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    Se disputó una nueva edición de la Copa de Oro en el Club de Golf del Uruguay

    Jimena Marqués y Matías Angenscheidt fueron las figuras más destacadas en las principales categorías del certamen

    Golf Resultados
    Por Eduardo Payovich

    En el Club de Golf del Uruguay se disputó la 34.ª Copa de Oro, uno de los torneos de mayor tradición dentro del calendario de la institución. La modalidad de juego fue sobre 54 hoyos medal play. Jimena Marqués y Matías Angenscheidt fueron las figuras más destacadas. Estos fueron los ganadores de las categorías en juego:

    Damas scratch: 1) Jimena Marqués, 151 golpes; 2) Carolina Mailhos, 163.

    1.ª categoría: 1) María Paz Marqués, 145 golpes.

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    2.ª categoría: 1) Ristelia de Armas, 71 golpes; 2) Ada Castellano, 72.

    3.ª categoría: 1) Laura Suárez, 73 golpes; 2) Ana Paula Mitidieri, 73.

    Categoría senior: 1) Ana Inés Carluccio, 72 golpes; 2) Pilar Loueches, 75.

    Categoría principiantes: 1) María Laura Negreira, 58 golpes; 2) Marcela Mailhos, 59.

    Caballeros scratch: 1) Matías Angenscheidt, 220 golpes; 2) Pablo Juan Carrere, 223.

    1.ª categoría: 1) Matías Angenscheidt, 139 golpes; 2) Carlos Aliseris, 142.

    2.ª categoría: 1) Ignacio López, 139 golpes; 2) Gerardo Méndez, 143.

    3.ª categoría: 1) Daniel Picún, 71 golpes; 2) Juan Denis, 72.

    4.ª categoría: 1) Esteban Montes, 72 golpes; 2) Igor Nimo, 75.

    5.ª categoría: 1) Andrés Dufort, 66 golpes; 2) Conrado Hughes, 68.

    1.ª categoría senior: 1) Gerardo Méndez, 72 golpes; 2) Luis Álvarez, 73.

    2.ª categoría senior: 1) Marcelo Estapé, 72 golpes; 2) Tydeo González, 73.

    3.ª categoría senior: 1) César Balaguer, 68 golpes; 2) Luis Bensusán, 73.

    Categoría principiantes: 1) Martín Ortega, 63 golpes; 2) Guillermo Rosatti, 65.

    Abierto de La Tahona Golf Club

    Entre el sábado 10 y el lunes 12, 190 golfistas formaron parte del 28.º Abierto de La Tahona Golf Club, el principal campeonato de la institución. Estuvo en juego la Copa Ing. Enrique Muñoz y por el interclubes la Copa Arq. Jorge Armas. Las categorías de bajo hándicap jugaron en la modalidad de 54 hoyos medal play, mientras que el resto lo hizo sobre dos vueltas en un certamen que fue válido para el ranking mundial de aficionados. A continuación, los ganadores de las categorías en juego:

    Caballeros scratch: 1) Mateo Quiroga, 215 golpes; 2) Agustín Pizzorno, 220.

    1.ª categoría: 1) Matías Angenscheidt, 216 golpes; 2) Juan Cruz Esmoris, 221.

    2.ª categoría: 1) Laurent Argi, 146 golpes; 2) Carlos Vilas, 146.

    3.ª categoría: 1) Federico Mailhos, 136 golpes; 2) Alejandro Leiva, 138.

    4.ª categoría: 1) Juan Pedro Fernández, 148 golpes; 2) Álvaro Trinidad, 148.

    5.ª categoría: 1) Álvaro Kaminietzky, 148 golpes; 2) Maxime Argi, 151.

    1.ª categoría senior: 1) Carlos Vilas, 72 golpes; 2) Alfredo Arocena, 74.

    2.ª categoría senior: 1) Alejandro Leiva, 68 golpes; 2) Abelardo Sánchez, 68.

    Damas scratch: 1) Jimena Marqués, 221 golpes; 2) María Paz Marqués, 240.

    1.ª categoría: 1) Carolina Mailhos, 222 golpes.

    2.ª categoría: 1) Nicky Bryans, 156 golpes; 2) Cecilia Gómez, 157.

    3.ª categoría: 1) Valentina Parentelli, 157 golpes; 2) Valentina Revello, 157.

    Categoría senior: 1) Nicky Bryans, 74 golpes; 2) Rosana Rodríguez, 78.

    9.º Torneo Interclubes Copa Arq. Jorge Armas:

    Caballeros: 1) La Tahona Golf Club (Juan Cruz Esmoris-Juan Pedro Altamirano), 290 golpes.

    Damas: 1) La Tahona Golf Club (Carolina Mailhos-Nicky Bryans), 305 golpes.

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