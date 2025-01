El Estadio Centenario para 2030: US$ 160 millones y la posibilidad de que lleve el nombre de una empresa

Uno de los acuerdos más importantes ocurrió en 2022, cuando el FC Barcelona de España firmó un contrato de 12 años y 180 millones de euros para pasar a denominar su estadio como Spotify Camp Nou. The Athletic informó que el Manchester United, de Inglaterra, explora una alternativa similar para su emblemática cancha, Old Trafford. El club inglés atraviesa dificultades económicas y tiene un nuevo copropietario, Jim Ratcliffe, dueño de la gigante química Ineos e interesado en ingresar dinero por la vía del naming con compañías multinacionales.

Otros poderosos clubes europeos ya dieron el paso de manera exitosa, pese al cuestionamiento inicial de sus hinchas por contravenir la tradición y la historia ante la necesidad económica: Arsenal de Inglaterra con el Emirates Stadium, derecho adquirido por la aerolínea emiratí; Manchester City con el Etihad Stadium, relacionado a otra aerolínea emiratí; y el Bayern Múnich de Alemania con el Allianz Arena, patrocinado por el grupo asegurador alemán.

Embed

En Sudamérica el avance del naming en el fútbol es todavía lento, pero instituciones de referencia comenzaron a utilizarlo. En 2022 el escenario de River Plate de Argentina, uno de los más simbólicos del continente, pasó a llamarse Más Monumental tras el contrato de siete años y US$ 20 millones entre el club y la cadena local de supermercados ChangoMás.

El último caso sucedió en enero de 2024, cuando la compañía argentina Mercado Libre pagó alrededor de US$ 200 millones por 30 años para un acuerdo global con Allegra Pacaembu, la empresa gestora del Estádio do Pacaembu en San Pablo. Se trata de un escenario inaugurado en 1940 que pertenece a la prefectura de la ciudad, no a una institución en particular. Fue en general utilizado por el Corinthians hasta 2014, cuando el club construyó su propio estadio. Se denominará ahora Mercado Livre Arena Pacaembu e incluirá facilidades y beneficios para productos de la compañía como Mercado Pago, Mercado Play y MELI+. “Es una de las mayores inversiones que Mercado Libre hará este año en el país”, explicó en un comunicado de prensa Fernando Yunes, vicepresidente senior de Mercado Libre en Brasil.

Semanas antes el São Paulo FC, que oficia de local en otro mítico estadio paulista, el Morumbí, anunció que la alimenticia estadounidense Mondelez había pagado US$ 15 millones por tres años para imponer al escenario la marca MorumBIS, en referencia a uno de sus chocolates más conocidos.

¿Cuál es la situación actual del Estadio Centenario?

En abril la AUF convocó a un llamado para elaborar el anteproyecto arquitectónico de reforma del Estadio Centenario. Para ese momento la FIFA ya había anunciado públicamente que Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán un partido de fase de grupos del Mundial 2030, con el añadido de que el Centenario, por haber sido sede del primer Mundial en 1930, organizará además una ceremonia de conmemoración. El resto del torneo se disputará en España, Portugal y Marruecos.

El llamado de la AUF fue para “empresas con probada experiencia en diseño arquitectónico de equipamientos públicos de gran escala, con particular atención a la infraestructura deportiva, con el objeto de realizar tareas de consultoría de evaluación y diagnóstico de la situación actual, así como la confección de un estudio preliminar para la remodelación del Estadio Centenario de Montevideo”. Uno de los requisitos fue “dar cumplimiento a los requerimientos de FIFA para la realización de dicho evento, en consonancia con la reglamentación nacional y departamental, mirando el legado y la utilización futura del estadio”.

La ganadora fue Vigliecca & Associados, una empresa brasileña de arquitectura y urbanismo con sede en San Pablo que tiene una división especializada en edificios deportivos e institucionales, arenas multiuso, complejos deportivos y equipamientos culturales y educacionales. Una de sus obras de referencia es el Estadio Olímpico de Canotaje Slalom de Deodoro, un megacanal artificial de aguas bravas construido en Río de Janeiro para acoger pruebas de canotaje durante los Juegos Olímpicos de 2016.

