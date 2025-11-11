  • Cotizaciones
    Chile: cómo la cuestión migratoria ha dominado la campaña electoral

    Chile comienza esta semana con la cuenta regresiva ante unas elecciones presidenciales que implican una gran incertidumbre, pues se restituye el voto obligatorio. Y uno de los ejes centrales de estos comicios apunta a las políticas migratorias y el derecho a voto que podrán ejercer aquellos ciudadanos extranjeros que lleven más de cinco años residiendo en el país

    Fotografía de una encuesta presidencial del Tracking quincenal de opinión pública Pulso Ciudadano en Santiago (Chile).

    Fotografía de una encuesta presidencial del Tracking quincenal de opinión pública Pulso Ciudadano en Santiago (Chile).

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    En los debates, discursos y programas de los candidatos a la Presidencia de Chile, el tema migratorio aparece como prioritario.

    La población migrante alcanza un 10% de la población total del país, lo que muchas veces se presenta como una amenaza en discursos xenófobos que se han instalado de manera transversal en el escenario político.

    Último debate antes de las presidenciales en Chile.
    Chile

    Chile: Los candidatos a la Presidencia dejan en claro sus diferencias en el último debate de la campaña

    Por RFI
    Fotografía cedida por Chilevisión de los candidatos a la Presidencia de Chile, de izquierda a derecha, José Antonio Kast, Jeannette Jara, Eduardo Artés, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, y Marco Enríquez-Ominami.
    Chile

    Elecciones en Chile: comienza la campaña presidencial con Jara y Kast a la cabeza

    Por France 24

    El control de la frontera ante todo

    “Es un discurso centrado en el control de la frontera, asociado a la frontera como un lugar vulnerable por donde penetra el crimen organizado transnacional. Ninguna de las propuestas ha pensado, o al menos en el discurso público, sobre políticas de integración, que es lo que uno esperaría de una mirada estadista”, estima María Fernanda Stang, académica en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud de la Universidad Católica Silva Henríquez.

    La académica también analiza cómo el voto de los ciudadanos extranjeros residentes en Chile puede influir en los resultados de esta elección, pues comúnmente se relaciona con un voto de derecha liderado por el aumento de la comunidad venezolana.

    “Bueno, obviamente que eso es una simplificación excesiva. Las personas, primero para poder votar, van a pasar un tiempo en Chile. Durante ese tiempo hay todo un proceso de traducción y del campo político desde el que se viene respecto del campo político en el que uno está llegando. Entonces el clivaje izquierda-derecha, tal como se da en Chile, no es el mismo que ocurre en Venezuela ni en Perú”, explica.

    Embed - La metamorfosis chilena • FRANCE 24 Español

    Un tratamiento “profundamente populista”

    Alexis Torreblanca es politólogo y coordinador de la plataforma Infomigra, que en redes sociales comparte información y despeja mitos en torno al tema. Según él, “el tratamiento que se le ha dado a la cuestión migratoria ha sido profundamente populista”.

    “Las elecciones antepasadas veíamos que el tema migratorio recién se estaba asomando, y que solamente era utilizado como este mito de que nos íbamos a convertir en Chilezuela. Pero muy a lo lejos no era algo tan presente. Y ahora si revisamos, por ejemplo, los debates presidenciales, vemos que más de la mitad del discurso o de lo que también busca enmarcar los medios de comunicación, giran y se centran en el tema migratorio, dejando de lado todos los otros temas”, subraya.

    Catalina Bosch Carcuro, directora y fundadora de la organización Migrantas, ha vivido en carne propia como persona migrante lo que ella denomina una “utilización” de la clase política.

    “Como persona migrante siento mucho dolor de cómo se nos utiliza y se nos intenta instrumentalizar en los contextos electorales, en función de esas proyecciones respecto de cómo va a ser el voto mayoritario migrante, y en función de eso hacer el ejercicio de ver si mantengo el derecho o restrinjo el derecho. El ejercicio que debería ser, por último, de tratar de convencer a ese electorado de que tú eres la mejor opción. Es realmente macabra la manera en que se utiliza, cómo se decide y cómo se intenta manipular ese voto migrante”, lamenta.

    FUENTE:RFI

    Caso Cardama

    Javier García como miembro interpelante por Cardama: en el Partido Nacional dicen que era la "única" opción

Por Federico Castillo

    Por Federico Castillo
    Polémica en ASSE

    La Jutep falló sobre el caso Danza: "No existe incompatibilidad"

Por Redacción Búsqueda

    Por Redacción Búsqueda
    Medios públicos

    Secan archivó investigación al no acreditar que sus autoridades hayan "censurado" a panelista de 'Buscadores'

Por Nicolás Delgado

    Por Nicolás Delgado
    Seguridad Pública

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

Por Juan Francisco Pittaluga

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Caso Cardama: regulador británico disolvió a EuroCommerce, la garante del astillero

Por Guillermo Draper

    Caso Cardama: regulador británico disolvió a EuroCommerce, la garante del astillero

Por Guillermo Draper

    Por Guillermo Draper
    La percepción de los empresarios uruguayos sobre el entorno de negocios se deterioró. 

    Encuesta empresarial capta "moderado deterioro" del entorno de negocios; se quejan por "burocracia" y costos

Por Redacción Búsqueda

    Por Redacción Búsqueda
    Ignacio García-Vidal, nuevo director de la Ossodre.
    Video

    El español Ignacio García-Vidal sustituirá a Nicolás Rauss en la Ossodre

Por Javier Alfonso

    Por Javier Alfonso
    Álvaro Delgado y Valeria Ripoll en la noche del balotaje.

    Una autocrítica blanca "sin antropofagia", con críticas a la gestión y con alarmas por el electorado joven

Por Federico Castillo

    Por Federico Castillo