Alquileres, automóviles, actividad comercial y expectativas de inflación en Uruguay en números

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En julio, el valor promedio de los alquileres de inmuebles se ubicó en el país en $ 20.772, un aumento de 0,46% en comparación con junio y un 5,50% más que un año atrás.

Política monetaria Banco Central celebra inflación consistente con su meta; es un proceso “más sólido” que en el pasado

Los precios extremos se dieron en Casavalle ($ 13.923) y en Carrasco ($ 52.071).

Después del mes con mayor venta de vehículos cero kilómetros en lo que va del año, en agosto se dio un descenso de 3,4% en comparación con igual mes del 2024: se comercializaron 5.871 unidades.

2,2%

La actividad comercial y de servicios —en conjunto— aumentó 2,2% en abril-junio, en comparación en términos reales al mismo mes del 2024.

El relevamiento de la Cámara de Comercio y Servicios mostró que los servicios —que abarca a hoteles, inmobiliarias, restaurantes, confiterías y publicidad— crecieron menos que el comercio (1,4% y 2,2%, respectivamente).

5,5%

En agosto, la mediana de la inflación esperada por los empresarios se situó en 5,5% para todo el 2025, en 5,7% para el año móvil que cerrará en julio del 2026 y en 6,0% para los 12 meses a julio del 2027.

Respecto a la encuesta anterior, esas expectativas son similares, salvo para el período intermedio (esperaban una inflación del 6% en julio de 2025 a junio de 2026).