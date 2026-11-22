Tras casi cuatro horas de discusiones, los representantes del partido centrista Yashar de Eisenkot y de la formación de derecha Likud, de Netanyahu, finalizaron su reunión en Herzliya, cerca de Tel Aviv, una semana después de un primer encuentro.
El partido del dirigente israelí Benjamin Netanyahu y el de su rival Gadi Eisenkot, encargado de formar el próximo gobierno, concluyeron el domingo nuevas conversaciones sin lograr un acuerdo sobre una posible coalición, que requeriría importantes concesiones por ambas partes
Tras casi cuatro horas de discusiones, los representantes del partido centrista Yashar de Eisenkot y de la formación de derecha Likud, de Netanyahu, finalizaron su reunión en Herzliya, cerca de Tel Aviv, una semana después de un primer encuentro.
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"Las posiciones de ambos partidos sobre una serie de cuestiones de fondo fueron presentadas y objeto de debates en profundidad", indicaron las dos formaciones en un escueto comunicado, que no dejó ver ningún signo de acercamiento y se limitó a anunciar la celebración de una nueva reunión, sin precisar cuándo.
Antiguo jefe del Estado Mayor del ejército, Eisenkot tiene hasta el 6 de diciembre —un plazo que puede prorrogarse 14 días— para formar gobierno, tras las legislativas de finales de octubre que no otorgaron la mayoría absoluta a ningún bloque.
Con 48 escaños en la Knéset (Parlamento israelí), donde la mayoría absoluta requiere 61, su bloque sigue dividido sobre la estrategia a adoptar: aliarse con los partidos ultraortodoxos, acercarse a las formaciones árabes o formar un gobierno de unidad nacional con el Likud.
Esta última fórmula, defendida activamente por Netanyahu, podría basarse en una alternancia entre ambos dirigentes en el cargo de primer ministro, un mecanismo ya utilizado en Israel.
Este arreglo permitiría al primer ministro saliente conservar inmunidad frente al juicio por corrupción que enfrenta, así como seguir oponiéndose a la creación de una comisión de investigación independiente sobre los fallos de seguridad que precedieron al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.
Sin embargo, esta perspectiva tropieza con la negativa de Eisenkot a gobernar bajo la dirección de Netanyahu, contra quien centró su campaña electoral.
El partido Yashar presentó el sábado las conversaciones como "un compromiso real con la formación del gobierno más amplio posible", precisando que Eisenkot había pedido a sus representantes que exploraran todas las opciones.
Con AFP
FUENTE:RFI