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    El papa León XIV viajará a Uruguay en noviembre tras recuperarse de una operación por cáncer de pulmón

    El Vaticano confirmó que León XIV realizará su viaje apostólico por la región tal como estaba previsto. Los últimos exámenes médicos, tras una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, descartaron contraindicaciones para que el pontífice, de 71 años, emprenda la gira

    El papa León XIV reza el Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, 25 de octubre de 2026.

    El papa León XIV reza el Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, 25 de octubre de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/VATICAN MEDIA
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La Santa Sede aseguró que la evolución clínica del papa es favorable y que el itinerario se mantiene sin modificaciones. La gira será la primera visita de León XIV a América Latina desde su elección como pontífice, en mayo de 2025, y tendrá un significado especial para el papa, que pasó décadas como misionero en Perú antes de regresar a Roma para asumir responsabilidades en el Vaticano.

    El Vaticano confirma que la recuperación avanza favorablemente

    León XIV fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho. Tras la intervención, los médicos confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón, y procedieron a extirpar el lóbulo inferior del órgano.

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    Según el comunicado de la Santa Sede, el médico personal del pontífice, Luigi Carbone, confirmó que la recuperación posoperatoria continúa y que los últimos exámenes médicos respaldan su buen estado de salud. Los resultados de las pruebas diagnósticas y de laboratorio no detectaron impedimentos para que emprenda el viaje apostólico.

    El Vaticano también informó que los exámenes histológicos definitivos confirmaron que el tumor estaba localizado y que el papa no necesitará tratamiento adicional tras la operación.

    En los últimos días, León XIV retomó gradualmente sus actividades, aunque mantiene ajustes en su agenda para dar prioridad a la recuperación. El domingo se dirigió a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, pero canceló una visita a la localidad italiana de Asís prevista para este martes, después de que sus médicos desaconsejaran el desplazamiento en helicóptero debido al poco tiempo transcurrido desde la intervención.

    Una gira con un significado especial para el pontífice

    El viaje por Argentina, Uruguay y Perú será la primera gira latinoamericana del pontificado de León XIV y tendrá un componente personal, especialmente por su vínculo con Perú, donde pasó décadas como misionero y obispo antes de regresar a Roma en 2023.

    “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó el papa en el comunicado difundido por la Santa Sede. También manifestó su deseo de que la visita sirva para fortalecer los vínculos entre las comunidades católicas y renovar el compromiso de anunciar el Evangelio.

    León XIV, elegido el 8 de mayo de 2025, es el primer estadounidense en ocupar el pontificado y también tiene la nacionalidad peruana, adquirida tras sus años de servicio religioso en ese país.

    La Santa Sede señaló que el recorrido permitirá reforzar los lazos de comunión con las Iglesias locales y transmitir un mensaje de fe, esperanza y paz a las poblaciones de los tres países.

    Diez ciudades y una agenda con numerosos desplazamientos

    La gira está prevista entre el 6 y el 17 de noviembre e incluirá visitas a diez ciudades, con numerosos vuelos, encuentros institucionales y actos religiosos. Según la información difundida por Reuters y EFE, el programa contempla alrededor de 31.000 kilómetros de desplazamientos y más de 36 intervenciones públicas, entre discursos y otros encuentros.

    Uno de los puntos destacados del itinerario será la visita a Cusco, en Perú, una ciudad situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. El programa también contempla desplazamientos en helicóptero y misas multitudinarias, lo que convierte la gira en una agenda exigente desde el punto de vista físico.

    El Vaticano aseguró que el viaje se realizará según lo previsto, aunque indicó que el papa continúa adaptando su actividad cotidiana en consulta con sus médicos para proteger su recuperación.

    León XIV agradece las muestras de apoyo

    En el mismo comunicado, León XIV expresó su agradecimiento por las oraciones y las muestras de afecto recibidas desde distintos lugares del mundo durante su recuperación, así como por la atención de los profesionales sanitarios que lo acompañaron después de la intervención.

    La confirmación del viaje llega después de varios días de incertidumbre sobre la capacidad del pontífice para afrontar una gira internacional tan extensa poco tiempo después de la operación. Por ahora, los resultados médicos permiten mantener los planes originales, aunque el Vaticano seguirá ajustando su agenda de acuerdo con la evolución clínica.

    La visita a América Latina será una oportunidad para que León XIV retome plenamente su actividad internacional y regrese a una región estrechamente vinculada con su trayectoria pastoral, en particular Perú, donde desarrolló buena parte de su labor religiosa antes de su llegada al Vaticano.

    Con información de Reuters y EFE

    FUENTE:FRANCE24

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