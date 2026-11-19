Ya casi cerrando el ejercicio de 2026, los bancos empiezan a proyectar el negocio para el próximo año con expectativas, en algunos casos, más moderadas.
El stock de préstamos brutos vigentes se ubicó en el equivalente a US$ 30.843 millones en octubre, un aumento interanual superior a 15%
Ya casi cerrando el ejercicio de 2026, los bancos empiezan a proyectar el negocio para el próximo año con expectativas, en algunos casos, más moderadas.
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Por el lado del crédito, de las estadísticas a octubre —publicadas el lunes 16 por el Banco Central— surge que el stock bruto se ubicó en US$ 30.843 millones, calculó Búsqueda. Eso es un 15,3% más medido en esa moneda que un año atrás.
Santander, que lideró la suba de octubre, percibe que la “demanda de crédito sigue muy firme”, señalaron desde ese banco. Para lo que queda del año, espera que la oferta acompañe ese impulso, “en especial en el mercado minorista”.
Por su lado, en una charla virtual organizada por la agencia Moody’s el martes 10, el ejecutivo principal de Itaú, Agustín Tafernaberry, dijo que, según las métricas del banco, los préstamos crecen “en el entorno del 20%” en lo que va del año. Al mirar la evolución de las tasas en una perspectiva más larga, sostuvo que se encuentran en niveles “realmente bajos y digeribles” para el crédito.
Tafernaberry prevé una moderación del crecimiento del negocio bancario para el próximo año. “Estamos cerrando ya todas las proyecciones de 2027 y seguimos viendo crecimientos en créditos, seguimos viendo crecimientos en los depósitos, algo más moderado de lo que vimos en 2026, pero, claro, cuando estábamos trabajando en el 2025 no veíamos un 2026 en los niveles tan buenos como los estamos viendo ahora”, señaló el ejecutivo.