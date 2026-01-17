Delcy Rodríguez aparta del gobierno venezolano a Alex Saab, aliado de Maduro

Alex Saab, empresario colombiano de 54 años fue detenido en 2021 y extraditado a Estados Unidos, acusado de haber establecido un sistema de desvío de ayuda alimentaria en beneficio de Nicolás Maduro y su Gobierno.
La presidenta interina de Venezuela anunció por Telegram que Alex Saab, considerado como uno de los hombres fieles a Nicolás Maduro, ya no forma parte del gabinete. “Agradezco a mi camarada Alex Saab su labor al servicio de la Patria”, escribió
En diciembre de 2023, Saab fue intercambiado por diez ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela. Este hombre de negocios, que había reforzado los lazos petroleros entre Venezuela e Irán frente a las sanciones estadounidenses, fue nombrado ministro de Industria en diciembre de 2024.
Delcy Rodríguez lo destituye poco menos de dos semanas después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas por las fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. La presidenta dijo en su anuncio que ahora ocupará otras funciones, sin dar más precisiones.
Este viernes, también se anunciaron otros cambios en el gabinete. Freddy Ñáñez es el nuevo ministro de Ecosocialismo, Aníbal Coronado se ocupará el Ministerio de Transporte y a Miguel Ángel Pérez Pirela fue nombrado responsable de Comunicación e Información.
Con AFP
FUENTE:RFI