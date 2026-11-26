En las semanas previas, la elección de los representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS) estaba rodeada por cierta apatía y desconocimiento. Hasta quienes competían por un lugar en el directorio eran conscientes y hablaban de “desinformación generalizada” o de una instancia que “no enamora”. Los resultados, sin embargo, trajeron novedades y discusiones que se instalaron en el centro de la agenda.

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Por un lado, el PIT-CNT empezó a procesar su sorprendente derrota en el orden de los trabajadores activos al abrir una autocrítica que reconoce como punto de partida un problema para llegar a varios sectores de trabajadores, y que dispara debates como la “independencia de clase” respecto al Frente Amplio (FA). De las primeras lecturas surge que la dirigencia sindical cree que incidió un “voto castigo” al gobierno.

Por otro lado, mientras Lorena Roqueta celebraba —y también varios referentes del Partido Nacional— la novedad de haber desplazado por primera vez al PIT-CNT de la representación de los trabajadores activos en el BPS, la noticia publicada por El Observador sobre su procesamiento en 2012 por un delito vinculado al transporte de estupefacientes manchó su protagonismo y generó movimientos políticos.

Polémica política Polarización entre oficialismo y oposición por elecciones en el BPS y gestión de ministra de Salud

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT abrió en su reunión del martes 24 el proceso de autocrítica sobre el resultado adverso en las elecciones del BPS. “Fue un golpe duro. Es una derrota importante que pega en la línea de flotación”, reconoció a Búsqueda José Lorenzo López.

Ese día los dirigentes acordaron una resolución unánime que luego dieron a conocer. Allí informaron que la “autocrítica profunda” que iniciaron continuará con todas las filiales en las próximas semanas, y sus resultados se elevarán a consideración de la Mesa Representativa el 10 de diciembre. Las conclusiones que surjan se incluirán en el plan de trabajo de 2027.

Los dirigentes ya empezaron a intercambiar algunas lecturas. López, secretario general del PIT-CNT, cree que un primer problema fue un exceso de confianza derivado de que hace más de 30 años que ejercen la representación social de los trabajadores activos en el BPS, lo que llevó a que no hubiera un contagio en la militancia para la campaña. “Subestimamos esta elección. Esa es una primera autocrítica”, afirmó.

Como segundo punto de análisis, cree que hubo un “voto castigo” que se puso de manifiesto. Entiende que parte de ese mensaje les corresponde de forma directa y otro les llega por vía indirecta: “Creo que hay un voto castigo al PIT y también uno de disconformidad con el gobierno que viene por baranda, por esto que se quiere instalar del FA-PIT”.

En paralelo, apuntó que hubo un “accionar fuertísimo” de referentes de la coalición republicana en respaldo a la candidatura de Roqueta. “Lo hicieron dentro del marco de las reglas de juego y les fue bien. Todo el aparato estaba trabajando para que se diera el resultado que se dio. Puede ser cuestionable, pero nos dormimos nosotros y nos ganaron ellos”, dijo.

Otro capítulo de la autocrítica refiere al plebiscito de la seguridad social que promovieron en 2024 y no resultó aprobado. “Parte de nuestra plataforma decía lo mismo que el plebiscito que perdimos”, reconoció.

López añadió que la derrota electoral tiene vínculo con un tema al que se refirió en su discurso del 1 de mayo: la necesidad de que el PIT-CNT haga una revisión de su estructura como organización para poder representar a sectores de trabajadores a los que hoy no llega ante los cambios en el mundo laboral. “¿Cómo hace el PIT-CNT para no llegar solo a los asalariados formales? Costó que prendiera este tema. Venimos más lento de lo que hubiera querido”, sostuvo.

Sergio Sommaruga. Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

En el mismo sentido, Sergio Sommaruga, secretario de Comunicación y Propaganda del PIT-CNT, consideró que “el movimiento sindical tiene una crisis de representatividad producto de los cambios en el mundo del trabajo” porque no están logrando desarrollar “sindicalismo de base” tanto en nuevos sectores, como las plataformas, como en otros tradicionalmente rezagados. “Hay nuevas morfologías del mundo del trabajo y no hemos logrado generar estrategias para organizar y potenciar esos sectores. Si tenés 300.000 afiliados y hay 1,2 millones de habilitados a votar, ahí tenés dificultades de alcance representativo. Falta sindicalismo de base que logre generar procesos superadores”, dijo a Búsqueda.

