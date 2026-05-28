  • Cotizaciones
    jueves 28 de mayo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Apuestas en línea: 32% de los jóvenes que juegan usan plataformas

    Casi seis de cada 10 apostadores aseguran estar al tanto de si las plataformas que usan son o no autorizadas, según una encuesta hecha para la Dirección de Loterías y Quinielas

    Una persona jugando a través de plataformas de apuestas en línea.

    Una persona jugando a través de plataformas de apuestas en línea.

    FOTO

    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    Entre los uruguayos adultos, aproximadamente ocho de cada 10 alguna vez participaron en juegos de azar o de apuestas. Si bien los jóvenes —de entre 18 y 29 años— son, en relación con los otros grupos etários, los que menos inclinación tienen a jugar, superan largamente al resto en el uso de canales digitales para hacerlo.

    Entre quienes respondieron que juegan, la Usina de Percepción Ciudadana preguntó: “Habitualmente, ¿jugás online o presencial?”. Casi un tercio de los jóvenes (32%) contestó que lo hace utilizando la computadora o el celular, un 17% apuesta por esa vía y de manera presencial por igual, y 37% hace la jugada yendo a una agencia de quinielas u otro canal físico. El otro 14% de los encuestados de entre 18 y 29 años no quiso responder a esto.

    Leé además

    Máquina tragamonedas en un bar en Canelones. 
    Apuestas

    El Poder Ejecutivo presentará tres proyectos para regular juego de casino en línea y tragamonedas

    Por Ismael Grau
    Billetes de Lotería. 
    Apuestas

    En 2025 hubo apuestas por US$ 677 millones en Loterías, Supermatch y otros juegos explotados por permisarios

    Por Redacción Búsqueda

    Entre los adultos de 30 a 44 años los apostadores exclusivamente online son 19%; otro 10% también juega de manera presencial. La proporción de los jugadores únicamente virtuales es del 7% entre las personas de 45 a 59 años, y en torno a un 5% entre los mayores de 60.

    Estos datos surgen de una segunda encuesta que Usina realizó, contratada por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ), entre el viernes 15 y el martes 19 de mayo. El relevamiento abarcó a 500 personas y se realizó “mediante protocolos automatizados de preguntas y respuestas vía WhatsApp, complementados con un monitoreo telefónico para garantizar la calidad y consistencia de la información obtenida”.

    La primera encuesta había sido efectuada en noviembre pasado; como aquella, el nuevo sondeo captó que superaba el 80% la proporción de personas que alguna vez jugaron o actualmente juegan a este tipo de apuestas.

    El informe de Usina de este mes, al que accedió Búsqueda, acota que “casi un tercio de los jóvenes nunca ha participado en juegos de azar ni ha realizado apuestas; entre las mujeres y las personas de menor nivel socioeconómico, una de cada cuatro afirma no haberlo hecho”.

    La DNLQ es una unidad ejecutora del Ministerio de Economía y Finanzas. Es responsable de comercializar y administrar directamente la lotería, y de regular, fiscalizar y controlar los demás juegos encomendados a permisarios autorizados. Dentro de ese perímetro, el año pasado hubo apuestas por un monto equivalente a US$ 677 millones, lo que supuso un incremento respecto al 2024, surge de datos de la propia repartición analizados por Búsqueda.

    El juego online

    La nueva encuesta hecha para la DNLQ tiene como novedad algunas preguntas relacionadas con el conocimiento y el uso de las plataformas de juego.

    Casi siete de cada 10 (68%) no conocen ninguna de las plataformas mencionadas en la selección múltiple preguntada. Las más conocidas son bet365 y PokerStars, por una proporción del 15% de los encuestados, y en menor medida —uno de cada 10—, Betsson, Bwin, Betway y 1xBet.

    Ante la interrogante de si alguna vez utilizó estas plataformas online, entre las opciones, las más mencionadas fueron PokerStars, 1xBet y bet365 (por el 2% en cada caso).

