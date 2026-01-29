“Así como producimos vacas para el mundo, podríamos producir metanol para el mundo”, dice Marta Jara

A partir de la experiencia del piloto de hidrógeno verde de Kahirós, en Fray Bentos , para usar en el transporte pesado, Ventus Hidrógeno busca escalar en esa industria con proyectos similares fuera del país, dijo a Búsqueda Marta Jara , directora de esa spin-off de la empresa fundada hace 15 años en Uruguay .

“En lugar de desarrollar megaproyectos estamos yendo por otra alternativa, que es escalar, adquirir más conocimiento, avanzar en nuestra curva de aprendizaje replicando proyectos chicos y medianos fuera del país (…) porque en el área de transporte pesado creemos que sigue habiendo una oportunidad interesante de ir multiplicando proyectos”, apuntó.

Consideró que Kahirós “puso a Uruguay en el mapa”, porque sirve como un caso en el que se lograron aunar todos los aspectos necesarios, desde la financiación, los compradores de la producción, las autorizaciones, los permisos, la licencia social, etcétera, a modo de una “checklist”.

Y comentó que, si bien a nivel mundial hubo un “reacomodamiento del mercado” luego de que surgieran muchos proyectos de H2 —que ahora están “decantando”—, dentro de Uruguay “hay perspectivas interesantes” para el desarrollo del sector.

Jara, una expresidenta de Ancap, opinó que Uruguay tiene que hacer el trabajo “incesante de consolidar la marca y la reputación” de que aquí se pueden concretar los proyectos de H2.

“Cuando se habla de producir derivados, con proyectos que fabriquen metanol, amoníaco o combustibles sintéticos, se está pensando en una industria, en un commodity global para mercados de exportación. Aquí tenemos recurso eólico y solar, tenemos agua, tenemos tierra, y así como producimos vacas para el mundo, podríamos producir metanol para el mundo”, reflexionó.

Contó que el año pasado, como directora de Ventus Hidrógeno, participó en eventos y reuniones en muchos países para conversar con potenciales clientes, reguladores; y que más de una vez se percató de que los interlocutores “no tenían a Uruguay” presente. Entonces, agregó, “hay que hacer un esfuerzo” y promover las ventajas que tiene el país en cuanto a los recursos, como el dióxido de carbono (CO2) biogénico, que es “muy competitivo”, que deriva de la industria papelera, de las calderas de biomasa, o el de Alur, aunque sea en un volumen más chico. “El ecosistema está atento para saber en qué momento tiene sentido dar un paso ahí”, apuntó.