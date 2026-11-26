Pocos meses después de instalado el gobierno de Yamandú Orsi en marzo de 2025, el PIT-CNT anunció su intención de proponer un impuesto al “1% más rico” en Uruguay y un senador socialista respaldó la iniciativa. El planteo encontró eco en algunos ámbitos técnicos, pero chocó con los argumentos en contra del propio presidente y de su ministro de Economía: la recaudación que se podría lograr es magra, en parte porque los capitales son asustadizos y está el riesgo de que se fuguen.

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En el año en que se planteaba este debate sobre subir la carga tributaria al sector más acaudalado de la población, la cantidad de residentes en el país con dinero depositado en el exterior aumentó en comparación con 2024 y superaron los 51.000, a la vez que el saldo total creció a casi US$ 53.900 millones. Ambas cifras son un máximo en la serie estadística —que se inicia en 2017— entregada a Búsqueda por la Dirección General Impositiva (DGI) en respuesta a un pedido de acceso a la información pública.

Los depósitos de residentes colocados en el exterior han sido, ya en otros momentos, uno de los objetivos de quienes consideran que la carga tributaria sobre los “ricos” debería ser mayor o como una fuente recaudatoria de emergencia. Por ejemplo, para obtener fondos para paliar los perjuicios sociales de la pandemia de covid-19, en 2020 el senador frenteamplista y exministro de Economía Danilo Astori impulsó un proyecto de ley para gravar transitoriamente con una alícuota de un 2% los depósitos, préstamos y toda otra colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza, situados o utilizados económicamente fuera del país al 31 de diciembre de 2021, siempre que superaran cierto mínimo. Astori consideraba que la red de convenios sobre intercambios de información tributaria y el cruce automático de datos relacionados con los activos financieros situados en el exterior del país, del cual participa la DGI, facilitaría la aplicación de este tributo.

“Manejó 15 años la economía del país, por algo nunca puso ese impuesto”, ya que podría significar para el país darse “un tiro en el pie”, le retrucó en su momento en Radio Carve el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie.

Más depositantes y saldo colocado fuera del país

El intercambio automático de saldos y rentas de origen financiero se rige por la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal pactada en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual fue ratificada por Uruguay mediante la ley 19.428 —que en diciembre próximo cumplirá una década de vigencia— y otras normas reglamentarias del 2017. Se trata de un instrumento de colaboración internacional ante el hecho de que el movimiento internacional de personas, capitales, mercancías y servicios incrementó las posibilidades de elusión y evasión fiscal.

La DGI es la entidad que remite y recibe la información en el marco de esta convención; Uruguay intercambia datos de manera automática con más de un centenar de países y otras jurisdicciones.

Según la información proporcionada a Búsqueda, en 2025 eran 51.212 los residentes en el país con depósitos en el exterior, un incremento relativamente significativo comparado con los 37.849 del año anterior. La serie empieza con 6.710 en 2017.

La administración tributaria también entregó datos anuales sobre el stock de depósitos y otras colocaciones en el exterior de residentes en Uruguay, discriminando las cuentas informadas según se trate de personas físicas o jurídicas (empresas).

En 2025, las cuentas informadas fueron 78.568, que se desglosan en 70.593 de individuos y 7.975 de personas jurídicas. El stock total ese año fue de US$ 53.877 millones, de los cuales US$ 29.488 millones correspondieron a personas físicas y US$ 24.389 millones a empresas u otro tipo de sociedades comerciales. Para dar una dimensión comparada a esas cifras: en ese año el Producto Interno Bruto del país se ubicó en US$ 85.700 aproximadamente.

El monto sobre el cual la DGI recibió información fue aumentando casi todos los años, desde US$ 4.787 millones correspondientes a unas 39.000 cuentas en 2017. Uno de los saltos más grandes se produjo en 2020, cuando el saldo creció a US$ 49.749 millones. En la pospandemia, el stock se ubicó en cifras algo menores y volvió a incrementarse en 2023 (a US$ 51.418 millones). Después de una baja en 2024, se produjo un nuevo aumento en el año del cambio de gobierno.

Varios de estos datos de depósitos en el exterior de años anteriores a 2025 difieren de otros publicados previamente por Búsqueda. La respuesta de la DGI aclara que “la información histórica se encuentra actualizada por los reportes que fueran enviados por las distintas jurisdicciones en forma tardía y también por las correcciones reportadas por éstas para los distintos períodos”.