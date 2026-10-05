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    Desdolarización: Banco Central defiende su campaña a favor del peso sin “penalizar la operativa en divisas”

    El organismo, que desde este mes ordenó a los bancos a notificar el riesgo cambiario al depositar en dólares, quiere que el peso y la UI se usen en el régimen de vivienda promovida y como equivalencia al dólar en plataformas

    Billetes de dólar y peso.

    Billetes de dólar y peso.

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    Javier Calvelo/adhocFotos
    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    La dolarización en Uruguay dejó de ser “principalmente un desafío para la estabilidad financiera y pasó a ser, crecientemente, una restricción al desarrollo financiero y, por esa vía, al crecimiento y desarrollo económico del país”, sostiene el Banco Central (BCU) en un “informe de política” lanzado este lunes 5 como parte de una campaña para alentar el uso de la moneda nacional.

    Los “riesgos que la dolarización planteaba fueron, en lo sustancial, mitigados”, señala el documento, titulado Uruguay: profundización financiera en moneda nacional. Sin embargo —agrega—, la dolarización “todavía genera pérdidas de bienestar financiero para los hogares y desafíos macroeconómicos relevantes. Reducir el exceso de dolarización y profundizar los mercados en pesos ofrece ganancias potenciales para el crecimiento económico, las finanzas públicas, la política monetaria y el desarrollo del sistema financiero”.

    El BCU reitera argumentos esgrimidos por su presidente, Guillermo Tolosa, para desalentar ahorrar en dólares cuando se tienen ingresos en moneda nacional. Indica que, considerando el período 1972-2026, para un depositante uruguayo que ahorra en moneda extranjera, la probabilidad de experimentar una pérdida de poder de compra es superior a 60% en todos los horizontes y aumenta de 63% a un mes a 80% a 10 años y a 93% a 12 años.

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    En función de eso, el organismo considera “llamativo que los ciudadanos mantengan una composición de cartera asociada a retornos considerablemente negativos y a una elevada volatilidad en términos de poder adquisitivo, lo que constituye un puzzle desde el punto de vista económico”.

    Como parte de esta estrategia, desde este mes entró en vigencia una notificación específica sobre el riesgo de tipo de cambio asociado a los depósitos en moneda extranjera. “La medida busca que las personas dispongan de más información al momento de decidir cómo ahorrar, haciendo visible que las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el poder de compra de sus ahorros en Uruguay, aun cuando el saldo expresado en moneda extranjera no cambie”, alega el BCU en el documento.

    Otras medidas en dirección de propiciar una desdolarización son de tipo tributario —ya implementadas—, de requisitos de capital y de encajes para los bancos.

    El documento aclara que las políticas promovidas en el marco de esta estrategia “no buscan penalizar la operativa en divisas, sino corregir asimetrías de subsidio implícito y asegurar que la denominación de los contratos internalice plenamente los costos económicos y de liquidez que impone al sistema”.

    Próximas acciones; vIviendas y fijación de precios

    El BCU entiende que el dólar en Uruguay “mantiene un arraigo significativo como unidad de cuenta en la fijación de precios de bienes durables y contratos inmobiliarios”, sobre lo cual se propone actuar.

    En ese sentido, en relación con el mercado inmobiliario trabaja en la “priorización y promoción activa de la denominación en moneda nacional (especialmente en unidades indexadas a la inflación-UI) de los proyectos desarrollados bajo el régimen de vivienda promovida, alineando el valor del activo inmobiliario con los ingresos salariales de los hogares compradores”.

    Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central.

    Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central.

    Asimismo, con portales y plataformas comerciales, que son “grandes publicadores de precios de vehículos, inmuebles y bienes durables”, coordina instancias de diálogo para “incorporar la cotización visible y destacada en pesos o UI junto al precio en dólares, habituando a consumidores y oferentes a la referencia en moneda local”, consigna el documento. Del mismo modo, se “monitorean precios y evalúa decreto de obligatoriedad de publicidad del precio en moneda nacional, siguiendo la exitosa experiencia de Perú”.

    Para el BCU, “más que un objetivo de denominación en sí mismo, esta agenda busca contribuir a un sistema financiero más profundo, eficiente y resiliente. La complementariedad entre las medidas y su adecuada calibración resultan fundamentales para favorecer una mayor intermediación en moneda nacional, ampliar las posibilidades de ahorro y financiamiento de hogares y empresas y, por esa vía, contribuir al crecimiento y desarrollo económico del país”.

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