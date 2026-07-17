China: acusaciones de Trump de injerencia en elecciones de EE.UU. son “puras invenciones”

El presidente Trump anunció la publicación de 4 folios confidenciales que supuestamente muestran la interferencia electoral de China en las elecciones presidenciales del 2020, que perdió contra el demócrata Joe Biden. China calificó de “puras invenciones” las acusaciones del presidente estadounidense

El presidente estadounidense Donald Trump saluda a los asistentes tras pronunciar un discurso a la nación desde el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 16 de julio de 2026.

El presidente Donald Trump alertó este jueves de presuntas graves amenazas a la integridad del sistema electoral estadounidense, a pocos meses de unos comicios legislativos que podrían ser sombríos para los republicanos. “China llevó a cabo lo que se considera la mayor filtración de datos electorales de la historia”, dijo el mandatario estadounidense en un discurso televisado.

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Sin embargo, una investigación hecha por agencias de inteligencia estadounidenses en 2022 concluyó que aunque actores chinos recolectaron información de los votantes que ya era pública "no había pruebas de que ninguna actividad detectada impidiera votar, alterar los votos o interrumpiera la capacidad de contabilizar los votos o transmitir los resultados electorales".

Analistas y medios nacionales coinciden en que Trump utiliza la desclasificación para justificar su derrota y legitimar los cambios que quiere hacer en el sistema electoral. Concretamente le pidió al senado que aprobara la Save America Act (Ley para Salvar a America), para crear un carnet de votación. También busca impedir el voto de los extranjeros y el voto por correo.

Lo que revelan los documentos hasta ahora es que Rusia intentó interferir en las elecciones de 2020 para perjudicar a Joe Biden con escándalos de corrupción, como el que se le acusa en Ucrania.

Reacciones de China China calificó este viernes de “puras invenciones” las acusaciones de Trump. “Son puras invenciones y calumnias maliciosas que desde hace mucho tiempo se ha demostrado que carecen de fundamento”, reaccionó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, en rueda de prensa. “China no tiene ningún interés en las elecciones estadounidenses y nunca ha interferido en ellas”.