Secan archivó investigación al no acreditar que sus autoridades hayan “censurado” a panelista de ‘Buscadores’

Fernanda Kosak, la periodista desvinculada del programa que dirige Sergio Gorzy, dijo que “la conclusión es un chiste, porque nadie estaba planteando” que jerarcas la “censuraron”

La desvinculación de Fernanda Kosak de Buscadores, una coproducción de Canal 5 y Sergio Gorzy, el director y conductor del programa, causó revuelo, puesto que se la asoció a lo que la periodista había dicho en Dopamina, su canal de streaming: que Israel estaba cometiendo “un genocidio” en la Franja de Gaza. A raíz de las repercusiones, el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) —que administra esa señal televisiva y las radios estatales— dispuso el 3 de julio una investigación administrativa, la que fue archivada el 24 de octubre.

La resolución, a la que accedió Búsqueda, firmada por la presidenta del Secan, Erika Hoffmann, consigna que la investigación de oficio se relaciona “con los hechos trascendidos en prensa y publicaciones sobre la posible desvinculación de una periodista/columnista del programa Buscadores”. Tras tomar declaración a Kosak y Gorzy, el instructor de la investigación, Andrés Michelini, informó que “no se logró acreditar que las autoridades del Secan-Canal 5 hubieran censurado a Kosak, ni que hubieran participado en la decisión respecto a su no participación en el programa Buscadores”. El instructor consideró que “no cabe imputar responsabilidad alguna a funcionarios” del Secan, por lo que sugirió el archivo de la investigación.

Con base en este informe, Hoffmann resolvió archivarla “sin perjuicio”, lo que significa que podría reabrirla si surgen nuevos hechos o prueba que así lo justifiquen.

Kosak criticó lo resuelto. “Yo no pedí una investigación, así que no esperaba demasiado, pero ver esa resolución al final me resultó más ofensivo que si no hubiesen hecho nada”, dijo la periodista a Búsqueda. Sostuvo que “la conclusión es un chiste, porque nadie estaba planteando que las autoridades censuraron”. Agregó que “es ridículo que la conclusión sea esa” porque ni siquiera fue lo que le preguntó el abogado que le tomó declaración.

La periodista planteó que “las autoridades quisieron investigar algo que nadie ponía en duda”, lo que la dejó “más enojada que antes”, porque quedó por escrito que jerarcas no la censuraron, “cuando no era la cuestión”. Kosak sostuvo que “tal vez lo que había que preguntarse es si hubiese correspondido eso en uno de sus programas, o si les correspondía opinar o no”. Concluyó que la resolución “es un papel que más que aclarar cosas, marea”, y que se trató de “una investigación que la iniciaron al grito y la terminaron de forma terrible”.