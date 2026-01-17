  • Cotizaciones
    sábado 17 de enero de 2026

    Delcy Rodríguez aparta del gobierno venezolano a Alex Saab, aliado de Maduro

    La presidenta interina de Venezuela anunció por Telegram que Alex Saab, considerado como uno de los hombres fieles a Nicolás Maduro, ya no forma parte del gabinete. “Agradezco a mi camarada Alex Saab su labor al servicio de la Patria”, escribió

    Delcy Rodríguez saluda a Alex Saab durante un acto público en Caracas. 

    Por RFI

    Alex Saab, empresario colombiano de 54 años fue detenido en 2021 y extraditado a Estados Unidos, acusado de haber establecido un sistema de desvío de ayuda alimentaria en beneficio de Nicolás Maduro y su Gobierno.

    En diciembre de 2023, Saab fue intercambiado por diez ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela. Este hombre de negocios, que había reforzado los lazos petroleros entre Venezuela e Irán frente a las sanciones estadounidenses, fue nombrado ministro de Industria en diciembre de 2024.

    Machado entregó a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de “gratitud” del pueblo venezolano por sus acciones para lograr “su libertad”.
    Estados Unidos

    Machado entrega su medalla del Nobel de la Paz a Trump y busca afianzar una línea directa con Washington

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    María Corina Machado saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con Donald Trump en Washington, el 15 de enero de 2026.
    Estados Unidos

    Machado tras reunirse con Trump: “Contamos con él para la libertad de Venezuela”

    Por France 24
    Delcy Rodríguez lo destituye poco menos de dos semanas después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas por las fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. La presidenta dijo en su anuncio que ahora ocupará otras funciones, sin dar más precisiones.

    Este viernes, también se anunciaron otros cambios en el gabinete. Freddy Ñáñez es el nuevo ministro de Ecosocialismo, Aníbal Coronado se ocupará el Ministerio de Transporte y a Miguel Ángel Pérez Pirela fue nombrado responsable de Comunicación e Información.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

