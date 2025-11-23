  • Cotizaciones
    domingo 23 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Descontento uruguayo en la COP30; la cumbre ignora la transición hacia energías limpias

    La conferencia del cambio climático de la Amazonía (COP30) desoyó este sábado los llamados para que el mundo trace su ruta para abandonar las energías fósiles, a cambio de mantener en vida la lucha climática

    Fernanda Souza, directora nacional de Cambio Climático, del Ministerio de Ambiente, en la COP30.

    Fernanda Souza, directora nacional de Cambio Climático, del Ministerio de Ambiente, en la COP30.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por RFI y Redacción Búsqueda

    Los países petroleros y grandes potencias como China y Rusia consiguieron bloquear las aspiraciones de más de 80 países en Belém para lanzar por fin la salida del petróleo, el gas y el carbón.

    Es un “éxito en una situación difícil”, declaró el jefe negociador chino, Li Gao, a la AFP. “Un resultado significativo”, dijo India. Ambos son aliados de Brasil en el grupo BRICS.

    Leé además

    COP30 en Belém, Brasil.
    Cumbre ONU

    Ortuño en la COP30: “Queremos contribuir a los consensos, aportar soluciones y ejercer liderazgo”

    Por Lucía Cuberos
    El metano, uno de los responsables del calentamiento global.
    Medioambiente

    COP30: El metano, en el punto de mira, una “palanca clave” contra el cambio climático

    Por France 24

    El multilateralismo “ganó”, dijo el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, desde la cumbre del G20 en Johannesburgo. El texto final se limita a abogar por acelerar la acción climática de manera “voluntaria” y a triplicar la financiación para la adaptación climática de países en desarrollo de aquí a 2035.

    La coalición por la eliminación de las energías fósiles incluye a países como Colombia, España, Francia o las Islas Marshall. “Colombia se opone a una declaración de la COP30 que no diga la verdad científica al mundo”, reaccionó en X el presidente Gustavo Petro.

    La UE admitió su decepción: “Nos hubiese gustado más ambición”, dijo antes el comisario europeo para el Clima, Wopke Hoekstra. El descontento de Colombia, Uruguay y otros países provocó momentáneamente la interrupción de la sesión de clausura, celebrada bajo el estruendo de la lluvia tropical característica de Belém. El representante ruso, Sergei Kononuchenko, acusó en español a las naciones latinoamericanas de “portarse como niños” que quieren “todos los caramelos”, lo que provocó a su vez las quejas de otros países de la región.

    Embed - Finaliza la COP30 sin compromisos sobre combustibles fósiles

    La propuesta de Lula

    Lula, que alienta un flamante proyecto de exploración petrolera en Amazonía, había elevado las expectativas al llamar en la COP30 a una “hoja de ruta” para la salida de las energías responsables del calentamiento global. Belém fue de nuevo el escenario del enfrentamiento de hace dos años, en la COP28 de Dubái, cuando por primera vez el mundo acordó ese abandono gradual. Pero este vez los países productores, como Arabia Saudita, Irán y Rusia no cedieron un ápice.

    El presidente de la COP30, André Correa do Lago, anunció que Brasil trabajará en los próximos meses para elaborar una hoja a la que puedan sumarse los países interesados. Lo mismo hará con la deforestación.

    Colombia y Holanda anunciaron una conferencia internacional contra las energías fósiles en abril de 2026 en la ciudad colombiana de Santa Marta. Para Greenpeace, el anuncio de las hojas de ruta “suena a premio de consolación”, aunque ”permitirá que el trabajo siga el año que viene y no se pierda el impulso creado en Belém”.

    Embed - COP30: ¿Podrá el mundo ponerse de acuerdo sobre eliminación progresiva de combustibles fósiles?

    Triplicar la ayuda

    El planeta ya casi llegó al umbral de 1,5º C de calentamiento global, fijado hace una década por el Acuerdo de París. Los últimos once años han sido los más cálidos jamás registrados. Los países en desarrollo obtuvieron un llamamiento a triplicar la ayuda financiera para su adaptación a los eventos climáticos cada vez más extremos en 2035.

    El acuerdo es “imperfecto”, pero es un paso hacia el “progreso”, declaró la alianza que agrupa a 39 Pequeños Estados Insulares. “Es importante, pero no hay cifras y el plazo es demasiado largo. Esto limita la capacidad de los países vulnerables” a adaptarse, dijo Natalie Unterstell, presidenta del Instituto Talanoa de Brasil.

    La COP celebrada en Belém, una ciudad de 1,4 millones de habitantes con escasa infraestructura y una mayoría de la población que vive en favelas, tuvo una amplia presencia de la sociedad civil. Decenas de miles de personas se manifestaron en las calles el 15 de noviembre después de las últimas COP en Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

    También tuvo una participación récord de indígenas, aunque eso no impidió que un grupo de autóctonos protagonizara un intento de invasión de la sede de la conferencia para exigir ser escuchados. Este no fue el único percance: un incendio se declaró el jueves en la zona de pabellones nacionales, que obligó a evacuar a miles de participantes. Sus causas son por ahora desconocidas.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Autocrítica blanca

    Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

    Por Federico Castillo
    Partido Nacional

    El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

    Por Federico Castillo
    Empresas

    Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    La Masonería recibió esta semana en su sede a los candidatos Álvaro Delgado y Pablo Mieres

    Horacio Pérez Toledo fue electo venerable gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Manuel Colina, secretario general de Fancap.

    Sindicato de Ancap quiere que el Estado se quede “con todo” el negocio del pórtland y pidió reunión con Orsi

    Por Redacción Búsqueda
    Vista general del aeropuerto de Caracas, Venezuela
    Video

    Cascada de cancelación de vuelos a Venezuela, tras alerta de Estados Unidos de “actividad militar”

    Por France 24
    Entrada del edificio sede de ASSE. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

    Auditoría realizada por ASSE muestra aumento de 170% en pagos al Círculo Católico entre los años 2020 y 2024

    Por Leonel García