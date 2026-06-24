Cepeda reconoce la victoria de De la Espriella, “nuevo presidente de la República”
Tres días después del balotaje, Iván Cepeda reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia. El candidato de izquierda había esperado el avance del escrutinio final tras perder por menos de un punto. Luego de la elección hubo protestas y choques con la policía en Bogotá y Cali
Iván Cepeda reconoce el triunfo de De la Espriella en Colombia.
“He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, dijo este miércoles el senador Iván Cepeda en rueda de prensa en Bogotá. “Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos”, añadió.
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El presidente Gustavo Petro, aliado de Cepeda, denunció presuntas vulneraciones al software de la autoridad electoral y planteó la posibilidad de que se anulara la votación por la "intervención directa" de Estados Unidos, después de que Donald Trump manifestara apoyo a De la Espriella.
Embed - Protestas en Colombia tras el preconteo electoral que da la victoria a Abelardo de la Espriella
La Registraduría, entidad encargada de las elecciones, sin embargo, afirmó el martes que el avance del escrutinio demostraba coincidencia en un 99,9% con el preconteo del domingo. Además, la misión de la Unión Europea que desplegó 150 observadores electorales en la segunda vuelta descartó “irregularidades”.
De la Espriella, un abogado millonario que nunca había sido electo para un cargo público, promete mano dura contra el crimen y tiene un discurso radical contra la izquierda, que ascendió al poder por primera vez con Petro, en 2022.
Embed - Abelardo de la Espriella: el "outsider" de extrema derecha que quiere ser presidente de Colombia
“Asumiremos, de ser necesario, la resistencia y la desobediencia civil pacífica”, dijo Cepeda, que prometió rechazar “cualquier intento de sometimiento autoritario”.
Cepeda había llamado el lunes a “la calma” tras las protestas en las que fueron quemadas banderas de Estados Unidos y llantas.