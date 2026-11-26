Entre recuerdos personales y anécdotas acumuladas en distintos cargos públicos —incluido el de ministro de Economía al final del primer gobierno del Frente Amplio—, Álvaro García repasa en un nuevo libro la evolución institucional para el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Uruguay, a la vez que formula propuestas para profundizar ese camino.

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“Como país, nos encontramos hoy en el momento más potente de nuestra historia en materia de políticas públicas para las mipymes y el ecosistema emprendedor”, afirma García, actual presidente del Banco República (BROU).

El libro, editado por la Fundación de Cultura Universitaria, se titula Hacer posible lo necesario. De potentes políticas para mipymes a una estrategia país. Su lanzamiento será hoy, jueves 26.

El autor sostiene que las “diferentes herramientas con las que el Uruguay cuenta para el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas y al ecosistema emprendedor” son “el día y la noche” en comparación con las de 20 años atrás. García, que hasta hace unos años fue dirigente del Partido Socialista y actualmente integra el espacio Progresistas 76, afirma que, “para hacer posible lo necesario, es imperativo un Estado que no se resigne al rol de mero observador, sino que sea un sujeto activo y articulador de las necesidades sociales”, y en esa línea expone cómo fueron rediseñadas las “estructuras del siglo XX para forjar herramientas de desarrollo del siglo XXI”.

El libro da su visión sobre la historia de algunas instituciones vinculadas a las mipymes. Sobre la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) —que él presidió al inicio del primer gobierno de Tabaré Vázquez—, afirma que durante sus dos primeras décadas, “además de fracasar” en el objetivo de “apalancar con capital minoritario del Estado a empresas privadas”, también fue utilizada como “salvavidas”, para evitar la caída de unidades productivas en problemas. El “desembarco en la CND no fue un proceso de adaptación gradual sino una colisión directa con una realidad institucional que requería cirugía mayor”, señala, y agrega: “A los dos meses de haber asumido, sentí una urgencia que no era administrativa, sino ética”. Eso derivó en la publicación de una “Carta abierta a la sociedad” como un “contrato social” de “transparencia a cambio de la confianza necesaria para reconstruir” la institución, asegura.

De su gestión como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), García evoca haberle propuesto durante la campaña electoral del 2014 a Vázquez la creación de un “Sistema nacional de competitividad”. También recuerda el énfasis dado desde la OPP a la prospectiva y la planificación para “romper con la visión exclusiva de corto plazo”. La Estrategia Nacional de Desarrollo Uruguay 2050, presentada en agosto de 2019, fue para este contador “una de las mayores satisfacciones” de su vida en la gestión pública al haber dejado “una capacidad instalada de pensamiento estratégico que antes no existía”.

Apoyo fragmentado y posibles cambios institucionales

Otro capítulo del libro repasa el nacimiento de Uruguay Fomenta, el proyecto Edificio Mipymes para “transformar las ruinas en sinergia”, el impulso a las microfinanzas, hasta llegar a la creación de la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande) —hoy una “pujante realidad”— y el Sistema Nacional de Garantía de créditos productivos. “Desde 2005, el diagnóstico era claro: el apoyo a las mipymes en Uruguay estaba fragmentado”, describe.

García cierra planteando algunas “ideas” orientadas a “continuar con estas mejoras institucionales”, como el énfasis en contar con una estrategia nacional de desarrollo con una mirada larga o trabajar en gabinetes ministeriales con enfoque transversal en la ejecución de “programas de mediano plazo con presupuesto específico para ellos”. También propone trabajar en la definición de “programas regionales”, contemplando las asimetrías territoriales.

En cuanto a los entes estatales, el presidente del BROU aboga por “repensar y mejorar” sus gobiernos corporativos “en áreas como el conjunto de normas y principios que rigen a las empresas públicas en general, el papel del Estado como propietario, la transparencia y las funciones de directorio y de alta gerencia”. Esta revisión, señala, también debería alcanzar a las sociedades y otras personas jurídicas en las que el Estado es accionista mayoritario.

También propone que todas estas organizaciones funcionen como un sistema con alineación de objetivos, de modo de garantizar una actuación en “condiciones de eficacia, eficiencia y transparencia”. Sugiere que “podría funcionar un gabinete de EE.PP.” (empresas públicas) integrado por los ministros de los incisos con los que están vinculados estos entes y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial.

Asimismo, García alienta una ley de agencias estatales que unifique las diferentes normas relativas a instituciones diversas, como la Ande, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) o el Instituto Uruguay XXI. En el caso particular de esas tres, “es posible dar un salto cualitativo” en la medida de que son “absolutamente complementarias”, y su “fusión le brindaría al país la posibilidad de contar con una única agencia de desarrollo muy potente. Con un paso de estos (…) Uruguay pasaría a jugar en las grandes ligas”.

Esa última iniciativa es compartida por otros jerarcas y ha sido motivo de conversaciones dentro del gobierno. “(Sin una) agencia transversal, nos estamos privando de poder desarrollar algunos instrumentos que tengan una potencia mayor”, declaró en agosto a Búsqueda el presidente de la Ande, Juan Ignacio Dorrego.