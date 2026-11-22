El partido del dirigente israelí Benjamin Netanyahu y el de su rival Gadi Eisenkot, encargado de formar el próximo gobierno, concluyeron el domingo nuevas conversaciones sin lograr un acuerdo sobre una posible coalición, que requeriría importantes concesiones por ambas partes

El centrista Gadi Eisenkot, encargado de formar el próximo gobierno israelí, a su llegada al Parlamento, en Jerusalén, el 10 de noviembre de 2026.

Tras casi cuatro horas de discusiones, los representantes del partido centrista Yashar de Eisenkot y de la formación de derecha Likud, de Netanyahu, finalizaron su reunión en Herzliya, cerca de Tel Aviv, una semana después de un primer encuentro.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

"Las posiciones de ambos partidos sobre una serie de cuestiones de fondo fueron presentadas y objeto de debates en profundidad", indicaron las dos formaciones en un escueto comunicado, que no dejó ver ningún signo de acercamiento y se limitó a anunciar la celebración de una nueva reunión, sin precisar cuándo.

Antiguo jefe del Estado Mayor del ejército, Eisenkot tiene hasta el 6 de diciembre —un plazo que puede prorrogarse 14 días— para formar gobierno, tras las legislativas de finales de octubre que no otorgaron la mayoría absoluta a ningún bloque.

Con 48 escaños en la Knéset (Parlamento israelí), donde la mayoría absoluta requiere 61, su bloque sigue dividido sobre la estrategia a adoptar: aliarse con los partidos ultraortodoxos, acercarse a las formaciones árabes o formar un gobierno de unidad nacional con el Likud.

Esta última fórmula, defendida activamente por Netanyahu, podría basarse en una alternancia entre ambos dirigentes en el cargo de primer ministro, un mecanismo ya utilizado en Israel.