Para Sommaruga, otro punto clave que deberá abordar la autocrítica está vinculado a la “independencia de clase”. Igual que López, cree que el domingo “hubo un voto castigo de disconformidad con el gobierno” y cree que de allí se desprende una situación problemática en la asociación del PIT-CNT con el FA. “Siempre el movimiento sindical representó a los trabajadores independientemente de lo que votaran. Esta idea hay que trabajarla más”, dijo.

El dirigente se refirió al concepto “FA-PIT” empleado principalmente por referentes del Partido Nacional. Aunque en cuanto al funcionamiento asegura que no existe un problema de injerencia de la política partidaria dentro del PIT-CNT, sí ve algunas situaciones problemáticas derivadas de la identificación. “La independencia de clase tiene que ser un elemento central de esta autocrítica y del movimiento sindical. Hay que serlo y parecerlo. Si hay cosas mal, hay que criticarlas sin anestesia y sin maquillaje”, afirmó.

Al mismo tiempo, devolvió la pelota hacia el Partido Nacional, por militar la candidatura de Roqueta y celebrarla abiertamente: “La crítica hacia el PIT-CNT entonces es una crítica instrumental y no real: es porque no tenemos simpatía hacia ellos”.

Para Sommaruga, el PIT-CNT tuvo un problema de militancia en la campaña, sobre todo para que los sindicatos y los trabajadores se movilizaran. Las semanas previas a la elección también se caracterizaron, según su visión, por la circulación de “mucha desinformación” contra el movimiento sindical y sus candidatos, algo que no lograron revertir. Por ello considera necesario “problematizar el mito de las fuerzas del PIT-CNT, el pensamiento mágico de pensar que somos mucho más fuertes”.

Tanto Sommaruga como López señalaron que aunque el PIT-CNT quedó más en el centro de la agenda tras su derrota electoral, también las cámaras empresariales tuvieron un golpe duro. Ambos ven un sesgo a la hora de valorar estas situaciones: nadie genera un debate sobre la representatividad de las cámaras empresariales.

“Estamos golpeados pero prontos para salir a dar pelea. El PIT-CNT sigue siendo la organización más representativa de los trabajadores. De eso no hay duda”, dijo López.

Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva. Mauricio Zina/adhocFOTOS

El gobierno apunta a anarquistas y comunistas

Mientras que algunos dirigentes del PIT-CNT atan la derrota electoral con cierta disconformidad con el gobierno —una especie de “voto castigo”—, en el Poder Ejecutivo reivindican los logros en materia laboral y se deslindan de la pérdida de la representatividad sindical en el directorio del BPS.

Estos logros, dijo una fuente del gobierno a Búsqueda, no fueron reivindicados durante la campaña por la central sindical. Mientras que el PIT-CNT ha puesto el foco en el último tiempo en lo planteado en el plebiscito de la seguridad social, en Palestina y en el reclamo de gravar al 1% más rico de la población, ”los trabajadores de carne y hueso no los votaron”. La autocrítica, acotó, debe ser de la dirigencia de los trabajadores, en lugar del gobierno.

”El resultado de la estrategia de alianza entre anarquistas y comunistas llevó a la derrota” en las elecciones de BPS, sostuvo, y concluyó que ”no puede ser que siempre la culpa sea del gobierno”.

En el Poder Ejecutivo listan algunos logros en materia laboral. El último dato surgió esta semana: el desempleo se ubicó en 6,5% en octubre, el más bajo desde 2014. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó que hay casi 16.000 desocupados menos que hace un año. Lejos de tratarse de datos aislados, en el gobierno los leen junto con otros favorables: Uruguay cerró 2025 con 26.000 nuevos puestos de trabajo, de los que el 75% fueron ocupados por mujeres, lo que llevó a la tasa de empleo femenino más alta de la historia. También recuerdan que en julio hubo 1.580.783 puestos cotizantes al BPS, 1,5% más que un año antes.

En el gobierno defienden además los avances en materia salarial. El salario real llegó en enero de 2026 a su punto más alto desde 1975, según el Índice Medio de Salarios del Instituto Nacional de Estadística.

También se han registrado avances en la normativa, con la aprobación por unanimidad en el Senado y la puesta en marcha de la Ley de Empleo Integral. Con subsidios, fomenta el empleo de jóvenes, mayores de 45 años, mujeres jefas de hogar, afrodescendientes, personas con discapacidad y sus familiares, población trans y liberados. Se destina para ello unos US$ 10 millones.

