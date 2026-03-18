Cuba reconecta su red eléctrica, mientras promete “resistencia inquebrantable” ante presión de Estados Unidos

Casi 30 horas y 10 millones de personas a oscuras. Tras el más reciente masivo apagón, Cuba logró restablecer su red eléctrica nacional, aunque las autoridades advirtieron que la crisis energética está lejos de resolverse y que la escasez de generación seguirá afectando a varias zonas del país.

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La compañía estatal Unión Eléctrica de Cuba informó en un breve comunicado que consiguió interconectar las quince provincias al Sistema Eléctrico Nacional, restableciendo así el servicio a nivel nacional.

El restablecimiento ocurre en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos , que en los últimos días ha endurecido su retórica contra la isla. Desde el pasado enero, el Gobierno de Donald Trump inició un bloqueo petrolero que ha agravado la crisis eléctrica y ha paralizado gran parte de la actividad económica y ha derivado en graves consecuencias humanitarias.

La medida, calificada por la ONU como contraria al derecho internacional, ha afectado directamente al sistema de generación, especialmente a las plantas que dependen de diésel y fueloil.

Por su parte, el Gobierno cubano atribuye esta situación a las sanciones de Washington y ha calificado las acciones estadouniden como una “asfixia energética”.

En ese contexto, la especialista de la Unión Eléctrica, Linel Cruz, explicó en la televisión estatal que la recuperación del sistema ha sido especialmente compleja debido a las limitaciones en el uso de motores de generación, clave para reactivar con rapidez las centrales térmicas, por la escasez de combustible.

Se trata del sexto apagón nacional en apenas un año y medio. Hasta ahora, no se han identificado con precisión las causas de la desconexión total del sistema, en un país que ya venía enfrentando cortes de hasta 15 horas diarias.

Muchos de estos apagones, según EFE, están relacionados con fallos recurrentes en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, aunque también han influido eventos climáticos en ocasiones recientes. De hecho, la agencia de noticias asegura que expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, cifras fuera de las posibilidades de Cuba.

Aumenta la retórica bélica de Estados Unidos

En paralelo a la situación humanitaria, Trump ha intensificado su retórica contra la isla. El lunes afirmó que podía hacer “cualquier cosa” con Cuba. Durante la firma de una orden ejecutiva el presidente de EE. UU. fue más allá: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería bueno. Es un gran honor".

También señaló a Cuba de ser “un país fallido”. “No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada", afirmó.

Igualmente, un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos –citado por Reuters– culpó al Gobierno cubano del colapso de la red eléctrica, calificando los apagones como un "síntoma de la incompetencia del régimen en decadencia".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya había reiterado sus críticas contra la isla el martes. Según el funcionario, la economía de la isla "no funciona" y las recientes medidas económicas anunciadas esta semana por el Gobierno cubano "no son suficientes", por lo que pidió cambio de autoridades en el país.

"Cuba tiene una economía que no funciona y un sistema político y gubernamental que no pueden arreglar. Por lo tanto, tienen que cambiar drásticamente (...) Tienen que poner a gente nueva al mando”, sentenció.

Embed - Cuba restablece servicio eléctrico paulatinamente mientras EE. UU. sigue presionando

Estados Unidos busca “apoderarse” del país: Cuba responde a las amenazas de Washington

Tras las declaraciones de Trump, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó que Washington amenazara “públicamente” al país “casi a diario con derrocar por la fuerza el orden constitucional". Según el mandatario, Estados Unidos busca “apoderarse” de la isla.

"Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos", escribió Díaz-Canel en una publicación en redes sociales.

"Cualquier agresor externo encontrará una resistencia inquebrantable”

Además, aseguró que Estados Unidos está utilizando el pretexto –que catalogó de “indignante”– de que la isla presenta una “economía debilitada”. En contrapartida, señaló que Cuba está siendo víctima de una “feroz guerra económica” propiciada por Washington.

#EEUU amenaza públicamente a #Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas.



Pretenden y anuncian planes… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 18, 2026

Asimismo, Díaz-Canel afirmó que Estados Unidos enfrentaría una "resistencia inquebrantable" si intenta tomar el control de la empobrecida isla, mientras las autoridades de la isla se esfuerzan por solucionar la crisis energética.

“Ante el peor escenario posible, Cuba tiene una garantía: cualquier agresor externo encontrará una resistencia inquebrantable”, escribió en un comunicado publicado en el sitio web X.

Conversaciones bilaterales en curso

En paralelo, Cuba y Estados Unidos iniciaron conversaciones para intentar contener la crisis, aunque ninguna de las partes ha ofrecido detalles sobre las negociaciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha limitado a afirmar que Cuba está “desesperada” por alcanzar un acuerdo. El martes, en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, también aseguró que pronto se “hará algo con Cuba”, sin dar más precisiones.

Por su parte, La Habana ha manifestado públicamente su disposición a negociar en igualdad de condiciones, pero ha advertido que las conversaciones no incluirán los “asuntos internos” de ninguno de los dos países.

En medio de estos contactos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) informó que 21 presos por motivos políticos han sido excarcelados por el Gobierno de Díaz-Canel y que se evalúa la liberación de otros 51 reclusos. La mayoría de los liberados participaron en las protestas de julio de 2021, consideradas las mayores en décadas en la isla.

Sin embargo, la organización también denunció la detención arbitraria de 15 personas en los últimos días por participar en manifestaciones en varias provincias.

La ONU alerta sobre los efectos humanitarios de la falta de combustible

En medio del bloqueo de combustible por parte de Estados Unidos y las crecientes tensiones entre países, la ONU se ha pronunciado sobre los efectos que esto podría tener sobre la ciudadanía cubana.

Según afirmó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, el bloqueo está frenando la entrega de ayuda humanitaria.

Igualmente, detalló que la falta de combustible está aumentando los costes y frenando la entrega de ayuda a quienes lo necesitan incluso cuando ya hay contenedores con suministros de ayuda humanitaria en el puerto de La Habana. También señaló que ha habido un deterioro de la calidad del aire debido a la quema de los desechos y que la basura sin recoger se está apilando en las calles.

"La comunidad humanitaria llama a los Estados miembros a aumentar sus contribuciones y a asegurarse de que se facilita la entrega de ayuda sin impedimentos", sentenció en un comunicado.

Por otra parte, la escasez de combustible también está afectando la asistencia en salud: la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que sus operaciones están siendo afectadas y las autoridades cubanas han alertado que la falta de electricidad impidió que se practiquen al menos 50.000 operaciones quirúrgicas solo en febrero.

En ese contexto, un buque con ayuda humanitaria partirá el próximo jueves desde México a Cuba. Se trata de la misión internacional ‘Convoy Nuestra América’, que está siendo apoyada por la Flotilla Global Sumud, que en 2025 se dirigió a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria.

Además, se espera que otras tres embarcaciones saldrán desde Isla Mujeres, México, el 20 de marzo como apoyo al convoy que planea llegar a Cuba el 21 de marzo.

Con EFE, Reuters y AP

FUENTE:FRANCE24