta desesperante la incapacidad de Uruguay para dimensionar y aprovechar las oportunidades que tiene. El vicio es tan grande que se confunde inacción con estabilidad. Y esta, por el contrario, es un camino seguro a la decadencia.
¿Qué impide a Uruguay tener el mercado de capitales más desarrollado de la región? Ser el Singapur o el Hong Kong de Sudamérica, donde las principales empresas quieran cotizar y los ahorristas confiar su dinero.
¿Qué impide a Uruguay integrarse verdaderamente con sus vecinos? Ser un ejemplo de movilidad, con trenes de alta velocidad, autopistas de calidad y un aeropuerto convertido en un hub eficiente.
¿Qué impide a Uruguay ser un referente cultural y educativo? Ser un centro análogo a los grandes polos universitarios y de investigación de Estados Unidos.
Uruguay tiene que creérsela. Vive en una falsa superioridad de que en el “paisito” se está bien, cuando en realidad queda atrapado en el pasado. Uruguay tiene todo para tener un lugar en la mesa grande. El verdadero riesgo no es animarse: es seguir creyendo que quedarse quieto es una estrategia.
Gaetano Oromonte