Con estos números sobre la mesa, un integrante del gobierno se preguntó en diálogo con Búsqueda si a la hora de buscar responsabilidades corresponde mirar al Poder Ejecutivo o consultar al Partido Comunista si se hará cargo al menos en parte del fracaso electoral. El partido tiene una amplia incidencia en la central sindical y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, es comunista.

Por otra parte, el senador frenteamplista Eduardo Brenta, exministro de Trabajo y Seguridad Social, reconoció el martes 24 en Cinco sentidos de canal 5 que es “posible” que le hubiese convenido al PIT-CNT haber colocado otros temas en campaña, más allá de los vinculados al plebiscito de 2024; otros temas que respondan, por ejemplo, a “las nuevas realidades del mundo del trabajo”.

Cuando el debate sobre las causas de la derrota de la lista oficialista crecía en el PIT-CNT y por lo bajo en filas del gobierno y del FA, El Observador informó el miércoles 25 que Roqueta había sido procesada en 2012, cuando tenía 28 años, por un delito continuado de transporte de estupefacientes. Entonces el foco de la discusión cambió.

Roqueta en la picota

Roqueta dijo a El Observador que fue sobreseída, por lo que la Justicia no concluyó que haya cometido un delito. Sin embargo, horas después, el periodista Ignacio Álvarez informó en la red social X que fue condenada y que dos años después el delito se extinguió. En entrevista con Montevideo Portal, Roqueta admitió entonces que había sido condenada, por lo que cambió así su versión inicial.

Fue condenada junto con su hermano, quien sufría una adicción y con quien vivía. “Me equivoqué, lo defendí de una manera que quizá podría haber sido más fácil largarle la mano. Pero bueno, no tenía otra salida”, dijo al portal.

Las críticas le llovieron desde el FA y Cabildo Abierto. “¿Vos ayudás a un hermano que consume trasladando drogas? Supongo que va a significar un negocio, porque si no, no lo hubieran procesado”, planteó Fernando Pereira, presidente del FA, en diálogo con Búsqueda. Consideró que las explicaciones de Roqueta fueron “extremadamente frágiles” y que debió buscar una clínica en lugar de ayudarlo a “vender drogas”. Calificó el hecho como “dramático” y dijo que le suena, en principio, “grave”.

“Y mucho más grave me suena que dice que fue sobreseída y minutos después (se informa que) no había sido sobreseída”, acotó Pereira, para quien se pasó así de “una mancha en el sillón” a “un sillón ardiendo”.

El presidente del partido de gobierno se preguntó, además, con qué “autoridad” va a “representar” a los trabajadores de Uruguay luego de haber estado involucrada en un delito “vinculado a la venta de drogas”.

Sus dardos también apuntan al Partido Nacional, no solo porque Roqueta, tras el triunfo, dijo a la prensa que “los trabajadores eligieron a una militante del Partido Nacional”, sino porque el partido y dirigentes la felicitaron por la victoria. “Veo a los blancos escondidos. Hasta ayer estaban eufóricos. Hoy de este tema no van a hablar”, dijo Pereira.

Algunos, de todas maneras, hablaron. El senador blanco Sebastián da Silva dijo en canal 5 que ha militado con ella, que la adora, que le sorprendió enterarse de su procesamiento. “Capaz que sí”, que debió haberle informado sobre su conflicto con la ley, acotó. Para Pereira, Roqueta lisa y llanamente “ocultó” información.

También habló Graciela Bianchi. A pesar de que ya se conocía que Roqueta había sido condenada, la senadora blanca publicó en la red social X que Roqueta fue sobreseída (lo que no es cierto, puesto que fue condenada) y que “hizo una patriada”. Además, apuntó contra “carroñeros“ y “operadores” por “comenzar una campaña sucia”.

La ciudadanía es la dueña del poder. https://t.co/qJMDWt5jWy — Graciela Bianchi (@gbianchi2020) November 25, 2026

El diputado cabildante Álvaro Perrone publicó en X que Roqueta “mintió que fue sobreseída”, y que “no debería asumir en el BPS”, porque de lo contrario se estaría “legalizando el ingreso del mundo narco a centros de poder del Estado”.

Pereira, del FA, no va tan lejos, pero destacó que “lo garantista en una sociedad son las organizaciones”, desde los partidos políticos hasta los sindicatos y las cámaras empresariales. En cambio, definió la candidatura de Roqueta como un “invento” que nació de “iniciativas de empresarios que van construyendo una política antisindical y que luego terminan en estos desastres”.

