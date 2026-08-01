Colombia: al menos 11 heridos por atentado con bomba en Cúcuta

En la madrugada periodistas de la AFP registraron el vehículo en llamas junto a una estación de policía en la ciudad. Las fachadas estaban destruidas.

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"En este momento tenemos ocho personas lesionadas de la policía y tres personas particulares (...) Es un hecho atroz, violento (...) y es lamentable lo que pasó", declaró a la prensa George Quintero, secretario de Seguridad del departamento de Norte de Santander, donde ocurrió el ataque.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, de visita en Cuba, no se ha pronunciado sobre el atentado, como sí lo ha hecho el presidente electo Abelardo de la Espriella en su cuenta X.

Keiko Fujimori Keiko Fujimori se convierte en la novena presidenta de Perú en una década

Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia. El terrorismo no intimidará a Colombia ni… https://t.co/awvUm1WaLf

De la Espriella, figura de la extrema derecha, asumirá el poder el 7 de agosto en la ciudad de Cali en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.

Con el apoyo del gobierno de Donald Trump, este abogado millonario prometió intensificar la lucha contra las guerrillas y otras organizaciones narcotraficantes que avivan la peor ola de violencia en la última década en el país, principal productor de cocaína del mundo.

Para lograr sus objetivos, De la Espriella planea forjar una alianza militar con Estados Unidos y también con Israel. La investidura de De la Espriella contará con uno de los mayores despliegues de seguridad previstos para esta ceremonia, con un dispositivo de unos 11.000 soldados y policías que realizarán operaciones terrestres, aéreas y marítimas.

Las guerrillas han lanzado advertencias al presidente electo, que prevé romper con las negociaciones de paz que sostenía Petro con diferentes organizaciones armadas. De la Espriella ha denunciado en diversas ocasiones la existencia de un plan para matarlo.

Las pasadas elecciones estuvieron marcadas por la violencia política y un recrudecimiento del conflicto armado con bombas, drones explosivos y numerosos atentados contra la fuerza pública.

En 2025, el precandidato presidencial y senador de derecha Miguel Uribe Turbay fue baleado en un acto en Bogotá y posteriormente falleció.

Con AFP

FUENTE:RFI