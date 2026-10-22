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    Jimena Marqués y Mateo Quiroga ganaron en las principales categorías del Abierto de La Tahona Golf Club

    Los dos golfistas defenderán el próximo mes a la Asociación Uruguaya en el Campeonato Sudamericano por la Copa los Andes

    Mateo Quiroga y Jimena Marqués en el Abierto de La Tahona.

    Mateo Quiroga y Jimena Marqués en el Abierto de La Tahona.

    FOTO

    Cortesía La Tahona Golf Club
    Por Eduardo Payovich

    La Tahona Golf Club vivió otra de sus grandes jornadas con la disputa del 28.º Campeonato Abierto, el principal torneo de la institución. Casi 200 golfistas formaron parte del certamen a lo largo de los tres días de juego y, pese a las malas condiciones climáticas que fueron particularmente inhóspitas en la ronda final, la mayoría de ellos completaron los 54 hoyos. Fue una clara demostración del espíritu y la etiqueta, principios básicos en el golf.

    A casi tres décadas de su inauguración, la cancha de La Tahona se muestra cada vez más consolidada. Con diseño de Jorge Armas y Enrique Muñoz, el campo, que abrió sus puertas oficialmente en 1998, muestra en la actualidad greens en muy buen estado, firmes y rápidos, acordes a las exigencias actuales. Por su parte, los fairways también exhiben una clara mejora.

    La palabra tradición tiene en el mundo del golf connotaciones muy importantes, por lo cual los campeonatos van ganando en jerarquía e importancia en cuanto se disputan año tras año sin interrupciones. Esto es lo que ha venido ocurriendo con el Abierto de La Tahona Golf Club, que se ha convertido en la principal competencia de la programación anual de la institución.

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    En su última edición, el torneo otorgó puntos tanto para el ranking anual de la Asociación Uruguaya de Golf como también para el ranking mundial de aficionados, con la importancia que esto encierra en el golf de alto nivel en la actualidad.

    Jimena Marqués en lo más alto

    La mejor golfista uruguaya de la actualidad, Jimena Marqués, obtuvo su tercer Abierto de La Tahona en la principal categoría femenina, luego de sus imposiciones en el 2018 y el 2020. Con un acumulado de 221 golpes para las tres rondas, Marqués ganó de punta a punta el certamen, y se destacó sobre todo en la segunda jornada, con una tarjeta de par de cancha.

    “Estoy muy contenta. Una victoria en un abierto es siempre algo importante. No fue fácil porque las condiciones del tiempo estuvieron complicadas a lo largo de los tres días. Me gusta la competencia, es lo que me motiva a seguir jugando, buscando combinar el trabajo con el deporte”, declaró a Búsqueda tras entregar su tarjeta de juego la golfista de 24 años que demuestra una verdadera pasión por el golf en el entrenamiento diario y en cada competencia.

    En el futuro de Marqués aparece su participación en el Women’s Amateur Latin America (WALA) a jugarse a mediados de noviembre en Guatemala. Una semana más tarde la golfista uruguaya estará jugando el Campeonato Sudamericano por la Copa los Andes en Perú.

    Mateo Quiroga por dos

    Mateo Quiroga fue la figura más destacada en la scratch masculina al ganar su segundo Abierto de La Tahona con un muy buen acumulado de 215 golpes para los 54 hoyos. Lo mejor de su juego llegó en la ronda inicial con una destacada tarjeta de 69 golpes, mientras que un recorrido de 74 impactos en la segunda vuelta le permitió al golfista de 25 años llegar a la instancia final con una ventaja de cinco golpes.

    “Estoy sumamente contento con este triunfo, ya que por temas laborales estoy practicando y jugando muy poco”, declaró el campeón a Búsqueda antes de la entrega de premios. Con las complicaciones del clima, su estrategia tras la primera ronda fue intentar no cometer errores para cuidar la ventaja. “Quiero felicitar a las autoridades del club porque la cancha está en muy buenas condiciones, ha mejorado mucho, los greens son un espectáculo”, afirmó Quiroga.

    El ganador, quien estuvo gracias a una beca de golf en la Georgia South Western State University de Estados Unidos, donde se recibió en administración de empresas, estará debutando en el próximo Campeonato Sudamericano al integrar el equipo de la Asociación Uruguaya en Perú.

    Un club consolidado

    El actual titular de la Asociación Uruguaya de Golf, Federico Armas, es desde marzo del 2022 el capitán de La Tahona, y estuvo siguiendo las instancias finales del abierto.

    “Estamos muy satisfechos con la concurrencia que tuvo el campeonato a pesar de las malas condiciones del tiempo”, dijo a Búsqueda luego de felicitar a los ganadores. El capitán señaló que el certamen se consolidó como el más importante dentro del calendario del club.

    Armas destacó los muy buenos scores alcanzados por los ganadores Marqués y Quiroga, sobre todo si se tienen en cuenta las condiciones del clima a lo largo de los tres días de juego. Resaltó además que ambos defenderán a la Asociación Uruguaya en el próximo Campeonato Sudamericano. Asimismo, el capitán valoró la participación en el torneo de golfistas de varios clubes del país, lo que consideró como un aspecto muy importante.

    Armas hizo énfasis en el muy buen estado de la cancha. “La mayoría de los comentarios que hemos recibido han sido en general muy positivos, destacando de manera especial el estado de los greens. A casi 30 años de su inauguración, La Tahona es en la actualidad un club consolidado, con una importante masa social y con una cancha espectacular presentada en muy buenas condiciones”, subrayó.

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