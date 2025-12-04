El Poder Ejecutivo presentará tres proyectos para regular juego de casino en línea y tragamonedas

Además de los juegos tradicionales, como la Quiniela, la Lotería o el 5 de Oro, está Supermatch para realizar apuestas deportivas, y también los casinos y las salas de esparcimiento con slots. La oferta se acrecienta con las máquinas tragamonedas barriales habilitadas y muchas más clandestinas, y con las plataformas internacionales no autorizadas en Uruguay, pero que, de todos modos, están accesibles en el celular. Es un negocio millonario al cual el Poder Ejecutivo está decidido a introducirle cambios regulatorios que propondrá al Parlamento durante la primera mitad de 2026, buscando su aprobación en el transcurso del próximo año.

La voluntad de avanzar en esa dirección les fue transmitida la semana pasada por el director general de Casinos, Fernando Estévez, a las autoridades de la recién creada Cámara Uruguaya de Operadores y Arrendadores de Servicios de Casino y Salas de Esparcimiento (Cuoasec), que agrupa a las empresas Codere (Maroñas, Sofitel Montevideo Casino Carrasco), Baluma S.A. (Enjoy Punta del Este), Compañía Rioplatense de Hoteles (Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel), Manteo S.A. (Hotel Casino Rivera), Naranpark S.A. (Salto Hotel Casino) y Mirador Campero S.A. (Durazno Hotel Santa Cristina). Al encuentro asistieron el presidente de Cuoasec y ejecutivo principal de Codere en el país, Guido Parrella, el secretario general de la gremial y responsable del área legal de Enjoy, Ismael Pignatta, y el secretario ejecutivo de la nueva organización empresarial y exdirector de Loterías y Quinielas, Luis Gama.

Fue un encuentro de presentación oficial de la cámara para ponerse a disposición y ofrecer datos e insumos sobre la experiencia internacional comparada de cara al diseño y discusión de los tres proyectos de ley que, según les anunció el jerarca, el Ejecutivo prepara con la decisión de mandarlos al Parlamento en el primer semestre del año próximo, relató Gama a Búsqueda .

Las empresas integrantes de la Cuoasec están alineadas con el gobierno en cuanto a la necesidad de regular aspectos vinculados a las apuestas. “En Uruguay, el juego ilegal ha florecido en todas sus formas” y “es una buena oportunidad” para darle un marco adecuado, señaló el secretario ejecutivo de la nueva gremial.

Insistió: “Es hora de legislar. Tenemos máquinas tragamonedas ilegales que son casi 10 veces las legales, y es un gran error pensar que el juego de casino online no está instalado de manera ilegal. Y la ilegalidad implica ausencia del Estado en los controles” en un “mercado de muchos millones de dólares no legalizado”. Dijo que se trata de una cifra difícil de cuantificar por tratarse de actividades no permitidas, pero estimó que podría rondar los 400 millones o 500 millones de dólares anuales, sumando las apuestas en máquinas tragamonedas, juegos de casino y apuestas deportivas ilegales.

Para Gama, el país debe incorporar una “buena regulación”, y entiende que para que así sea se precisa que “participen todas las partes involucradas” en la elaboración.

Tres proyectos

Según lo que les transmitió Estévez, uno de los proyectos retoma la intención de una iniciativa discutida durante el gobierno de José Mujica (2010-2015) que proponía separar las funciones de regulación y control de la actividad directa de explotación transformando a Loterías en una Dirección Nacional de Contralor de Juegos de Azar y Apuestas, mientras que la Dirección General de Casinos pasaría a ser un servicio descentralizado.

El proyecto que prepara el Ejecutivo será distinto a aquel, aunque mantiene el propósito de separar los roles. “No podés ser explotador y autocontrolarte, por razones de transparencia. La cámara está alineada” con modificar esa situación, comentó el secretario ejecutivo.

Un segundo proyecto pone otra vez sobre la mesa una discusión que tuvo un avance parcial en el período legislativo anterior para habilitar licencias de juegos de casinos en línea. Gama dijo que el jerarca ministerial no adelantó cuáles serían las propuestas regulatorias contenidas en la nueva iniciativa.

La pretensión de las empresas integrantes de la cámara es poder tener la oportunidad de participar en ese negocio. “Han hecho una apuesta en el país en hotelería y en casinos invirtiendo más de US$ 600 millones y generando casi 20.000 empleos, por lo que, con total legitimidad, quieren tener derecho a explotar el juego de casino en línea, el cual se viene comiendo de a poco a los juegos físicos. Si no se legisla bien, se le va a ir comiendo la operación de cada uno”, argumentó el ejecutivo de Cuoasec.

La gremial entiende que ese derecho debe contemplar que cada empresa pueda tener una licencia individual, aunque después estas eventualmente resuelvan explotar el juego de manera consorciada.

Un tercer proyecto en carpeta del Ejecutivo para presentar en el primer semestre de 2026 buscará regular las máquinas tragamonedas instaladas en bares u otros establecimientos comerciales barriales. El director de Casinos no adelantó ningún aspecto respecto de, por ejemplo, la cantidad que se prevé autorizar por local, la ubicación geográfica o las condiciones técnicas a requerir.

De todos modos, Gama expresó que la cámara comparte la necesidad de regular esa actividad, que, según las cifras que manejó, involucra actualmente a unas 6.300 máquinas legales y a entre 50.000 y 60.000 ilegales. Como opinión personal —ya que el asunto aún no se discutió en la nueva gremial por carecer de información sobre el alcance del proyecto que prepara el Ejecutivo—, consideró que no deberían autorizarse más tragamonedas que las que hoy funcionan con permiso.

Gama enfatizó la importancia de que estos nuevos marcos tengan en consideración los aportes de las distintas partes involucradas, de modo de lograr el “mayor consenso posible” para que la regulación tenga “espalda”.

Afirmó que “si se legisla mal, se puede afectar de manera fuertemente negativa a las distintas operaciones de las empresas vinculadas a la cámara”. Recalcó: “No tener regulación es malo, pero tener una mala regulación también lo es”.

Otro proyecto

En paralelo a los proyectos que prepara el Ministerio de Economía —del que dependen como unidades ejecutoras las direcciones de Casinos y la de Loterías—, el senador frenteamplista Felipe Carballo presentó ante la bancada oficialista una iniciativa sobre estos temas, informó El Observador el 28 de noviembre.

Plantea crear una Plataforma Estatal de Juego Online, administrada por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, que sería la encargada de explotar, regular y controlar los juegos de azar en internet. También propone la conformación de una Agencia Nacional de Regulación del Juego Online como persona pública no estatal para concentrar competencias que hoy están dispersas, así como implementar un Registro Nacional Digital de Apostadores para la “trazabilidad financiera y límites de gasto configurables” de los jugadores.