El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estará el fin de semana en Uruguay para asistir el sábado 28 a la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario. Las autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), organizadora del partido, esperan que durante su corta estadía Infantino se reúna con el presidente Yamandú Orsi.

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Fuentes oficiales indicaron a Búsqueda que es factible que ese encuentro se pueda dar el mismo sábado en el palco principal del Estadio Centenario, donde Estudiantes de La Plata, de Argentina, y Palmeiras de Brasil se enfrentarán a partir de las 17:00. Otra de las posibilidades es que Orsi participe el viernes 27 a la noche en una cena entre autoridades de la Conmebol, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y los clubes, que se desarrollará en Carrasco.

La única vez que Infantino estuvo en Uruguay como presidente de la FIFA fue en marzo de 2016, semanas después de ser electo en el cargo. En aquel momento fue recibido por el presidente Tabaré Vázquez en la residencia de Suárez y Reyes, donde el gobierno le planteó la idea original de que Uruguay y Argentina albergaran el Mundial 2030.

Diez años después, con cambios de presidentes en ambos países y frenos e impulsos a la iniciativa, Infantino continúa como presidente de la FIFA y tuvo un rol fundamental para que Paraguay se sume a la candidatura sudamericana y, junto a Uruguay y Argentina, organicen un partido de fase de grupo del Mundial 2030. Uruguay, además, realizará una ceremonia en conmemoración del Mundial de 1930 en el Estadio Centenario.

Esa decisión fue apalancada por el paraguayo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, luego de que la candidatura de España, Portugal y Marruecos superara en posibles votos a la postulación de Sudamérica. Infantino resolvió no determinar la sede del Mundial 2030 en votación, otorgar el torneo a España, Portugal y Marruecos y dar un partido de fase de grupos a Uruguay, Argentina y Paraguay.

Ahora, el presidente de la FIFA busca obtener apoyos para que el Mundial pase de 48 a 64 equipos, lo que permitirá que Uruguay, Argentina y Paraguay no organicen un solo partido, sino los tres de sus respectivas fases de grupos. Esta idea, también fuertemente respaldada por Domínguez, necesita del apoyo del resto de las federaciones nacionales que integran la FIFA.

Es una iniciativa que también es seguida con interés por el gobierno uruguayo. Para ser sede de un Mundial, el Estadio Centenario requiere de una remodelación que cumpla con exigencias de infraestructura de la FIFA. La obra supone una inversión estimada de entre US$ 160 y US$ 180 millones, con trabajos que se esperan comenzar en abril de 2027 y finalizar en diciembre de 2029. La AUF prevé costearla con una mayoría de inversores privados y otras alternativas de financiamiento. El gobierno, por su parte, ha condicionado la posibilidad de facilitar mecanismos de financiamiento a que Uruguay consiga albergar al menos tres partidos del torneo y no solo el encuentro inaugural. El argumento es que una mayor cantidad de encuentros permite justificar mejor cualquier inversión por su impacto potencial en el turismo, la audiencia televisiva y las oportunidades comerciales y de patrocinio.

Orsi e Infantino ya conversaron personalmente sobre el Mundial el año pasado, en Nueva York, en una reunión paralela a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El apoyo de la AUF a Infantino

La visita de Infantino a Uruguay se da en un contexto particular y en cierta gira de campaña electoral, ya que atraviesa el momento de mayor cuestionamiento político de su gestión presidencial en la FIFA, iniciada en 2016. La polémica se originó en un proyecto denominado FIFA Forward Enterprise (FFE), que Infantino diseñó sin consultar a federaciones ni a asesores, fue divulgado en julio por la prensa británica y pretendía incorporar inversores privados a la explotación comercial de las principales competiciones de la FIFA, incluido el Mundial.

Yamandú Orsi y Gianni Infantino el 23 de setiembre, durante el encuentro de FIFA con parte de los organizadores del Mundial 2030. FIFA

Asesorado por el banco de inversión estadounidense JPMorgan, Infantino preparaba la creación de una nueva subsidiaria dentro de la FIFA destinada a explotar los derechos comerciales y operativos de sus torneos más importantes. El fondo de inversión estadounidense Thrive Eternal, encabezado por Joshua Kushner —hermano del yerno de Donald Trump—, estaba dispuesto a aportar US$ 4.200 millones a cambio de una participación minoritaria del 20% en la nueva empresa.

Según documentos internos de la FIFA divulgados esta semana por The Guardian, el plan contemplaba transferir los derechos comerciales durante un período de hasta 96 años.

La situación debilitó sensiblemente el poder de Infantino en la FIFA en un momento complejo: las próximas elecciones presidenciales de la FIFA serán el 18 de marzo en Rabat, Marruecos. Las 211 asociaciones nacionales afiliadas tienen un voto cada una, y el presidente se elige por mayoría entre esos 211 sufragios.

Infantino, electo en 2016 y reelecto sin oposición en 2019 y 2023, se postulará nuevamente. Tendrá, sin embargo, dos rivales ya confirmados: el francés Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol desde 2023; y el japónés Kozo Tashima, expresidente de la Asociación Japonesa de Fútbol y actual presidente honorario.

Diallo tiene detrás a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), cuyos representantes han cuestionado duramente a Infantino por el intento de crear FFE e incluso pidieron su renuncia. Las federaciones de Centroamérica y Asia secundaron esas críticas.

Ante esa oposición, Domínguez y la Conmebol se mostraron internamente como respaldo de Infantino, pese a que implican únicamente diez votos. El 15 de octubre, en la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza, en el primer encuentro entre los principales jerarcas de la institución desde el escándalo de privatización, Domínguez tomó la palabra durante la sesión para apoyar a Infantino.

La AUF, por su parte, sigue el posicionamiento de la Conmebol y busca reforzar el vínculo con Infantino, con el Mundial 2030 como horizonte, especialmente ante la importancia que el presidente de la FIFA supone para que el torneo pase de 48 a 64 selecciones.