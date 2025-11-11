Chile: Los candidatos a la Presidencia dejan en claro sus diferencias en el último debate de la campaña

Los ocho candidatos que compiten en las elecciones presidenciales de Chile participaron este 10 de noviembre en el último debate de la campaña. Tratando de dejar en claro sus diferencias, los candidatos se posicionaron frente a temas de seguridad, gobernabilidad, economía, derechos humanos y acceso al aborto

Último debate antes de las presidenciales en Chile.

Los ocho postulantes al Palacio de La Moneda asistieron este lunes al foro organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), el organismo gremial que reúne a los canales de emisión abierta de este país sudamericano.

Franco Parisi (Partido de la Gente), Jeannette Jara (pacto Unidad por Chile), Marco Enríquez-Ominami (independiente), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), José Antonio Kast (Partido Republicano), Eduardo Artés (independiente), Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) y Harold Mayne-Nicholls (independiente) expusieron sus estilos y diferencias.

Abordaron diversas temáticas como seguridad, gobernabilidad, economía, derechos humanos y acceso al aborto. Debatieron por tres horas dejando en claro no solamente sus posturas ideológicas, sino también con qué proyectos y estrategias pretenden asumir un eventual gobierno.

Dos candidatas opuestas Las únicas dos candidatas mujeres y con posibilidad de pasar a una segunda vuelta se mostraron firmes, claras y en veredas opuestas frente a la idea de país que esperan liderar.

Una de las cosas que llamó la atención fue la distancia que tomó la candidata Jeannette Jara, militante del Partido Comunista y representante del oficialismo, con el actual Gobierno de Gabriel Boric, del que fue ministra: “Somos personas distintas, venimos de tradiciones políticas distintas y en algunas cosas estamos más pensando en común”, expresó la candidata.