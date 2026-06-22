Tras ajustado balotaje en Colombia, De la Espriella gana en el preconteo y Cepeda anuncia impugnaciones

El candidato de extrema derecha colombiano Abelardo De La Espriella ganó la contienda presidencial de este domingo 21 de junio, superando por un estrecho margen a su rival de izquierda, Iván Cepeda, de acuerdo con el preconteo oficial.

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Con un 99,5% de mesas contabilizadas en el conteo preliminar, el 49,69% de colombianos que sufragaron este domingo apostaron por las promesas de De la Espriella de liderar con mano dura una cruzada contra el crimen y mejorar la economía.

De La Espriella obtuvo el 49,69% de los votos, mientras que su rival, el senador de izquierdas Iván Cepeda, quedó a unos 250.000 votos de distancia, con el 48,6%.

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De La Espriella responsabiliza al presidente Gustavo Petro de los problemas económicos y de seguridad del país y ha prometido poner fin a las conversaciones de paz con los rebeldes y los grupos criminales, impulsar el sector del petróleo y el gas, bajar los impuestos y reducir el tamaño del Estado hasta en un 40%. Sin embargo, ha afirmado que mantendrá el aumento del 23% en el salario mínimo implementado por Petro, junto con otras medidas sociales populares.

Horas después de cerradas las urnas y de conocerse los datos del preconteo, De la Espriella se dirigió a sus seguidores en un discurso en la ciudad caribeña de Barranquilla, en un tono conciliador, diferente al usado en campaña.

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El ultraderechista llamó a la unidad nacional y prometió gobernar para todos los colombianos.

“A partir de este momento terminan la campaña electoral, las divisiones y los enfrentamientos políticos”, afirmó De la Espriella ante miles de seguidores congregados frente al monumento Ventana al Mundo de Barranquilla.

El abogado de 47 años aseguró que no habrá “vencedores ni vencidos” y prometió ejercer la Presidencia a partir del próximo 7 de agosto, como un símbolo de unidad nacional: “Seré el presidente de todos los colombianos”.

“A partir de ese sentimiento de creer que estamos iniciando una nueva era, una nueva etapa, yo les digo: soy un hombre formado en las leyes, respetuoso de las ramas del poder, del Congreso y las altas cortes. El mío será un Gobierno absolutamente democrático y garante de la libertad y la institucionalidad”, expresó De la Espriella.

Poco antes, De la Espriella se presentó como “presidente electo de Colombia” en su cuenta personal en la red social X.

“Presidente electo de Colombia por el movimiento Defensores de la Patria. Padre y esposo. Patriota. Abogado. Empresario. Firme por la Patria”, dice la descripción de su cuenta en X.

¡Gracias, Colombia!



Casi 13 millones de colombianos depositaron su confianza en José Manuel Restrepo, en el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro.



Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa… pic.twitter.com/iQfqkIUbf7 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 21, 2026

Luego, en un video publicado por la congresista republicana estadounidense María Elvira Salazar en X, De la Espriella aseguró: “Hoy Colombia ganó su partido más importante y para ganar el futuro y para resolver los problemas de Colombia necesitamos establecer una alianza muy cercana con los Estados Unidos”.

De confirmarse el dato del preconteo, De la Espriella, junto con su fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo, asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto, cuando concluye el mandato de Gustavo Petro.

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Cepeda dice reconocer el preconteo, pero impugnará unas 33.000 mesas

Tras conocerse los datos del preconteo, Iván Cepeda destacó la apretada contienda, aseguró que reconoce esos datos, pero, a la vez, anunció que impugnarán 33.000 mesas.

“Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana”, afirmó Cepeda en una declaración ante sus seguidores.

Asimismo, aseguró: “No vamos a permitir, lo decimos con claridad, haciendo uso de la fuerza de la democracia, de la movilización y de la acción política, que retrocedan las conquistas sociales que hemos construido en estos años en Colombia”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro denunció “muchas irregularidades” en la votación y llamó a impugnar mesas electorales.

“Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades”, expresó Petro en X.

El gobernante señaló que “no se puede proclamar” a ninguno de los dos candidatos como presidente porque "es el escrutinio el que determina quién es el presidente".

“Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía, por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos la libertad”, expresó Petro.

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Cepeda, de 63 años, había prometido continuar con las políticas del presidente Gustavo Petro, que incluyen el pago de pensiones estatales a los pobres, reformas laborales respaldadas por los sindicatos, conversaciones de paz con los grupos armados que han luchado contra el Estado durante décadas y una moratoria sobre nuevos proyectos petroleros.

Para estas elecciones estaban habilitados para votar 41,4 millones de colombianos en 122.016 mesas distribuidas en 13.742 puestos de votación en todo el país.

En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, que tuvo una participación del 57,88 %, Abelardo de la Espriella, llamado 'el Tigre' por sus seguidores, obtuvo 10,3 millones de votos (43,78%), mientras que Iván Cepeda recibió 9,7 millones (40,98%).

Con EFE, Reuters y medios locales

FUENTE:FRANCE24