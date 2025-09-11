El gobierno recibe mensajes de preocupación empresarial por cambios tributarios en el Presupuesto

Varios contenidos impositivos del proyecto de ley de Presupuesto hicieron trabajar hasta la madrugada algunos días a jerarcas y asesores del Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ). Ciertos artículos también les quitaron el sueño a ejecutivos empresariales y a consultores que asesoran a filiales en Uruguay de grandes multinacionales, quienes debieron explicarles el alcance del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico propuesto por el Poder Ejecutivo, con posibles consecuencias preocupantes para sus casas matrices y clientes.

De hecho, algunas consultoras y estudios jurídicos transmitieron al MEF que ven “inconsistencias” en el proyecto; entienden que eso genera “incertidumbre” entre empresas internacionales con presencia en el país, según las fuentes de Búsqueda . La preocupación también fue transmitida en el Parlamento a legisladores de distintos partidos.

Una fuente de ese ámbito señaló que por más que el equipo económico del gobierno dice que el nuevo tributo solo alcanzaría a las firmas que ya lo están pagando en su casa matriz, esto “no está en el texto” enviado al Parlamento. En caso de aprobarse tal cual está, “sería gravísimo”, y las empresas de servicios más grandes que operan en las zonas francas “se irían” y podrían reclamar contra el Estado al perder las exoneraciones fiscales previstas en ese régimen.

Otro consultor señaló que “los que deban aplicar esto porque pasan el umbral de ingresos y la matriz de su país no aplica las reglas GloBE, en Uruguay tendrá que pagar. Habría una supuesta devolución, pero estrictamente en el proyecto no está, por lo cual quedan afectados por el impuesto” doméstico. “Esto genera incertidumbre” entre las multinacionales, agregó.

Desde la Cámara de Zonas Francas dijeron a Búsqueda que estiman en unas 40 las empresas con actividad en esos enclaves que deberían pagar el impuesto mínimo global. En esa gremial entienden que el tributo complementario doméstico propuesto en el Presupuesto no sería “neutral” y que genera riesgos para la inversión, el empleo y la recaudación asociados al régimen franco, además de erosionar la imagen de confiabilidad del país por su seguridad jurídica.

La cámara considera inconveniente e inoportuna la innovación propuesta por el Ejecutivo y plantea que Uruguay asuma una postura de “espera activa” frente a los cambios en la fiscalidad global.

El “impuesto a las multinacionales” localizadas en el país y los ajustes al Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas incluidos en la iniciativa presupuestal también “preocupa” a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay porque son “señales” que “ponen en alerta” a los inversores, declaró a Búsqueda el titular de esa gremial, Julio Lestido.

Al hablar el miércoles 10 en un evento en el club de empresarios Piso 40, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, reconoció que le “consta que hay muchas preocupaciones”, y dijo que el Ejecutivo no tendrá “ningún empacho” en “ir para atrás” en algunos puntos que “no están bien resuelto en la ley”. Eso está previsto, por ejemplo, respecto del secreto bancario, incorporando un protocolo para que la Dirección General Impositiva pueda acceder a información sin intervención judicial ante presunción fundada de evasión, dijo a Búsqueda una fuente oficial.

El ministro informó que han tenido conversaciones con gran parte del número “reducido de compañías, decenas”, que estarían afectadas por el cambio impositivo y, en ese sentido, se expresó confiado en encontrar “un camino” administrativo que permita “cuidar” los logros del régimen de zonas francas.

Resaltó la importancia recaudatoria del impuesto complementario y advirtió que, si el Parlamento no lo vota, habrá un “tema fiscal” que resolver.

Varios artículos del proyecto de Presupuesto están dedicados al Impuesto Mínimo Complementario Doméstico. Según la propuesta, será un tributo anual que grava las rentas obtenidas por las entidades localizadas en Uruguay y que formen parte de un grupo multinacional con ingresos anuales de al menos 750 millones de euros en los estados contables consolidados de la entidad matriz última, en al menos dos de los cuatro ejercicios fiscales inmediatamente anteriores al ejercicio examinado. Constituyen rentas comprendidas por el impuesto, cuando la tasa efectiva de impuestos de ese grupo en el país sea inferior al 15%.