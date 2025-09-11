  • Cotizaciones
    jueves 11 de septiembre de 2025

    Alquileres, automóviles, actividad comercial y expectativas de inflación en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Una vista de la ciudad de Montevideo.

    Una vista de la ciudad de Montevideo.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich/adhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    $ 20.772

    En julio, el valor promedio de los alquileres de inmuebles se ubicó en el país en $ 20.772, un aumento de 0,46% en comparación con junio y un 5,50% más que un año atrás.

    5.871

    Después del mes con mayor venta de vehículos cero kilómetros en lo que va del año, en agosto se dio un descenso de 3,4% en comparación con igual mes del 2024: se comercializaron 5.871 unidades.

    2,2%

    La actividad comercial y de servicios —en conjunto— aumentó 2,2% en abril-junio, en comparación en términos reales al mismo mes del 2024.

    El relevamiento de la Cámara de Comercio y Servicios mostró que los servicios —que abarca a hoteles, inmobiliarias, restaurantes, confiterías y publicidad— crecieron menos que el comercio (1,4% y 2,2%, respectivamente).

    5,5%

    En agosto, la mediana de la inflación esperada por los empresarios se situó en 5,5% para todo el 2025, en 5,7% para el año móvil que cerrará en julio del 2026 y en 6,0% para los 12 meses a julio del 2027.

    Respecto a la encuesta anterior, esas expectativas son similares, salvo para el período intermedio (esperaban una inflación del 6% en julio de 2025 a junio de 2026).

