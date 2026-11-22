rLa inclusión o no de este compromiso en la declaración política de cierre marcó la caótica recta final de la COP31 en la ciudad turca de Antalya, que comenzó el 9 de noviembre y tras 49 horas de prórroga del cierre previsto el viernes, se convirtió en la COP más larga de la historia.

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“Lamentablemente, no pudimos alcanzar un acuerdo sobre una decisión de cierre (...) Y eso es decepcionante. Muy decepcionante”, dijo Chris Bowen, el ministro de Clima y Energía de Australia, que dirigió las negociaciones.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se dijo “profundamente decepcionado” y fustigó el resultado, diciendo que “quienes se benefician de la destrucción de nuestro planeta jamás deben dictar las condiciones de la lucha para salvarlo”. “Los combustibles fósiles están impulsando la crisis climática”, enfatizó.

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El profundo desacuerdo se focalizó en las últimas horas en torno a la Unión Europea (UE) y Arabia Saudita, y la enconada pugna diplomática no pudo superarse pese a los esfuerzos de la presidencia bicéfala ejercida por Turquía y Australia.

La publicación de un tercer borrador este domingo de madrugada, en el que no se mencionaba explícitamente la cuestión, ahondó el foso.

La UE, Reino Unido, Panamá, Vanuatu y otros países en desarrollo clamaron contra el texto, que sí veían con buenos ojos India, China, Arabia Saudita, Japón y Venezuela, según fuentes al tanto de las negociaciones. “No aprobaremos una decisión (...) que ni siquiera menciona los combustibles fósiles, principal motor del cambio climático”, dijo el ministro irlandés de Clima, Darragh O'Brien, cuyo país ejerce la presidencia rotativa de la UE.

“Panamá no puede acompañar esta decisión”, dijo una delegada del país centroamericano, quien se ganó aplausos de otras representaciones al decir en el pleno que “el planeta no puede seguir esperando”.

La reunión, marcada por la ausencia de Estados Unidos, que desde que Donald Trump asumió el gobierno se retiró de las negociaciones climáticas, recordó el rotundo fracaso de la COP15 en Copenhague en 2009.

Las decisiones en las conferencias climáticas de la ONU se toman por consenso, con lo que una sola delegación de los casi 200 países participantes puede bloquear el acuerdo. Este revés atizará probablemente los numerosos llamados a reformar el funcionamiento de las COP.

“Licencia para seguir contaminando”

A pesar de un año marcado por desastres como el desprendimiento de un glaciar en Nepal o las mortíferas olas de calor del verano europeo, la cumbre partió con bajas expectativas.

Australia presentó no obstante un primer borrador el lunes que mencionaba explícitamente la necesidad de acelerar el abandono de los combustibles fósiles. Este punto, rechazado firmemente por países petroleros como Arabia Saudita, decayó en un segundo borrador el jueves 19.

La última propuesta presentaba una referencia somera a la COP de Dubái de 2023, en la que se acordó por primera vez abandonar los combustibles fósiles, pero no los mencionaba directamente.

Además, mantenía un planteamiento divisivo de los países petroleros del Golfo: la captura y almacenamiento de carbono presente en la atmósfera, una tecnología cara y poco desarrollada.

Los ambientalistas y la UE lo criticaron duramente, porque saca el foco de la reducción de la producción de petróleo y gas.

Los activistas climáticos discreparon. “Este texto no es un plan climático. Es una licencia para seguir contaminando”, dijo Sara Shaw, del grupo 350.org.

El texto fallido incluía la principal iniciativa promovida por Turquía, la de aumentar la cuota de electricidad en el consumo global de energía al 35% para el año 2035, frente al 23% actual.

La idea es reducir emisiones y promover las renovables, sin dejar fuera de la generación eléctrica los combustibles fósiles ni la energía nuclear.

Sin cifras

El documento contenía por otro lado un lenguaje enérgico sobre la necesidad de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, como estipula el Acuerdo de París.

El calentamiento actual es de 1,4 ºC, y la ONU avisó en septiembre que el rebasamiento de dicho umbral ocurrirá muy probablemente en los próximos cinco años, lo que significa que los efectos del cambio climático serán más duros.

Otra causa que tampoco prosperó como esperaban los países en desarrollo fue la de las finanzas destinadas a la adaptación a los efectos del cambio climático.

El planteamiento fue hecho en la pasada COP30 de Brasil. En un primer borrador se mencionó una cifra que luego desapareció: 120.000 millones de dólares anuales a partir de 2035, en favor de los países en desarrollo.

Con AFP

FUENTE:RFI