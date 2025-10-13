Trump proclama “el fin de una era de terror” y celebra en Israel la liberación de los últimos rehenes

“El sol brilla sobre una tierra sagrada que finalmente está en paz”, proclamó este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ante el Parlamento israelí (Knéset), en un discurso que buscó sellar el fin de la guerra en Gaza y el inicio de lo que llamó “una era de esperanza para Israel y Medio Oriente”.

El mandatario viajó a Jerusalén para celebrar la liberación de los últimos rehenes israelíes en poder de Hamás , completando un acuerdo que incluyó un alto el fuego y la excarcelación de casi dos mil presos palestinos. “Es el fin de una era de terror y muerte, y el inicio de una era de esperanza”, dijo, mientras los legisladores israelíes lo ovacionaban de pie durante varios minutos.

Trump afirmó que los acuerdos alcanzados bajo su mediación representan “el nacimiento histórico de un nuevo Medio Oriente”, y aseguró que el periodo por venir será “la era dorada de Israel”. Lo acompañaban su enviado especial Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner y su hija Ivanka Trump, todos parte del equipo diplomático que negoció la tregua.

El primer ministro Benjamin Netanyahu agradeció al mandatario estadounidense por su papel en la liberación de los rehenes y por el impulso del nuevo plan de paz. “Trump es el mejor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca”, afirmó ante los aplausos del plenario.

Netanyahu repasó decisiones clave del republicano en sus años previos al poder: “Gracias por reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, por defendernos en las Naciones Unidas, por los Acuerdos de Abraham, por retirarte del desastroso pacto nuclear con Irán y por tu valiente decisión de lanzar la operación Martillo de Medianoche”. La ofensiva, ejecutada en junio, destruyó parte de las instalaciones nucleares iraníes, según confirmaron entonces fuentes militares.

Trump insistió en el principio de la administración Netanyahu de imponer “la paz a través de la fuerza” y reveló su cercana colaboración militar con Tel Aviv. “Bibi (Netanyahu) me llamaba a decirme 'necesito esto, necesito aquello'... Armas que yo ni siquiera sabía que teníamos, pero ustedes (los israelíes) las supieron usar muy bien”, relató Trump.

Pese a la sintonía con Washington, Netanyahu rechazó asistir a la cumbre internacional convocada en Egipto para firmar el plan de paz, alegando que coincide con el inicio de la festividad judía de Simjat Torá. “El primer ministro agradeció al presidente Trump por la invitación, pero no podrá asistir por la proximidad de la festividad”, explicó su oficina en un comunicado.

Lapid: “No hubo genocidio; Israel fue atacado por terroristas”

Desde la oposición, el líder Yair Lapid también tomó la palabra ante la Knéset, reconociendo el papel de Trump y celebrando el fin de la guerra. “El próximo año le darán el Nobel de la Paz, porque ha hecho lo inimaginable y siempre estaremos agradecidos”, dijo.

Lapid defendió la actuación militar de su país: “La verdad es que no hubo genocidio; Israel fue atacado por terroristas. No queremos venganza, queremos redención, y hoy empieza”. Cerró su discurso con una frase que unió a toda la cámara en aplausos: “Dios bendiga a Estados Unidos”.

Embed Watch the moment Eitan Mor reunites with his parents: pic.twitter.com/mKajWRBumU — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025

Fin del cautiverio y retorno de los prisioneros palestinos

El Ejército israelí confirmó que ya no quedan rehenes con vida en Gaza, tras la entrega a la Cruz Roja Internacional de los últimos 13 cautivos. “La operación de rescate ha concluido”, informó la fuerza en un comunicado.

En paralelo, el pacto impulsado por Washington permitió la liberación de más de 1.900 prisioneros palestinos, entre ellos 250 condenados por atentados mortales. Varios autobuses con exreclusos llegaron a Ramala, donde fueron recibidos entre cánticos, lágrimas y banderas palestinas. “Llevábamos años esperando este momento”, dijo a la prensa una madre que abrazó por primera vez en 15 años a su hijo liberado.

Trump se reúne con familiares de los rehenes

Antes de su discurso, Trump se reunió en el Parlamento israelí con familiares de los rehenes liberados, acompañado por Netanyahu, Kushner, Ivanka y su enviado especial Steve Witkoff. Según medios locales, el encuentro fue breve pero emotivo, con aplausos y agradecimientos hacia la delegación estadounidense.

Un alto el fuego bajo el peso de las cifras

Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, informó que 67.869 personas han muerto desde el inicio del conflicto, el 7 de octubre de 2023. La cifra, difundida casi en simultáneo con el anuncio de Trump sobre “el fin de la guerra en Gaza”, refleja la magnitud de la destrucción en el enclave tras un año de ofensiva israelí.

El alto el fuego, que entró en vigor el viernes pasado, fue negociado con la mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos, y establece una hoja de ruta para la reconstrucción de Gaza bajo supervisión internacional.

