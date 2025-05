Ya es hora

Sr. Director:

Existen heridas que no supuran y siguen doliendo y que, aunque no matan, impiden caminar con normalidad. La búsqueda de la verdad de los familiares de los desaparecidos es una de ellas. Nos recuerda que todavía hay algo que falta y que no termina de dejarnos ser un país en paz con su historia.

Durante mucho tiempo no se pudo hablar de esto como se merecía. No creo que sea sensato endilgar falta de voluntad ni aun de sensibilidad, no se puede olvidar que cada tiempo tiene sus propios límites y que no se puede juzgar el pasado con ojos del presente. Hay momentos en los que ciertas verdades no encuentran oídos preparados para escucharlas, algunas veces porque duelen, otras porque incomodan o, en ciertas ocasiones, porque no caben aún en la conversación nacional.

Hace pocos días, releyendo una entrevista del 11 de enero de 2001 con Jorge Batlle en el New York Times, me encontré con una frase en la que resume, con su habitual lucidez, esa tensión entre la voluntad y el contexto. Dijo: “(…) lo que sucede, en estas cosas, es que los tiempos históricos cambian. Hay cosas que a veces no se pueden hacer aunque se quieran hacer. Y hay cosas que se pueden hacer y surgen solas, y naturalmente más allá de la voluntad de los actores”.

Esa frase explica mejor que 100 tratados lo que ocurrió con la transición democrática. En aquellos años, el país entero se reencontró consigo mismo, se discutieron amnistías, se procuró un equilibrio —delicado, insuficiente, pero necesario— entre justicia y gobernabilidad para intentar cerrar —a costa de la verdad— un capítulo brutal de nuestra historia reciente. Juzgar aquellas decisiones desde la comodidad del tiempo transcurrido es tan fácil como injusto, sobre todo porque no debemos perder de vista que nadie sale indemne de una dictadura y nadie reconstruye una democracia sin ceder, sin tragarse algunas verdades por un tiempo.