Cuba se abre al diálogo con Trump mientras intenta apaciguar su aguda crisis con ayuda internacional

El Gobierno cubano agradeció el apoyo de activistas en medio de una posible apertura para negociar con la Administración Trump.

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Este sábado 21 de marzo, en medio de una visita a Colombia para la cumbre CELAC-África, el ministro de Exteriores Bruno Rodríguez afirmó que La Habana estaría dispuesta a entablar “un diálogo serio y responsable” con Estados Unidos , aunque resaltando que dichas conversaciones no deben tener “injerencias en los asuntos internos” de la isla.

Las declaraciones de Rodríguez se suman a las del presidente, Miguel Díaz-Canel, quien subrayó el viernes que en una eventual negociación formal con Washington “el sistema político cubano no es objeto de negociación”.

A pesar de la aguda crisis energética por la que transita el país caribeño, provocada en parte por las amenazas de aranceles de la Casa Blanca contra los países que busquen enviar petróleo a Cuba , los dirigentes del Partido Comunista (PCC) han hecho también múltiples llamados al pueblo para cerrar filas y “resistir”.

En un testimonio recogido por la Agencia Cubana de Noticias, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del PCC, aseguró: “No, no nos vamos a rendir”.

Por la misma vía, el Gobierno hizo un acto público con el reconocido cantante y compositor Silvio Rodríguez, en el que le fue entregado al artista, que durante su vida pública ha sido un fiel seguidor de la revolución impulsada por Fidel y Raúl Castro, un fusil “para defender a la patria”.

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Una crisis que se alimenta de ayuda internacional

Por otra parte, este sábado Díaz-Canel y altos miembros de la cúpula del gobierno cubano se reunieron con integrantes de la iniciativa Convoy Nuestra América, un colectivo internacional de activistas y políticos que recolectaron fondos y han enviado progresivamente ayuda humanitaria para los ciudadanos de la isla.

“Participamos en el acto de bienvenida al Convoy Nuestra América, una iniciativa que en nombre de la solidaridad y las causas justas ha unido a más de 600 personas de diversas latitudes en una certeza: Cuba no está sola”, dijo el primer ministro cubano, Manuel Marrero.

Según miembros del proyecto inspirado en la Flotilla Libertad, que intentó llevar víveres y medicamentos en 2025 a la Franja de Gaza, han logrado transportar a Cuba alrededor de 30 toneladas de ayuda humanitaria, que incluye paneles solares para el sistema eléctrico del país.

Los integrantes de la iniciativa comenzaron a llegar a La Habana el miércoles 18 de marzo y se espera que en los próximos días, sin tener fechas exactas por contratiempos meteorológicos, atraquen en los puertos de la isla caribeña varias embarcaciones procedentes de México con más activistas y ayuda.

A la cabeza de la delegación se encuentra el diputado británico y exlíder del Partido Laborista Jeremy Corbyn; la senadora colombiana y candidata a la Presidencia Clara López; el diputado español Gerardo Pisarello; el co-coordinador general de la Internacional Progresista, David Adler; y el exministro español Pablo Iglesias, además de varios eurodiputados.

Nos reunimos con @davidrkadler, coordinador de la Internacional Progresista; Jeremy Corbyn, diputado británico; Gerardo Pisarello, diputado español; María Fernanda Carrascal, congresista colombiana; y Alexandre Pupo, secretario general del Organismo Internacional de Juventudes… pic.twitter.com/zenVzFIVqL — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 21, 2026

“Estados Unidos está intentando someter a Cuba por hambre, pero no lo conseguirá”, afirmó Corbyn en declaraciones a la cadena estatal británica BBC este sábado.

Una visita que supuso el agradecimiento del jefe de Estado de la nación caribeña. “Trasladamos el sentido agradecimiento de nuestro pueblo por articular esta hermosa movilización solidaria y reiteramos el firme compromiso en la victoria”,escribió en su cuenta de X, Miguel Díaz-Canel.

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Washington arrecia su postura contra la isla

A lo largo de las últimas semanas, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha insinuado en múltiples ocasiones que luego de sus operaciones militares contra Irán sus ojos se fijarán sobre Cuba.

Esta semana el líder republicano aseguró que “sería un honor tomarse” la isla y que “podrá hacer lo que quiera con ella”.

A su vez, según el diario The New York Times, en los actuales contactos entre Washington y La Habana, el Gobierno Trump habría pedido la salida de la Presidencia de Díaz-Canel, justamente una de las líneas rojas expresadas por la Administración cubana.

Con respecto a los diálogos, William LeoGrande, experto en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, aseguró en una entrevista a la agencia EFE que un acuerdo económico entre ambos países era "muy posible", pero advirtió que, si la Casa Blanca presionaba para impulsar reformas políticas, el país hispano podría cerrarse a la banda.

Una postura que llega en medio de una oleada de cortes de energía en la totalidad de la isla.

La crisis ha sido enfrentada por la Administración de Díaz-Canel intentando acelerar la construcción de granjas de paneles solares, que en el futuro puedan sustituir la dependencia de las centrales abastecidas por combustibles fósiles.

Según la compañía estatal Unión Eléctrica, actualmente hay 51 parques fotovoltaicos que lograron generar en las últimas 24 horas 3012 MWh.

Sin embargo, la misma empresa informó que el cese de operaciones de algunas unidades de generación térmica persiste.

Con EFE y Reuters

FUENTE:FRANCE24