Y devolvió, finalmente, el palo. “¿Resulta que nosotros somos el narcopartido, pero los que aparecen vinculados al narcotráfico son militantes del Partido Nacional?”, se preguntó, en alusión a planteos de este tipo del senador blanco Sergio Botana. Pereira dijo que no puede decir que el Partido Nacional es un narcopartido, pero tampoco quiere que lo digan del FA.

Jimena Pardo en su oficina del BPS en Montevideo. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Cámaras empresariales

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, dijo a Búsqueda que la renovación en el directorio no implicará un cambio en los objetivos que se trazaron al asumir en marzo de 2025. Las autoridades apuntan a “mejorar la calidad de la atención, reducir los tiempos de respuesta y fortalecer los servicios en todo el país”.

“Vamos a continuar trabajando en esa dirección, promoviendo el diálogo, el respeto y la construcción de acuerdos para lograr mejores resultados para las personas”, dijo.

José Pereyra, quien asumió como representante de las empresas tras las anteriores elecciones, fue el impulsor de las candidaturas de Roqueta, Renaldo Borriero (aún con chance de ganar un lugar en el directorio por jubilados y pensionistas) y Jorge Fernández (ganó en representación de empresarios). Recorrió el país para promoverlas con el movimiento Hay Otro Camino.

Pereyra dijo en Aire rico de Del Sol FM que no sabía que Roqueta había sido condenada y asumió su responsabilidad por desconocerlo. Dijo que “fue un delito leve” y que ”se comió un garrón”. Hay Otro Camino emitió un comunicado en el que anunció que “Lorena va a asumir” en el directorio.

En diálogo con Búsqueda, Pereyra sostuvo que el 8 de diciembre la Cámara Empresarial de Maldonado, que respalda su gestión, presentará una auditoría del trabajo realizado durante los últimos cinco años. También dará a conocer un plan de acción para los directores electos, con el objetivo de facilitarles información y herramientas para la toma de decisiones una vez que asuman sus cargos.

José Pereyra. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Por otra parte, consideró que los tres tienen en común “la canalización de la demanda”. Según explicó, durante la campaña promovieron una mayor cercanía con trabajadores activos, pasivos y empresas. “Uruguay no votó directorio, votó representante social”, expresó.

Pereyra mantiene su decisión de alejarse del directorio del BPS. Sin embargo, no descartó impulsar a futuro una estructura sobre la base de Hay Otro Camino, integrada por personas “preparadas para sustituir y renovar permanentemente”.

“Se puede pensar en una asociación vinculada al tema de defensa de trabajadores, jubilados, empresas, un poco más unidos puede ser, pero no lo tengo claro”, afirmó.

La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) respaldaba la candidatura del expresidente de la Unión de Vendedores de Nafta Daniel Añón, quien quedó en tercer lugar, detrás de Graciela Álvarez, la gerenta del sector Sumarios del BPS, respaldada por la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype), y del candidato electo, Jorge Fernández, director de la empresa de transporte Cutcsa.

El presidente de la Confederación, Leonardo Loureiro, manifestó la intención de mantener contacto con el director social electo para “propiciar un espacio de diálogo y colaboración” con las distintas cámaras empresariales. En ese sentido, señaló que cuentan con un conjunto de propuestas para presentarle. “Entendemos que ese trabajo conjunto es importante para defender los intereses de las empresas y para contribuir a mejorar la gestión del BPS”, expresó.

Leonardo Loureiro. Mauricio Zina/ adhocFOTOS

Al evaluar la campaña de Añón, Loureiro destacó que los integrantes de la lista recorrieron ciudades de todo el país, hubo listas disponibles en todos los circuitos y se realizó un “esfuerzo importante de distribución y comunicación”. Sin embargo, señaló como un factor que pudo haber incidido en el resultado el respaldo público de dirigentes políticos “de relevancia” a distintas listas empresariales, tanto en redes sociales como mediante su participación y movilización en el territorio.

“No descartamos que también haya habido deficiencias propias en nuestra campaña. Una cosa es tener candidatos que recorran el país, distribuyan listas y estén presentes en todos los circuitos; otra, contar con una estructura de personas movilizadas territorialmente, trabajando de forma permanente, recorriendo los circuitos y entregando listas (...). Quizás nos faltó mayor capacidad de movilización. Es uno de los aspectos que tendremos que evaluar”, manifestó.

“Desde la Confederación, nuestra prioridad es seguir trabajando por una representación empresarial sólida, que mantenga un diálogo permanente con las cámaras y contribuya a mejorar el funcionamiento del BPS, independientemente de quién haya resultado electo”, concluyó.