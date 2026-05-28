Apuestas en línea: 32% de los jóvenes que juegan usan plataformas

Entre los uruguayos adultos, aproximadamente ocho de cada 10 alguna vez participaron en juegos de azar o de apuestas. Si bien los jóvenes —de entre 18 y 29 años— son, en relación con los otros grupos etários, los que menos inclinación tienen a jugar, superan largamente al resto en el uso de canales digitales para hacerlo.

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Entre quienes respondieron que juegan, la Usina de Percepción Ciudadana preguntó: “Habitualmente, ¿jugás online o presencial?”. Casi un tercio de los jóvenes (32%) contestó que lo hace utilizando la computadora o el celular, un 17% apuesta por esa vía y de manera presencial por igual, y 37% hace la jugada yendo a una agencia de quinielas u otro canal físico. El otro 14% de los encuestados de entre 18 y 29 años no quiso responder a esto.

Apuestas En 2025 hubo apuestas por US$ 677 millones en Loterías, Supermatch y otros juegos explotados por permisarios

Entre los adultos de 30 a 44 años los apostadores exclusivamente online son 19%; otro 10% también juega de manera presencial. La proporción de los jugadores únicamente virtuales es del 7% entre las personas de 45 a 59 años, y en torno a un 5% entre los mayores de 60.

Estos datos surgen de una segunda encuesta que Usina realizó, contratada por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ), entre el viernes 15 y el martes 19 de mayo. El relevamiento abarcó a 500 personas y se realizó “mediante protocolos automatizados de preguntas y respuestas vía WhatsApp, complementados con un monitoreo telefónico para garantizar la calidad y consistencia de la información obtenida”.

La primera encuesta había sido efectuada en noviembre pasado; como aquella, el nuevo sondeo captó que superaba el 80% la proporción de personas que alguna vez jugaron o actualmente juegan a este tipo de apuestas.

El informe de Usina de este mes, al que accedió Búsqueda, acota que “casi un tercio de los jóvenes nunca ha participado en juegos de azar ni ha realizado apuestas; entre las mujeres y las personas de menor nivel socioeconómico, una de cada cuatro afirma no haberlo hecho”.

La DNLQ es una unidad ejecutora del Ministerio de Economía y Finanzas. Es responsable de comercializar y administrar directamente la lotería, y de regular, fiscalizar y controlar los demás juegos encomendados a permisarios autorizados. Dentro de ese perímetro, el año pasado hubo apuestas por un monto equivalente a US$ 677 millones, lo que supuso un incremento respecto al 2024, surge de datos de la propia repartición analizados por Búsqueda.

El juego online

La nueva encuesta hecha para la DNLQ tiene como novedad algunas preguntas relacionadas con el conocimiento y el uso de las plataformas de juego.

Casi siete de cada 10 (68%) no conocen ninguna de las plataformas mencionadas en la selección múltiple preguntada. Las más conocidas son bet365 y PokerStars, por una proporción del 15% de los encuestados, y en menor medida —uno de cada 10—, Betsson, Bwin, Betway y 1xBet.

Ante la interrogante de si alguna vez utilizó estas plataformas online, entre las opciones, las más mencionadas fueron PokerStars, 1xBet y bet365 (por el 2% en cada caso).

Respecto de la frecuencia de uso, el estudio recabó que casi tres de cada 10 personas que declaran jugar en plataformas en línea lo hacen cada seis meses o más, y una proporción cercana al 20% apuesta una vez al mes. Prácticamente la mitad de los encuestados optó por no responder.

Usina afirma que las plataformas en línea “son más populares entre los más jóvenes”; la mitad las utiliza cada seis meses. Por otro lado, el grupo de edad de 30 a 44 años es el que juega con mayor regularidad.

Tanto las personas del interior del país como los residentes en Montevideo participan en juegos en línea en proporciones comparables; sin embargo, aunque los primeros lo hacen con más frecuencia (uno de cada cuatro son jugadores activos mensualmente).

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Siempre entre los que reconocieron utilizar las plataformas, la consultora indagó sobre si saben si los juegos en los que participan son autorizados o no; casi seis de cada 10 aseguran estar al tanto de esa circunstancia.

Mientras que, por edades, no hay mayores diferencias —salvo entre los de 45 a 59 años, en proporción menos enterados que el resto—, quienes tienen menos conocimiento acerca de la autorización de este tipo de plataformas son del estrato socioeconómico bajo (más de un tercio no están al tanto).

“¿Cuál es tu opinión sobre esta frase?: ‘Uruguay debería regular los juegos online que hoy están prohibidos’”, interrogó la encuestadora. La mitad de los encuestados estuvo de acuerdo, en tanto uno de cada cuatro se expresó indiferente y casi dos de cada 10 prefieren que se mantenga la situación actual.

Las opiniones difieren por niveles socioeconómicos y edades.

La percepción de la necesidad de regular los juegos en línea prohibidos crece con el nivel socioeconómico; mientras que en los más bajos casi un tercio lo ve así, en los más altos, seis de cada 10 personas comparten esta opinión.

A su vez, las personas de 45 a 59 años son, en proporción, las que más creen que se deberían regular las plataformas ilegales, mientras que entre los menores de 45 años hay una mayor indiferencia al respecto. “Tanto en los más jóvenes como en los de mayor edad, es más común la percepción de que no deberían existir regulaciones”, señala el informe elaborado para la DNLQ.