Otra de las grandes obras del estudio es la renovación para el Mundial 2014 del Estadio Governador Plácido Castelo, popularmente conocido como Arena Castelão, ubicado en la ciudad de Fortaleza y utilizado por el Ceará Sporting Club, el Fortaleza Esporte Clube y el Ferroviário Atlético Clube.

Fue el primer estadio en ser terminado para el Mundial 2014 y el primero en Sudamérica en recibir el certificado ambiental Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Se trata justamente de un certificado que la AUF planteó como necesario para el Estadio Centenario. Así consta en el bid book que la asociación elevó en agosto a la FIFA, el documento oficial en el que detalló la propuesta para organizar el partido y la ceremonia del Mundial 2030.

Deporte-Estadio Centernario-Render-Remodelación-AUF.jpeg El diseño de reforma del Estadio Centenario ya fue preparado por un estudio brasileño Asociación Uruguaya de Fútbol

Según expresa el documento, el Estadio Centenario tiene capacidad para 60.000 espectadores pero se ampliará a 63.000. Además se instalará un techo en la mayor parte del estadio, con excepción del sector de la Torre de los Homenajes en la tribuna Olímpica, se incorporarán áreas comerciales internas, se brindarán nuevas zonas de hospitalidad y se mejorarán las rutas de accesibilidad.

“Estas mejoras de infraestructura, combinadas con la incorporación de equipos y tecnología moderna, permitirán cumplir con los más altos estándares de la FIFA y mejorar la experiencia del usuario. El Estadio Centenario albergará una mayor cantidad de actividades comerciales, sociales, gastronómicas, deportivas consolidándose como centro de referencia diaria de Montevideo”, destacó la AUF en el bid book, que incluyó algunas imágenes del anteproyecto diseñado por Vigliecca & Associados.

En la reforma del escenario, y en sintonía con los estándares LEED, la empresa brasileña propuso usar sistemas de iluminación eficientes con sensores, materiales especiales que amplificarán la luminosidad, reutilización de agua en baños y brise-soleils para reducir el consumo de aire acondicionado en áreas internas. Se trata de láminas horizontales, verticales o en forma de rejilla que se colocan en las fachadas de los edificios para reducir la cantidad de luz solar directa que ingresa, al mismo tiempo que permiten el paso de la luz natural y mejoran la eficiencia energética.

Estadio Centenario

Ubicado en un predio municipal, el Estadio Centenario es gestionado por la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), cuyo directorio de seis delegados equilibra a la Intendencia de Montevideo y a la AUF con tres representantes cada uno. En la licitación de abril para el anteproyecto de reforma participó además el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Secretaría Nacional del Deporte. Para el llamado a obra, el Ejecutivo ya se hizo un lado y trabajan únicamente la AUF y la intendencia.

Fuentes oficiales indicaron a Búsqueda que se prevé convocar a la licitación en la segunda mitad de año y que, más allá del naming, se discutirá la posibilidad de que un privado administre parte de los servicios del estadio, como gastronomía y organización de eventos artísticos.

Una empresa brasileña ya consultó informalmente a dirigentes de la AUF por la posibilidad de renovar el Centenario. Se trata de Revee, especializada en soluciones de infraestructura para el entretenimiento y que en proyectos de este tipo trabaja en asociación con Reag Investimentos, un grupo financiero de soluciones de inversión con oficinas en San Pablo, Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, Salvador y Miami.

Por lo pronto, las autoridades de la AUF buscarán coordinar en las próximas semanas un encuentro con Orsi y su círculo de asesores para coincidir en la importancia del Mundial 2030 para Uruguay. “Lo principal para hablar es la imagen como país que desde el fútbol tenemos que dar. El buque insignia de la agenda es Uruguay como partícipe de este Mundial”, afirmó Alonso el 9 de diciembre entrevistado por AUF TV.

El presidente de la AUF espera que, al igual que Luis Lacalle Pou, el presidente electo impulse una invitación al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que visite Punta del Este y elija la ciudad como sede del sorteo del Mundial 2030.