BHU redujo a cerca de la mitad su ganancia en un “raro” 2025; los planes para crecer en el nuevo año

Transformando algunas de las ventanillas que tiene en el interior del país —que le prestan principalmente servicios de cobro y atención al público— por oficinas que canalicen créditos , y captando nuevos clientes de una franja de hogares que hoy es inquilina, el Banco Hipotecario ( BHU ) proyecta colocar unos 2.000 créditos en 2026.

En 2025 otorgó unos 1.800 préstamos, por lo que la meta de colocaciones para este año se ubica por encima del 10%, dijo a Búsqueda el gerente general de ese banco público, Álvaro Carella.

Además, el Hipotecario prevé mejorar el producto de garantía de arrendamiento, en el que ha ido perdiendo pie en los últimos años, para que sea más competitivo y preferido por los propietarios de inmuebles en alquiler.

Con esa estrategia de crecimiento, el BHU prevé un “mejor año” que el que terminó, que fue “raro”, ya que lidió con “casi seis meses de resultado acumulado negativo” por el impacto que le generó la ampliación de beneficiarios a la “ley de deudores en Unidades Reajustables” (UR) aprobada en el Parlamento al filo del inicio de la nueva legislatura. “Tuvimos que hacer una previsión de US$ 30 millones en el primer bimestre, que fue el costo estimado de la reducción de la recaudación futura” de esa cartera que pasó a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) en un fideicomiso del que el banco es el beneficiario, señaló.

Es que la “ley de deudores” original exigía —para acogerse a los beneficios de extinción o reducción de tasa de interés— estar al día con los tributos nacionales y departamentales que grabaran el inmueble (contribución, Impuesto a Primaria y municipales). Ese requisito se eliminó posteriormente, ampliando la cantidad de deudores que pudieron acogerse a la denominada “solución” para los deudores en UR.

El balance de 2025

A modo de balance anual, realizado con información preliminar, Carella señaló que el resultado del BHU en el ejercicio que acaba de cerrar será de una ganancia de alrededor de US$ 30 millones, lo que la ubicaría en torno a la mitad de la que venía registrando la institución en los últimos años.

“En función del desempeño de todas las variables del banco, tuvimos la mitad de la ganancia habitual, que era de unos US$ 60-70 millones, porque US$ 30 millones se lo llevó la pérdida extraordinaria registrada por la ampliación de los beneficios a los morosos con el Estado”, afirmó el gerente general del BHU.

En todo el año pasado, el BHU colocó unos 1.800 créditos, unos 200 más que en 2024 (cuando habían sido 1.674). Carella dijo que el crecimiento de la cartera fue parejo, entre Montevideo y el interior del país, con una distribución del 60% y 40%, respectivamente.

Explicó que el segmento de población que accede a los préstamos que ofrece el banco es el “medio”, aludiendo a los deciles seis y siete de ingresos según la Encuesta Continua de Hogares. En general, el préstamo promedio del BHU ronda los US$ 140.000 y es a un plazo de 20 años, apuntó.

Perspectivas para el nuevo año: posible “salto”

Para 2026, Carella proyectó otro escalón similar al crecimiento registrado el año pasado, por lo que se prevé alcanzar los 2.000 préstamos. En el cumplimiento de esa meta incidirá uno de los cambios aprobados en la Ley de Presupuesto, que amplió el porcentaje del valor de la vivienda a financiar según se trate de un préstamo a ahorristas (de 90% a 95%) o no ahorristas (de 80% a 95%) para vivienda usada o nueva.

Esa modificación, explicó, tendrá una “incidencia interesante” porque permitirá el acceso al crédito a personas que actualmente pueden pagar un alquiler equivalente a lo que sería la cuota de un préstamo hipotecario, pero no tienen capacidad de ahorro previo.

ANV.jpg Fachada de la Agencia Nacional de Vivienda. Ricardo Antúnez-adhoc/FOTOS

“Según algunos análisis que hemos hecho en función de la Encuesta Continua de Hogares y del último censo de población, hay unas decenas de miles de hogares que están en el rango de edad y en los niveles de ingreso promedio (a los que presta el banco), pero que actualmente son inquilinos y que razonablemente” podrían ser clientes. La idea, dijo, es llegar a captar clientes ubicados en el quinto decil de la distribución de ingresos.

“El mercado de la vivienda usada es profundo. Es ahí donde creemos que va a estar el salto y donde queremos hacer énfasis. Para ser prudentes, pensamos que podemos llegar a los 2.000 créditos” en todo el 2026.

Esa meta era la que el banco se planteaba alcanzar en 2027, afirmó.

Otra medida que Carella prevé contribuya a la mayor colocación de préstamos tiene que ver con la red de atención del BHU en el interior del país, que se definió en la época de su reestructura (2008). Entonces, se redujo a la casa central, en Montevideo, y a seis sucursales: Ciudad de la Costa, Colonia, Maldonado, Salto, Rivera y Cerro Largo. Para el resto del país, los ahorristas y clientes del banco tienen una ventanilla de atención en las sucursales de la ANV .

Para 2026 el BHU se propone “repensar el modelo de vínculo del banco con las sucursales de la ANV, para que no sean tanto un prestador de servicios como cuando nacieron, como cobradores de cuotas o captadores de cuentas de ahorro. Hoy el eje es transformarlas en un canal de crédito”, explicó Carella. A su juicio, hay una “oportunidad” para “reenfocar la forma de trabajo con la ANV y complementarse como parte del sistema público de vivienda”.

Garantía de alquiler

La garantía de arrendamiento es un producto que el Hipotecario actualmente ofrece a unos 18.000 clientes, pero donde la institución ha perdido participación, en parte, por la fuerte competencia que existe en ese mercado. En los últimos años, la oferta de esas coberturas se incrementó con productos lanzados por parte de las empresas aseguradoras, públicas y del Banco de Seguros del Estado, inclusive.

A partir de esa realidad, Carella informó que el BHU trabajará durante este año en mejorar el diseño de ese producto con base en algunos cambios aprobados en la nueva ley presupuestal, que le permite dar “más flexibilidad”.

“Pensamos, no para salir inmediatamente, pero sí como una prioridad, trabajar en mejorar un poco la competitividad del producto, que hace muchos años está estancado”, reconoció.

La línea de trabajo se enfocará, dijo, en hacer algunos cambios pensando en el propietario que “busca tener un riesgo acotado y una resolución ágil” para hacerse de la garantía ante el incumplimiento del inquilino. “El eje estará en cuán rápido el propietario se hace de los fondos, cuánto trabajo pasa para sacar al inquilino y volver a recuperar el inmueble para ponerlo en circulación otra vez”, ejemplificó.

Actualmente, la oferta del BHU es captar depósitos en unidades indexadas en garantía de arrendamiento por el equivalente a cinco meses de alquiler —en caso de una vivienda— y de 10 mensualidades si se trata de un local comercial.

Hasta antes del Presupuesto 2025-2029, la operativa para ejecutar la garantía por parte del arrendatario requería de una gestión judicial.