Cuba, al borde de un “colapso” humanitario, busca opciones mientras se agrava la crisis energética

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, renovó este 4 de febrero su llamado a poner fin al embargo estadounidense a Cuba , pero esta vez su exhortación tiene un tono más urgente, porque anticipa un “colapso” humanitario en la isla.

Hablando a través de su portavoz Stéphane Dujarric, Guterres recordó que “durante más de tres décadas, la Asamblea General (de la ONU) ha pedido constantemente que se ponga fin al embargo impuesto por los Estados Unidos (EE.UU.) a Cuba" y urgió a “todas las partes a que prosigan el diálogo y respeten el derecho internacional”.

“El secretario general está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará, si no colapsa, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo”, apuntó Dujarric.

Su voz se une a la del asesor de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) para América Latina y el Caribe, Darío Álvarez, quien recordó que la isla se ha visto sometida a los rigores de eventos climáticos que han agravado la situación humanitaria.

Además del reciente huracán Melissa, que dejó dos millones de personas afectadas, Cuba sufrió en 2024 "dos huracanes en menos de 20 días, un terremoto y dos cortes energéticos", según el recuento de Álvarez.

El jefe de la OCHA agregó: “Hasta el momento hemos logrado movilizar alrededor del 23%" de los más de 74 millones de dólares del paquete de asistencia previsto tras el huracán Melissa.

Venezuela y México

Se cree que el 30% de las necesidades energéticas de Cuba se cubrían a través de los envíos de crudo venezolano, pero desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas Delta de EE.UU. el 3 de enero, Donald Trump ha presionado a la presidenta encargada Delcy Rodríguez para que interrumpa el suministro.

Además, ha amenazado con imponer aranceles punitivos a los países que vendan petróleo a La Habana, lo que disuadió a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de sus intenciones de aumentar la cuota de crudo que destinaba a Cuba.

Aunque Sheinbaum argumentó que la marcha atrás se debía a decisiones de la estatal Pemex “en la relación contractual que tiene con Cuba”, la explicación coincidía con las presiones de Trump y su referencia a que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel tenía “los días contados”.

Este 4 de febrero, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, aclaró que solo queda un contrato de suministro vigente con Cuba y que en todo el año 2025 los envíos no superaron los 496 millones de dólares.

“El año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo. Y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos es de 0,1 % de las ventas de Pemex. O sea, es muy, muy poquito”, indicó Rodríguez Padilla en una conferencia de prensa.

Pocas opciones para La Habana

Mientras la situación interna se agrava, Cuba intenta un acercamiento a otros aliados tradicionales y este 4 de febrero el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, informó en redes sociales que se encuentra en China.

Allí se reunió con el jefe del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista, Liu Haixing, y con el director de la Agencia Internacional de Cooperación de China (CIDCA), Chen Xiaodong.

La visita siguió a otra que lo llevó el 3 de febrero a Vietnam, donde fue recibido por el secretario general del Partido Comunista, To Lam, y el presidente de la república, Luong Cuong, y por una conversación telefónica con su homólogo ruso Serguéi Lavrov.

Informes de prensa revelan que To se comprometió a “apoyar a Cuba dentro de sus capacidades”, mientras que según la versión de Rodríguez, Lavrov le expresó “el firme rechazo de su Gobierno a las políticas criminales y de asfixia económica de Estados Unidos contra el pueblo cubano”.

Vietnam es el segundo socio comercial de Cuba y el mayor inversionista de la región Asia-Pacífico en la isla, con un intercambio que en 2023 alcanzó los 340 millones de dólares, según los últimos datos disponibles.

China, que en 2024 donó 100 millones de dólares Cuba, ha expresado su apoyo diplomático, y el 27 de enero pidió que la Casa Blanca “ponga fin de inmediato al bloqueo, las sanciones y cualquier forma de medida coercitiva contra Cuba”, además de comprometerse a prestar “apoyo y asistencia” a la isla.

La amenaza de la oscuridad

La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) anunció que este 4 de febrero se esperaba que el 52% del país quedara sin energía.

Es un episodio más de la crisis de generación que ha azotado a la isla desde 2024 y que incluyó un apagón en 63% del territorio el pasado 31 de enero.

Cinco de las 16 unidades de producción termoeléctrica con las que cuenta Cuba, que surten el 40% de la energía del país, están actualmente inhabilitadas como consecuencia de averías o de labores de mantenimiento.

La ya debilitada economía nacional se ha contraído en más de 15% desde 2020, una situación que tiende a agravarse como consecuencia de lo que el Gobierno de Díaz-Canel ha calificado como “asfixia energética” por parte de EE.UU.