    Respecto de la frecuencia de uso, el estudio recabó que casi tres de cada 10 personas que declaran jugar en plataformas en línea lo hacen cada seis meses o más, y una proporción cercana al 20% apuesta una vez al mes. Prácticamente la mitad de los encuestados optó por no responder.

    Usina afirma que las plataformas en línea “son más populares entre los más jóvenes”; la mitad las utiliza cada seis meses. Por otro lado, el grupo de edad de 30 a 44 años es el que juega con mayor regularidad.

    Tanto las personas del interior del país como los residentes en Montevideo participan en juegos en línea en proporciones comparables; sin embargo, aunque los primeros lo hacen con más frecuencia (uno de cada cuatro son jugadores activos mensualmente).

    Embed

    Siempre entre los que reconocieron utilizar las plataformas, la consultora indagó sobre si saben si los juegos en los que participan son autorizados o no; casi seis de cada 10 aseguran estar al tanto de esa circunstancia.

    Mientras que, por edades, no hay mayores diferencias —salvo entre los de 45 a 59 años, en proporción menos enterados que el resto—, quienes tienen menos conocimiento acerca de la autorización de este tipo de plataformas son del estrato socioeconómico bajo (más de un tercio no están al tanto).

    “¿Cuál es tu opinión sobre esta frase?: ‘Uruguay debería regular los juegos online que hoy están prohibidos’”, interrogó la encuestadora. La mitad de los encuestados estuvo de acuerdo, en tanto uno de cada cuatro se expresó indiferente y casi dos de cada 10 prefieren que se mantenga la situación actual.

    Las opiniones difieren por niveles socioeconómicos y edades.

    La percepción de la necesidad de regular los juegos en línea prohibidos crece con el nivel socioeconómico; mientras que en los más bajos casi un tercio lo ve así, en los más altos, seis de cada 10 personas comparten esta opinión.

    A su vez, las personas de 45 a 59 años son, en proporción, las que más creen que se deberían regular las plataformas ilegales, mientras que entre los menores de 45 años hay una mayor indiferencia al respecto. “Tanto en los más jóvenes como en los de mayor edad, es más común la percepción de que no deberían existir regulaciones”, señala el informe elaborado para la DNLQ.

    Selección semanal
    Impuestos

    La DGI empezó a advertir a contribuyentes por inconsistencias en declaraciones del IRAE

    Por Redacción Búsqueda
    Mercado de valores

    “Ajustes” normativos fueron “avances”, pero el mercado de valores uruguayo “es chato”

    Por Redacción Búsqueda
    Puerto de Montevideo

    Directorio de ANP dividido sobre la gestión de dragado del Puerto de Montevideo

    Por Ana Morales
    Masonería

    Alianza paramasónica critica nuevo concepto de ‘laicidad’ acordado entre el gobierno y líderes religiosos

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Consejo de Ministros del 27 de mayo.
    Video

    Orsi pidió a sus ministros que se comuniquen más entre ellos

    Por Redacción Búsqueda
    Mónica Ferrero durante la comisión ley lavado de activos de la Cámara de Diputados en el Anexo del Palacio Legislativo en Montevideo.

    Ferrero se defiende: dice que actuó “conforme a derecho” en traslado de fiscales y que “no hay motivos espurios” atrás

    Por Macarena Saavedra
    El vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Inmuebles Rurales, Rodolfo Victorica, dijo a Agro de Búsqueda que “han venido y están viniendo brasileños por un contexto político” en su país vinculado a “temas impositivos”.

    Se conforma “fenómeno” de brasileños que compran campos en Uruguay; hay “temor” a impuestos en Brasil, según operadores

    Por Mauro Florentín
    Gonzalo Casaravilla

    Delegación uruguaya en Salto Grande suma dos asesores con sueldos de casi US$ 9.000 cada uno por seis horas de trabajo

    Por Guillermo Draper