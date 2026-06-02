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    Trump cuestionó a Netanyahu por la ofensiva en Líbano: “Estás completamente loco”

    El presidente de Estados Unidos increpó al primer ministro israelí por la ofensiva en Líbano mientras crece la tensión entre Israel, Irán y Hezbolá

    Donald Trump y Benjamín Netanyahu llegan a una conferencia de prensa en la Casa Blanca, 29 de septiembre de 2025.

    Donald Trump y Benjamín Netanyahu llegan a una conferencia de prensa en la Casa Blanca, 29 de septiembre de 2025.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, mantuvo una dura conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en medio de la creciente preocupación de Washington por la ofensiva militar de Israel en Líbano.

    Según informó el medio estadounidense Axios, Trump llegó a decirle que estaba “completamente loco” por continuar con las operaciones militares mientras EE.UU. intenta avanzar en un acuerdo con Irán.

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    La discusión se produjo mientras el conflicto en la frontera entre Israel y Líbano volvía a intensificarse. Apenas horas después de que Trump anunciara que Israel y Hezbolá dejarían de atacarse, las defensas aéreas israelíes interceptaron dos proyectiles lanzados desde territorio libanés hacia el norte de Israel.

    El ejército israelí informó que los misiles fueron derribados tras la activación de sirenas en varias localidades fronterizas. También señaló que un objeto aéreo sospechoso cayó dentro de territorio israelí cerca de la frontera, sin provocar víctimas.

    Por su parte, Hezbolá reivindicó una serie de ataques contra fuerzas israelíes. El grupo afirmó haber destruido un tanque Merkava con un impacto directo de cohete en la zona de Hadatha, en el sur de Líbano, donde asegura estar enfrentando el avance de tropas israelíes.

    La agencia oficial libanesa ANI reportó además bombardeos israelíes sobre varias localidades del sur del país, entre ellas Marwaniyeh, Sidiqine, Yater y Mansouri. A su vez, Al Jazeera informó sobre ataques de artillería cerca de Nabatieh y bombardeos en Shukin, Kafr Tibnit y otras zonas de la región.

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    En medio de la escalada militar, este martes comenzaron en Washington nuevas negociaciones entre representantes de Israel y Líbano con el objetivo de avanzar hacia una tregua.

    El conflicto también se desarrolla bajo la sombra de las conversaciones entre EE.UU. e Irán. Teherán todavía no respondió a una propuesta presentada por Washington para poner fin a la disputa entre ambos países. Según la agencia Mehr, las autoridades iraníes analizan el documento con cautela debido a la histórica desconfianza hacia EE.UU. y buscan garantías concretas antes de avanzar.

    Mientras tanto, desde Irán aumentó el tono de las advertencias. Mohammad Jafar Assadi, adjunto del mando conjunto Khatam al-Anbiya, afirmó que su país no aceptará una rendición ante las exigencias estadounidenses. “Estados Unidos exige nuestra capitulación total y la nación iraní nunca se capitulará”, declaró. Luego agregó que, sin una rendición, "la guerra es inevitable" y aseguró que Irán no teme a un eventual conflicto.

    Las operaciones israelíes también generaron cuestionamientos en Europa. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, sostuvo que “nada puede justificar” una ocupación prolongada de Israel en territorio libanés. Según explicó, existe el riesgo de que Líbano termine pagando las consecuencias de la falta de avances en las negociaciones entre EE.UU. e Irán.

    FUENTE:FRANCE24

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