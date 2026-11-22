Los fabricantes de servidores también se enfrentan al rápido avance de la inteligencia artificial (IA).
La inteligencia artificial es cada vez más cara de desarrollar. La razón está en el costo de la infraestructura necesaria para su funcionamiento, especialmente los servidores. La demanda crece de forma acelerada, lo que dificulta conseguir los componentes necesarios y presiona los precios al alza
Los fabricantes de servidores también se enfrentan al rápido avance de la inteligencia artificial (IA).
Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Para satisfacer las necesidades de este sector, deben integrar procesadores muy potentes capaces de realizar cálculos relacionados con la IA, así como chips de memoria para almacenar y procesar datos rápidamente. Sin embargo, el precio de estos componentes se ha disparado en más de un 400 % desde principios de 2024. La razón: la demanda exponencial de los centros de datos, que absorben una gran parte de la producción.
Este alza de precios también está afectando al coste de otros equipos informáticos que utilizan los mismos componentes de memoria.
Según el Financial Times , los fabricantes Dell, Lenovo, HPE y Supermicro están exigiendo pagos adicionales de entre el 25 % y el 45 % a algunos clientes, incluso varios meses después de la firma de los contratos.
Entre las empresas afectadas se encuentran grandes firmas de negociación financiera que utilizan potentes servidores para sus análisis de mercado.
Este aumento de precios incluso ha dado lugar a una disputa legal: la empresa británica XTX Markets acusa a Dell de exigir entre 62 y 70 millones de dólares adicionales por un pedido de servidores facturado inicialmente en 549 millones de dólares.
FUENTE:RFI