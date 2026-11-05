La transmisión monetaria en una economía dolarizada; ¿cómo reacciona el crédito bancario?

En una economía con dos monedas de uso habitual como la uruguaya, la autoridad monetaria fija el precio de uno solo de los dos insumos con los que el sistema bancario produce crédito. Un nuevo documento de trabajo publicado por el Banco Central (BCU) analizó los efectos de esa transmisión —un aumento en la tasa monetaria— sobre los nuevos préstamos; la consecuencia es que el banco promedio traslada ese encarecimiento al precio del crédito en pesos y no modifica la denominación de lo que otorga. El ajuste de cantidades, en cambio, es enteramente heterogéneo y depende de dónde obtiene cada institución su margen y cómo se fondea.

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Según la investigación, titulada The microstructure of monetary transmission in a bimonetary economy, los bancos con margen amplio en pesos contraen el crédito en las dos monedas; los que obtienen margen en dólares bajan su tasa y expanden la colocación en ese mercado, compitiendo por los deudores capaces de sustituir entre monedas. Por su lado, las instituciones que se fondean con depósitos dolarizados redirigen los nuevos préstamos hacia el peso.

Para los autores —dos funcionarios del BCU, Cecilia Dassatti y Miguel Melloc, junto con Javier García-Ciccob, de la Universidad de San Andrés—, esa divergencia se relaciona con la asimetría de fondeo del sistema uruguayo. Este “es escaso” en pesos y su costo responde a la política monetaria, mientras que los depósitos en dólares “llegan por preferencia del depositante y exceden lo que los bancos colocan. La transmisión bimonetaria es, entonces, un problema de reasignación que los agregados no revelan”.

El estudio consideró un panel construido a partir del universo de nuevos préstamos otorgados por el sistema bancario en Uruguay entre 2007 y 2026, identificando cada crédito por banco, sector de actividad del tomador, tamaño de la empresa, moneda, producto contable, monto, tasa de interés y plazo de vencimiento. Ese análisis permite determinar no solo qué parte del efecto de la decisión monetaria se transmite, sino también cómo y a través de qué actores: si una institución financiera ajusta el precio o la cantidad, si lo hace en una moneda o en ambas, y qué característica de su estructura explica esa diferencia.

El documento describe una “heterogeneidad considerable” dentro del sistema financiero, un aspecto relevante a los efectos del análisis. Un banco con una cuota global de mercado moderada puede ser dominante en un segmento específico: Itaú concentra más de la mitad del crédito en pesos destinado a hoteles y restaurantes, y más de un tercio de financiamiento a los servicios financieros, mientras que su cuota en el agro es del 11%. Asimismo, las posiciones varían según la moneda, incluso para un mismo banco y sector. Por eso, para la estrategia empírica. la cuota de mercado relevante es la que corresponde a la combinación de banco, sector y moneda, y no la agregada.

Según el estudio, la tasa de interés de los préstamos corporativos en moneda nacional sigue a la tasa de política monetaria a lo largo del período; la tasa de los préstamos en dólares es ortogonal a esta, y tampoco guarda una relación con el tipo de cambio.

¿Cómo reaccionan los bancos?

Durante el período 2009–2025, los bancos en promedio colocaron en préstamos un tercio de los depósitos en dólares de sus clientes y, prácticamente, la totalidad de lo que captaron en pesos.

El efecto de la decisión monetaria eleva la tasa de interés de los préstamos en pesos y amplía el diferencial entre monedas con un desfase de cuatro a seis meses, mientras que la tasa en dólares apenas varía. El ajuste en términos de volumen, por el contrario, es “totalmente heterogéneo. Los bancos con márgenes amplios en pesos contraen el crédito en ambas monedas y aumentan el costo de su cartera en dólares. Los bancos con márgenes amplios en dólares reducen sus tasas y expanden el crédito en ese mercado. Aquellos bancos con una mayor dolarización de sus fuentes de financiamiento redirigen los nuevos préstamos hacia los pesos; este cambio se observa tanto en la composición de los montos como en el número de préstamos —variable que sigue la misma tendencia, aunque se mantiene estable en un mayor número de casos—”, según la investigación.

Un segundo margen de ajuste es que la contracción en pesos se refleja en los montos pero no en el número de operaciones, mientras que, en el caso de los dólares, se da en ambos indicadores. “Estos patrones son coherentes con la idea de que un mismo shock puede absorberse, según el banco, ya sea mediante el ajuste del tamaño de los préstamos o mediante el ajuste del número de los mismos”, afirman los autores.

Como conclusión, sostienen que “el hecho de que un promedio moderado pueda coexistir con situaciones de contracción, expansión y cambios en la composición por moneda en distintas entidades convierte a la transmisión (de la política monetaria) en una economía bimonetaria en un problema de reasignación”.