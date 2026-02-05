  • Cotizaciones
    jueves 05 de febrero de 2026

    Cuba, al borde de un “colapso” humanitario, busca opciones mientras se agrava la crisis energética

    La ONU advirtió de un “colapso” humanitario en Cuba a raíz de la interrupción del suministro de crudo desde Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Y, mientras Donald Trump sigue presionando por un cambio de gobierno en la isla, la Habana ha comenzado a aproximarse a otros aliados, como Vietnam, China o Rusia, para aliviar la crisis energética

    Dos mujeres caminan por una en la Habana.

    Dos mujeres caminan por una en la Habana.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, renovó este 4 de febrero su llamado a poner fin al embargo estadounidense a Cuba, pero esta vez su exhortación tiene un tono más urgente, porque anticipa un “colapso” humanitario en la isla.

    Hablando a través de su portavoz Stéphane Dujarric, Guterres recordó que “durante más de tres décadas, la Asamblea General (de la ONU) ha pedido constantemente que se ponga fin al embargo impuesto por los Estados Unidos (EE.UU.) a Cuba" y urgió a “todas las partes a que prosigan el diálogo y respeten el derecho internacional”.

    Cientos de manifestantes protestan en México contra el endurecimiento de las restricciones desde Washington hacia Cuba y pedir que el país mantenga su apoyo a la isla ante la presión del gobierno estadounidense.
    Video
    Tensión en el Caribe

    México ofrece “poner la mesa” para una negociación entre Cuba y Estados Unidos

    Por France 24
    Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
    Video
    Estados Unidos

    Trump endurece su discurso contra Cuba y suma sanciones económicas

    Por France 24

    “El secretario general está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará, si no colapsa, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo”, apuntó Dujarric.

    Su voz se une a la del asesor de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) para América Latina y el Caribe, Darío Álvarez, quien recordó que la isla se ha visto sometida a los rigores de eventos climáticos que han agravado la situación humanitaria.

    Además del reciente huracán Melissa, que dejó dos millones de personas afectadas, Cuba sufrió en 2024 "dos huracanes en menos de 20 días, un terremoto y dos cortes energéticos", según el recuento de Álvarez.

    El jefe de la OCHA agregó: “Hasta el momento hemos logrado movilizar alrededor del 23%" de los más de 74 millones de dólares del paquete de asistencia previsto tras el huracán Melissa.

    Venezuela y México

    Se cree que el 30% de las necesidades energéticas de Cuba se cubrían a través de los envíos de crudo venezolano, pero desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas Delta de EE.UU. el 3 de enero, Donald Trump ha presionado a la presidenta encargada Delcy Rodríguez para que interrumpa el suministro.

    Además, ha amenazado con imponer aranceles punitivos a los países que vendan petróleo a La Habana, lo que disuadió a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de sus intenciones de aumentar la cuota de crudo que destinaba a Cuba.

    Aunque Sheinbaum argumentó que la marcha atrás se debía a decisiones de la estatal Pemex “en la relación contractual que tiene con Cuba”, la explicación coincidía con las presiones de Trump y su referencia a que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel tenía “los días contados”.

    Este 4 de febrero, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, aclaró que solo queda un contrato de suministro vigente con Cuba y que en todo el año 2025 los envíos no superaron los 496 millones de dólares.

    “El año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo. Y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos es de 0,1 % de las ventas de Pemex. O sea, es muy, muy poquito”, indicó Rodríguez Padilla en una conferencia de prensa.

    Embed - La ONU pide a Estados Unidos reevaluar sanciones a Cuba y expresa preocupación por crisis en la isla

    Pocas opciones para La Habana

    Mientras la situación interna se agrava, Cuba intenta un acercamiento a otros aliados tradicionales y este 4 de febrero el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, informó en redes sociales que se encuentra en China.

    Allí se reunió con el jefe del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista, Liu Haixing, y con el director de la Agencia Internacional de Cooperación de China (CIDCA), Chen Xiaodong.

    La visita siguió a otra que lo llevó el 3 de febrero a Vietnam, donde fue recibido por el secretario general del Partido Comunista, To Lam, y el presidente de la república, Luong Cuong, y por una conversación telefónica con su homólogo ruso Serguéi Lavrov.

    Informes de prensa revelan que To se comprometió a “apoyar a Cuba dentro de sus capacidades”, mientras que según la versión de Rodríguez, Lavrov le expresó “el firme rechazo de su Gobierno a las políticas criminales y de asfixia económica de Estados Unidos contra el pueblo cubano”.

    Vietnam es el segundo socio comercial de Cuba y el mayor inversionista de la región Asia-Pacífico en la isla, con un intercambio que en 2023 alcanzó los 340 millones de dólares, según los últimos datos disponibles.

    China, que en 2024 donó 100 millones de dólares Cuba, ha expresado su apoyo diplomático, y el 27 de enero pidió que la Casa Blanca “ponga fin de inmediato al bloqueo, las sanciones y cualquier forma de medida coercitiva contra Cuba”, además de comprometerse a prestar “apoyo y asistencia” a la isla.

    Embed - La crisis de Cuba se agrava: Sin gas, sin petróleo y una nación que lucha por sobrevivir

    La amenaza de la oscuridad

    La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) anunció que este 4 de febrero se esperaba que el 52% del país quedara sin energía.

    Es un episodio más de la crisis de generación que ha azotado a la isla desde 2024 y que incluyó un apagón en 63% del territorio el pasado 31 de enero.

    Cinco de las 16 unidades de producción termoeléctrica con las que cuenta Cuba, que surten el 40% de la energía del país, están actualmente inhabilitadas como consecuencia de averías o de labores de mantenimiento.

    La ya debilitada economía nacional se ha contraído en más de 15% desde 2020, una situación que tiende a agravarse como consecuencia de lo que el Gobierno de Díaz-Canel ha calificado como “asfixia energética” por parte de EE.UU.

    Con EFE y AFP

    FUENTE:FRANCE24

    Seguridad Pública

    Europa otra vez en emergencia por la cocaína que llega de Sudamérica: “crece a niveles sin precedentes”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Mutualistas

    Casmu ofrece reintegrar como capitalizador a médico expulsado e indemnizarlo con $ 11 millones

    Por Redacción Búsqueda
    Sistema Nacional de Salud

    Más de diez meses después, ASSE completó su directorio con la asunción de los representantes sociales

    Desinformación

    Archivos Epstein y desinformación: cómo las redes sociales llevaron el caso a Uruguay

    Por Guillermina Servian

    Presidente Yamandú Orsi junto a su par de China, Xi Jinping.

    China quiere trabajar con Uruguay en la construcción de un mundo “multipolar” ante un “matonerismo unilateral” que crece

    Integrantes de distintas unidades de la Policía Nacional durante el allanamiento a la casa en Ciudad Vieja.
    Video

    La Policía investiga si el grupo criminal más poderoso de la región está detrás del frustrado “robo del siglo”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    El gobierno prepara la rescisión del contrato con Cardama y espera el regreso de Orsi para la decisión final

    El gobierno prepara la rescisión del contrato con Cardama y espera el regreso de Orsi para la decisión final

    Por  Guillermo Draper  y Santiago Sánchez
    Exsenador Juan Sartori.
    Video

    Sartori le ganó un juicio millonario a su exsocio y dejó expuestos negocios no declarados ante la “junta anticorrupción”

    Por Guillermo Draper