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    Cuba libera a los primeros presos tras anuncio de indulto

    Las autoridades cubanas comenzaron a liberar presos el viernes, horas después de anunciar el indulto a 2.010 personas como "gesto humanitario" en el marco de la Semana Santa. Se trata de la segunda medida de este tipo en menos de un mes en medio de la presión de Estados Unidos.

    Una persona camina afuera del Establecimiento Penitenciario 1580 este viernes, en La Habana (Cuba).&nbsp;

    Una persona camina afuera del Establecimiento Penitenciario 1580 este viernes, en La Habana (Cuba). 

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Según pudieron constatar los periodistas, una veintena de detenidos salieron el viernes de la cárcel de La Lima, en el este de La Habana.

    Estas excarcelaciones tuvieron lugar poco después de que el gobierno estadounidense aliviara el bloqueo petrolero que impuso en marcha en enero sobre la isla comunista, al permitir esta semana el ingreso de un buque con crudo de Rusia.

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    Es indefendible

    El 12 de marzo, el gobierno cubano había anunciado la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de "buena voluntad" hacia el Vaticano, mediador histórico entre La Habana y Washington.

    Estados Unidos dijo estar al tanto del proceso de excarcelaciones iniciado este viernes y reclamó a La Habana "la liberación inmediata de los cientos de otros valientes patriotas cubanos que permanecen injustamente detenidos", según un portavoz del Departamento de Estado.

    Embed - Cuba inicia excarcelaciones tras indultar a más de dos mil presos • FRANCE 24 Español

    El gobierno cubano no dio los nombres de las personas indultadas ni especificó los delitos que abarca el indulto, pero señaló que las liberaciones tienen en cuenta el tipo de crimen, la conducta en prisión, motivos de salud y el tiempo transcurrido en la cárcel.

    Entre los indultados hay "jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años", así como "extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior", según el texto del indulto.

    El indulto descarta a aquellas personas que cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y (...) robo con violencia o fuerza con la utilización de armas o menores víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes".

    El grupo de defensa de los derechos humanos 11J, cuestionó en un comunicado que se haya excluido del indulto a "personas sancionadas por delitos considerados de gravedad".

    "Resulta especialmente preocupante la mención de los llamados 'delitos contra la autoridad', que incluyen figuras como atentado, resistencia y desacato, bajo las cuales se han criminalizado de forma reiterada conductas que no implican violencia ni representan una amenaza real", indicó el texto de 11J.

    Según esta ONG, Cuba tiene 775 personas detenidas por razones políticas.

    FUENTE:RFI

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