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    Jair Bolsonaro enfrenta una demanda legal por su avatar generado con IA

    Los abogados del expresidente brasileño insisten en que él no autorizó la proyección tras una impugnación judicial por parte de grupos de izquierda

    El senador Flávio Bolsonaro (c) reacciona durante la transmisión de un video de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro enviando un mensaje de apoyo, el sábado 25 de julio de 2026 en la convención nacional del Partido Liberal (PL) en Sao Paulo (Brasil).

    El senador Flávio Bolsonaro (c) reacciona durante la transmisión de un video de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro enviando un mensaje de apoyo, el sábado 25 de julio de 2026 en la convención nacional del Partido Liberal (PL) en Sao Paulo (Brasil).

    FOTO

    EFE/ Isaac Fontana
    Búsqueda | Michael Pooler
    Por Michael Pooler

    Un avatar animado generado con inteligencia artificial (IA) del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encuentra encarcelado, está poniendo a prueba las nuevas normas sobre el uso de esta tecnología en las elecciones, antes de que la democracia más grande de América Latina elija a su próximo líder a finales de este año.

    “Estoy encarcelado y silenciado por una decisión injusta y arbitraria, basada en algo que nunca hice”, dijo la imagen de Bolsonaro padre en el vídeo, difundido el sábado. “Les pido que reciban con los brazos abiertos a la persona que he elegido para ocupar mi lugar: carne de mi carne, mi hijo Flávio”.

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    Los abogados del patriarca de derecha insistieron el miércoles 29 en que él no había autorizado el uso de su imagen y voz en la producción, después de que esto generó posibles problemas legales tanto para el padre como para el hijo.

    Los partidos aliados con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien buscará la reelección para un cuarto mandato no consecutivo en octubre, alegaron que el doble digital infringió las normas electorales sobre IA y los términos del arresto domiciliario de Bolsonaro, otorgado por motivos de salud.

    La Corte Suprema de Brasil advirtió el martes que, si Bolsonaro padre hubiera dado su permiso para el vídeo, esto podría constituir una “grave violación” de las órdenes judiciales y dar lugar a su regreso a la cárcel. Se le prohíbe utilizar las redes sociales y cualquier otra forma de “comunicación externa” como condición de su prisión domiciliaria.

    Un video generado por inteligencia artificial del expresidente Jair Bolsonaro, a quien se le prohibió participar por estar bajo arresto domiciliario, se proyecta durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de su hijo, el aspirante presidencial de derecha Flavio Bolsonaro, en la convención del Partido Liberal (PL), en São Paulo, Brasil, el 25 de julio de 2026.

    Un video generado por inteligencia artificial del expresidente Jair Bolsonaro, a quien se le prohibió participar por estar bajo arresto domiciliario, se proyecta durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de su hijo, el aspirante presidencial de derecha Flavio Bolsonaro, en la convención del Partido Liberal (PL), en São Paulo, Brasil, el 25 de julio de 2026.

    Un abogado del expresidente dijo que no era posible que su cliente hubiera dado su consentimiento al contenido, ya que sus derechos de visita se encuentran actualmente suspendidos.

    Los críticos alegaron que Flávio Bolsonaro, de 45 años, estaba intentando beneficiarse indebidamente de la popularidad de su padre, quien sigue siendo la figura más importante del movimiento conservador de Brasil y cuenta con una enorme fuerza como marca política.

    El excapitán del ejército Jair Bolsonaro, de 71 años, fue condenado en setiembre a 27 años de prisión por planear un golpe militar tras la derrota electoral frente a Lula en 2022.

    Mientras la IA aviva las preocupaciones sobre los deepfakes, o ultrafalsos, y los medios manipulados en las elecciones a nivel mundial, este caso se considera un punto de inflexión para las regulaciones que rigen su uso político en la nación sudamericana.

    Una coalición de partidos que respalda a Lula presentó una denuncia ante el máximo tribunal electoral de Brasil alegando que el vídeo de Bolsonaro violaba las normas sobre "contenido sintético" porque recreaba la imagen y la voz de una persona viva. Según la denuncia, la IA potenció el impacto emocional y la capacidad de persuadir a los votantes.

    Anteriormente, el organismo de control electoral había ordenado que los medios generados o manipulados con IA fueran etiquetados y había prohibido los deepfakes destinados a perjudicar o favorecer a los candidatos.

    El equipo de Flávio Bolsonaro le dijo al tribunal que el vídeo no infringía ninguna norma porque incluía una advertencia clara y directa de que se trataba de una simulación generada por IA y no existía intención alguna de engañar. Argumentó que el avatar digital era el equivalente moderno de las máscaras que se usan en los mítines.

    El tribunal podría excluir a Flávio Bolsonaro de la contienda si decide que infringió las normas sobre IA, según el abogado electoral Carlos Medrado, quien agregó que el tribunal no había examinado esa norma anteriormente. “Ésta es una oportunidad para que el tribunal establezca los parámetros”, dijo. “No tengo dudas de que la IA será uno de los temas clave de las elecciones de 2026”.

    La campaña presidencial del joven Bolsonaro se ha visto afectada por una serie de polémicas, entre ellas supuestos vínculos con el presunto autor de un fraude bancario a gran escala y una disputa pública con su madrastra.

    Flávio Bolsonaro, el heredero de la dinastía política de derecha de Brasil, ha intentado estrechar lazos con el presidente estadounidense, Donald Trump, un aliado de su padre.

    Brasilia se ha mantenido alerta ante posibles interferencias electorales. La semana pasada denegó visas a dos enviados estadounidenses ante la preocupación de que tuvieran la intención de cuestionar la integridad del proceso electoral, en coordinación con Bolsonaro. Washington negó las acusaciones.

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