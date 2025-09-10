  • Cotizaciones
    miércoles 10 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Salle, blancos y colorados presentarán denuncia penal por cuatro supuestos delitos en compra de María Dolores

    Tres legisladores acudirán a la Justicia a denunciar indicios de abuso de funciones, falsificación ideológica de documento público, fraude y conjunción del interés personal y público

    Gustavo Salle junto a legisladores blancos y colorados, en conferencia de prensa por María Dolores.

    Gustavo Salle junto a legisladores blancos y colorados, en conferencia de prensa por María Dolores.

    FOTO

    Javier Calvelo / AdhocFotos
    Búsqueda | Nicolás Delgado
    Por Nicolás Delgado

    De confirmarse, se tratará de la primera denuncia penal de la oposición contra autoridades del gobierno de Yamandú Orsi. En concreto, contra los directores de Colonización que firmaron la adquisición.

    Leé además

    La coalición republicana junto a Identidad Soberana anunciaron en conferencia de prensa la convocatoria a una pre investigadora
    Parlamento

    Oposición impulsa investigadora por compra de María Dolores tras la primera interpelación al gobierno

    Por  Nicolás Delgado  y Victoria Fernández
    Gustavo Salle y Pedro Bordaberry en la conferencia de prensa en que anunciaron la solicitud de que se instale una comisión investigadora por María Dolores.
    Parlamento

    Gustavo Salle y diputado colorado preparan denuncia penal por compra de María Dolores; blancos analizan si acompañan

    Por Nicolás Delgado

    Salle anunció que presentaría la denuncia el martes 2, durante la sesión de Diputados en la que, a propuesta de Cabildo Abierto y con votos del Frente Amplio, la cámara pospuso para el 9 de diciembre la votación para crear una comisión investigadora por la compra. El diputado colorado Juan Martín Jorge dijo entonces que le interesaba sumarse y, tras analizarlo con técnicos de su partido, confirmó que lo haría. Luego, el martes 9, en una reunión de bancada, los blancos decidieron acompañar y definieron que el diputado Domingo Rielli representará con su firma a la colectividad.

    El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, fue invitado a sumarse, pero desestimó la propuesta.

    Los denunciantes —Salle, Jorge y Rielli— solicitarán la declaración testimonial de 12 funcionarios del INC, del delegado del Tribunal de Cuentas, y de anteriores y actuales directores de Colonización.

    Abuso de funciones

    Los denunciantes plantean que pudo configurarse el delito de abuso de funciones, previsto en el artículo 162 del Código Penal, porque observan en la compra “un presunto desvío de los fines de la Administración, utilización ilegítima de facultades y medios del cargo público, y perjuicio económico directo para el Estado”.

    Expresan que la adquisición estuvo “condicionada por fines ajenos a los intereses de la Administración”, en particular por un “homenaje” al expresidente José Mujica, como anunció el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, durante el cortejo fúnebre del exmandatario. Destacan que esto fue “respaldado expresamente” por el entonces presidente del INC, Eduardo Viera, y figura en el acta del 14 de mayo de 2025.

    Recuerdan que cuando el directorio dictó la resolución de compra, el Área de Liquidaciones informó que el INC carecía de disponibilidad presupuestaria suficiente para afrontar el gasto, lo que contraviene, según los denunciantes, los artículos 15 y 17 del Tocaf. Esto constituye “una posible vulneración de las normas financieras aplicables y evidencia un posible actuar arbitrario y con abuso de funciones en perjuicio de la Administración”.

    El precio también es cuestionado: INC pagó US$ 32,5 millones por 4.400 hectáreas. La compra fue de U$S 7.300 por hectárea, mientras que informes recientes del Ministerio de Ganadería señalaban un valor de mercado de U$S 4.400 por hectárea, lo que implicó un pago aproximadamente 40% superior al valor de mercado, plantean los diputados, que ven en ello “un perjuicio económico directo para el Estado”.

    A la vez, mencionan que Viera y Karina Henderson se encontraban “inhabilitados” para integrar el Directorio de Colonización, por su calidad de colonos y por lo que estipula el artículo 200 de la Constitución. Además, “Henderson votó favorablemente apenas 45 minutos después de asumir su cargo, sin tiempo razonable para un análisis serio del acto administrativo, lo que lleva presumiblemente a considerar un móvil distinto y privado a los fines propios de la Administración”.

    Citan la sentencia de un Tribunal de Apelaciones del año 2013 que afirma que para que se configure abuso de funciones es esencial “la nota de arbitrariedad, entendida como un ‘proceder o dictaminar por capricho o contra las leyes de la razón’”. Y califican el homenaje a Mujica como un “capricho”.

    Falsificación ideológica

    Al fundamentar la denuncia por la comisión del delito de falsificación ideológica por funcionario público, tipificado en el artículo 238 del Código Penal, los diputados dicen que la resolución del 14 de mayo de 2025, por la que se ejerció el derecho de preferencia para la compra de María Dolores, “se dictó sin contar con el informe técnico preceptivo previsto en el artículo 28 de la Ley Nº 11.029”. Dos días después, “el informe fue agregado con fecha antedatada al 28 de abril de 2025”.

    Además, advierten que “el informe técnico contenía reparos sustantivos —tierras inundables, restricciones ambientales, falta de experiencia en manejo de sistemas de riego de gran escala y exclusión de áreas no colonizables— que no fueron tenidos en cuenta en la decisión final, ni se realizó un estudio económico integral de explotación regular”. Y denuncian que “la documentación fue presumiblemente manipulada para dar apariencia de legalidad a una decisión ya adoptada”.

    Fraude y conjunción de intereses

    Los legisladores opositores ven un eventual fraude contra la administración (artículo 160 del Código Penal) en que la resolución de compra se adoptó sin cumplir el requisito legal de quorum, con solo tres votos, cuando de acuerdo al Tribunal de Cuentas se requieren cuatro. A eso siguió “la contratación irregular de un informe profesional externo”, de la universidad Claeh, “pese a existir ya un dictamen elaborado por un profesor grado 5 que establecía la necesidad de cuatro votos conformes para la resolución”.

    La conjunción del interés público y el privado, penalizado en el artículo 161 del Código Penal, se da, a su entender, porque dos integrantes del directorio eran colonos, razón por la que estarían inhibidos de actuar en este caso.

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    Uruguay y Paraguay harán investigación conjunta para determinar qué grupos narcos operan en la hidrovía

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Venezuela

    El Frente Amplio cuestionó despliegue de Estados Unidos en el Caribe y se solidarizó con “el pueblo venezolano”

    Por Santiago Sánchez
    Cumbre ONU

    Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

    Por Lucía Cuberos
    Tacuarembó

    Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Gustavo Salle junto a legisladores blancos y colorados, en conferencia de prensa por María Dolores.

    Salle, blancos y colorados presentarán denuncia penal por cuatro supuestos delitos en compra de María Dolores

    Por Nicolás Delgado
    La plataforma china Temu.

    “Impuesto Temu”: compras con franquicia aduanera totalizaron 1.276.530 hasta agosto

    Por Redacción Búsqueda
    Alimentos en feria vecinal.

    Poder Ejecutivo reglamenta la Ley de Donación de Alimentos; busca reducir pérdidas y desperdicios evitables

    Por Lucía Cuberos
    A imagen y semejanza

    A imagen y semejanza

    Por Mercedes Rosende