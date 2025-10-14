Trump ata la ayuda económica de Estados Unidos al futuro político de Milei en las urnas

Javier Milei visitó la Casa Blanca para consolidar el respaldo político y económico de Donald Trump , en vísperas de las cruciales elecciones legislativas del 26 de octubre.

El rescate de 20.000 millones de dólares anunciado por Washington no ha logrado revertir los altos niveles de desaprobación que enfrenta el mandatario, en una Argentina fuertemente endeudada y con los mercados en tensión.

El encuentro de este martes entre Milei y su aliado estadounidense busca reforzar la relación bilateral y garantizar apoyo financiero ante una situación cambiaria crítica. Las legislativas, que renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, definirán si Milei podrá avanzar con sus reformas de ajuste o si enfrentará un bloqueo parlamentario durante los próximos dos años.

En las últimas semanas, el Banco Central argentino gastó más de 1.000 millones de dólares para sostener el peso, una maniobra que la mayoría de los economistas considera insostenible. En ese contexto, los aliados de Milei en Washington impulsaron un rescate financiero de emergencia.

“Argentina enfrenta un momento de aguda iliquidez”, reconoció el responsable del Tesoro de Estados Unidos (EE. UU.), Scott Bessent, al anunciar el acuerdo que otorgará acceso a 20.000 millones de dólares. “El Departamento del Tesoro está preparado para tomar medidas excepcionales que aporten estabilidad a los mercados”, agregó.

El anuncio desató un breve repunte de bonos y acciones argentinas, al tiempo que alivió la presión sobre el peso. También marcó una inusual intervención directa de EE. UU. en los mercados cambiarios de América Latina, reflejando el interés estratégico de Washington en el éxito del gobierno de Milei.

“Estados Unidos vio este ataque contra Argentina, contra las ideas de la libertad, contra un aliado estratégico, y por eso nos apoyaron”, declaró Milei el lunes en una entrevista radial. “Saben que somos un verdadero aliado”, añadió, en alusión a su alineamiento con los intereses de Washington e Israel.

Trump, por su parte, elogió públicamente a Milei. “Está haciendo un trabajo fantástico. Heredó un desastre, y lo que ha hecho para arreglarlo está muy bien”, dijo en una reunión reciente al margen de la Asamblea General de la ONU.

Ese respaldo político y financiero alimenta interrogantes sobre qué podría exigir Trump a cambio, especialmente teniendo en cuenta que antes de la llegada de Milei al poder, Argentina —uno de los mayores productores de litio del mundo— había profundizado su relación con China.

En medio de las especulaciones sobre posibles giros económicos después de las elecciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó una dolarización o cambios en la banda cambiaria. “Estados Unidos está dispuesto a seguir comprando pesos”, aseguró el domingo, en un intento por transmitir calma a los mercados.

