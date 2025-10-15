  • Cotizaciones
    jueves 16 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Donald Trump amenaza con ataques terrestres y autoriza operativos de la CIA en Venezuela

    La tensión aumenta entre Estados Unidos y Venezuela tras la confirmación de Donald Trump de que la CIA realiza operativos en el país. Washington alega que busca frenar el narcotráfico, mientras Caracas denuncia un intento de asedio y refuerza su defensa con despliegues militares y civiles

    Donald Trump.

    Donald Trump.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La tensión entre Estados Unidos (EE.UU.)y Venezuela volvió a aumentar tras las operaciones militares estadounidenses en el mar Caribe, que Washington enmarca en su lucha contra el narcotráfico, pero Caracas interpreta como un intento de asedio.

    El presidente Donald Trump confirmó haber autorizado a la CIA a realizar operativos en territorio venezolano y aseguró que, tras haber tomado “control del mar”, evalúa posibles acciones “por tierra”. En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro desplegó fuerzas militares y civiles en Caracas y Miranda como parte de un plan de defensa nacional.

    Leé además

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), se toma de la mano y habla con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el parlamento israelí, la Knéset, en Jerusalén, el 13 de octubre de 2025.
    Paz en Medio Oriente

    Trump proclama “el fin de una era de terror” y celebra en Israel la liberación de los últimos rehenes

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Donald Trump recibe al presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca, 14 de octubre de 2025.
    Argentina

    Trump ata la ayuda económica de Estados Unidos al futuro político de Milei en las urnas

    Por France 24

    En diálogo con periodistas en el Salón Oval de la Casa Blanca, el mandatario confirmó que autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones en Venezuela, una información divulgada previamente por The New York Times. Trump evitó responder si Maduro podía ser un objetivo de esas eventuales maniobras encubiertas de su agencia de inteligencia, pero admitió que dio la luz verde porque “vaciaron sus prisiones y enviaron criminales” a EE.UU. y por el supuesto tráfico de “mucha droga” hacia suelo estadounidense.

    Horas antes, The New York Times había revelado que la CIA habría recibido autorización para llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y el Caribe. La información, basada en declaraciones de funcionarios estadounidenses, sugiere que estas acciones encubiertas podrían formar parte de una campaña militar más amplia para derrocar al gobierno de Maduro.

    Por otro lado, Trump también sostuvo que “tenemos el control del mar” tras semanas de ataques aéreos en el Caribe, por lo que “ciertamente estamos viendo la opción terrestre ahora”. “Creo que Venezuela está sintiendo presión, pero creo que muchos otros países también”, añadió.

    Embed

    En el marco de este pulso con EE.UU., el gobierno de Maduro activó este miércoles las denominadas Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en Caracas y el estado Miranda, como parte del plan 'Independencia 200', un programa militar y civil que busca fortalecer la defensa del territorio nacional.

    A través de su canal de Telegram, Maduro había llamado a ciudadanos, militares y policías de Caracas y Miranda a poner en marcha “toda la fuerza de defensa integral” para proteger “montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados y comunidades”, con el fin, agregó, de “seguir ganando la paz”.

    Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro del Interior, encabezó el despliegue en sectores de Miranda. Desde allí reiteró que el país se encuentra en “resistencia activa y prolongada” frente a lo que calificó como “la agresión, el asedio y los ataques del imperialismo”, señalando directamente a Washington de intentar apropiarse de los recursos naturales venezolanos.

    El ejecutivo bolivariano considera una “amenaza militar directa” las acciones de EE.UU., país que mantiene un amplio despliegue naval en la región con el argumento de combatir el narcotráfico.

    Embed

    El vuelo de dos bombarderos B-52 estadounidenses agita los temores de escalada

    Por otra parte, durante varias horas del miércoles se registró el vuelo de dos bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de EE.UU., operando en el sur del Caribe, cerca de una región donde Venezuela mantiene presencia militar. Los aparatos realizaron maniobras de patrullaje circular antes de desaparecer momentáneamente del radar, según reportes de monitores de aviación civil.

    Aunque el Pentágono no emitió comentarios oficiales, fuentes citadas por medios como The New York Times indicaron que se trataría de operaciones de entrenamiento y disuasión dentro del marco del Comando Sur. Sin embargo, la proximidad con territorio venezolano fue interpretada por Caracas como una acción intimidatoria.

    Al mismo tiempo, un vuelo de repatriación de migrantes venezolanos desde Texas que se dirigía al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar fue abortado en el último momento, presuntamente debido a la presencia de los bombarderos.

    Actualmente, EE.UU. mantiene una fuerza de aproximadamente 10.000 soldados en la región, la mayoría estacionados en Puerto Rico, junto con ocho embarcaciones de guerra, un submarino y un contingente de infantes de Marina a bordo del USS Iwo Jima, desplegados como parte de la misión antidrogas en el Caribe. Desde agosto, al menos seis embarcaciones que Washington considera involucradas en narcotráfico fueron atacadas, dejando más de 20 muertos, aunque las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas públicas para confirmar que se trataba de narcotraficantes.

    Embed - Venezuela y EE. UU.: una relación hostil de décadas • FRANCE 24 Español

    Venezuela denuncia que Estados Unidos busca apoderarse “de petróleo y gas”

    Por otro lado, durante su intervención en la Semana de la Energía Rusa desde Caracas, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que el verdadero objetivo de EE.UU. es apoderarse de las “inmensas reservas de petróleo y gas” de Venezuela.

    “Atacar militarmente al país que tiene las mayores reservas de petróleo del planeta, sin duda alguna, tiene una implicación en la fórmula energética internacional”, sostuvo Rodríguez, también ministra de Hidrocarburos.

    La funcionaria defendió la alianza energética entre Venezuela y Rusia, países que, según dijo, representan el 24 % de la energía mundial. Destacó que el recientemente aprobado Tratado de Asociación Estratégica entre ambas naciones permitirá consolidar inversiones en sectores clave como petróleo, gas y minería.

    Este tratado, avalado por el Parlamento venezolano el 30 de setiembre, tiene una vigencia inicial de diez años y renovación automática cada cinco.

    Con EFE y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    SNIS

    Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

    Por Leonel García
    Ley de Presupuesto

    Frente Amplio y Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo para aprobar nuevos impuestos en la Ley de Presupuesto

    Por Nicolás Delgado
    Oficialismo

    Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

    Por Santiago Sánchez
    Terminal Cuenca del Plata

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Carlos Negro en Desayunos Búsqueda.
    Video

    El Ministerio del Interior fortalecerá su principal cuerpo de élite para enfrentar operativos de crisis

    Por Redacción Búsqueda
    Exvicecanciller Carolina Ache.

    Con críticas de la oposición y dudas en el Frente, el Senado aprobó la venia para designar embajadora a Carolina Ache

    Por Redacción Búsqueda
    El Banco de Previsión Social, que gestiona el pilar de solidaridad intergeneracional del sistema uruguayo.

    Uruguay mejoró en un índice que evalúa robustez de su sistema previsional

    Por Redacción Búsqueda
    Escuela pública.

    ANEP inicia preinscripción presencial de niños de tres a seis años, hasta ahora con menos anotados que en 2024

    Por Redacción Búsqueda