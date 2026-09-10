Buquebus: competencia en línea Montevideo-Buenos Aires podría provocar “depredación” entre empresas

Los beneficios para los consumidores que traería la competencia en el transporte fluvial de pasajeros entre Montevideo y Buenos Aires fueron parte de los argumentos de Colonia Express para solicitar el permiso de operar esa línea puerto a puerto, que hace más de 30 años explota Buquebus de forma exclusiva. La empresa estima que podría reducir los precios de los pasajes un 15% y ampliar la demanda del mercado en un 30%.

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La posibilidad de sumar un jugador en la terminal fluvio-marítima de Montevideo quedó habilitada con la reciente aprobación de la línea a Colonia Express (Lumary S.A.) por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), si bien aún no tiene horario asignado y enfrenta problemas con la infraestructura para que se haga efectiva la competencia, como ocurre en Colonia desde 2007.

Un informe económico de Buquebus, que forma parte de la respuesta que la empresa de Juan Carlos López Mena realizó ante el MTOP en diciembre pasado —argumentando en contra del otorgamiento del permiso a su competidor—, señala que otra frecuencia directa en el Puerto de Montevideo podría provocar “mayores problemas logísticos” y operativos en la terminal y una “depredación entre empresas que termine perjudicando a una de ellas o a ambas”.

En el estudio, al que accedió Búsqueda , analiza que la demanda de pasajes en el mercado permanece estable a lo largo de los años, con variaciones que se explican por la incidencia de factores externos, como la diferencia cambiaria o la inestabilidad económica o política.

El informe detalla que en 2024 Buquebus ofreció 1,4 millones de pasajes en su línea directa Montevideo-Buenos Aires, pero logró vender el 43%. En “muchas oportunidades los barcos viajan a pérdida o con escaso margen” durante el año, lo que es “subsidiado por los meses o días donde operan con mejor demanda y ganancia”, indica.

Durante el año, la venta de pasajes no es regular, sino que tiene una estacionalidad, concentrada entre setiembre y febrero.

Buquebus concluye que “no parece tener sentido que existan dos empresas ofreciendo un servicio” por el cual utilizan “un 30% o menos de su capacidad operativa. Esto no sería eficiente para el puerto, el mercado o los pasajeros”.

La falta de demanda y los problemas de infraestructura fueron parte de los fundamentos utilizados por la naviera para impugnar la resolución del MTOP que el 30 de julio autorizó a Colonia Express a operar la línea Montevideo-Buenos Aires. El recurso de revocación y jerárquico, presentado esta semana, también señaló vicios de legalidad, la violación de principios constitucionales, entre otros, por lo que solicitó que el permiso sea denegado o condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos de forma expresa.

El mercado y los precios

El mercado de transporte marítimo de personas entre Montevideo y Buenos Aires viene incrementándose en los últimos años. Según las estadísticas de la Administración Nacional de Puertos (ANP), en 2024 se trasladaron en buque directo 612.984 pasajeros, en 2025 fueron 795.577 (30% más) y en enero-julio de este año viajaron 500.295. Si se proyecta el promedio mensual de ese período a todo un año, en 2026 habría un incremento de 8%, alcanzando los 857.640 pasajeros.

Pero el informe económico de Buquebus se elaboró con los datos del 2024. Plantea que la oferta existente para trasladarse entre ambas capitales asciende a 1.008 cupos por barco, cuatro veces por día, casi los 365 días del año. Eso arroja una capacidad de 1.419.264 pasajeros al año. Considerando la venta que hubo en 2024 (de 612.984 pasajes), la demanda cubrió el 43% de la oferta disponible.

“Si la demanda de pasajes entre Montevideo y Buenos Aires en buque directo se duplicara, igual sobraría oferta para llevarlos”, apunta. Y agrega que Colonia Express “quiere entrar” a un “mercado cubierto, donde se ofrecen más de 1,4 millones de pasajes al año y se venden apenas más de 600.000”. Para Buquebus, no tiene sentido agregar frecuencias porque las de “hoy más que duplican la demanda existente”.

Según la naviera de López Mena, Colonia Express considera que, con una “baja ínfima en los precios del pasaje, una campaña de publicidad hará incrementar la demanda en un 30% en pocos años”.

Esa proyección es puesta en duda por Buquebus, que califica el plan de la otra naviera como “poco convincente”. Sostiene que son muchas variables que influyen en la decisión de viajar de las personas, de las cuales la mayoría son ajenas a las empresas de transporte, como el tipo de cambio, el clima y las temporadas, los atractivos turísticos, las ferias y las convenciones, la situación económica y política en general de los países, etcétera. En cambio, agrega, el precio o costo del viaje es lo único manejable por la naviera, si bien tiene distintas cargas de los gobiernos y los organismos como ANP o Migraciones, que no se pueden obviar.

Sobre el precio, puntualmente, el informe indica que Colonia Express plantea cobrar US$ 75 por pasaje, contra los US$ 118,75 de Buquebus. Sin embargo, advierte que esa reducción no sería de tal magnitud, ya que los valores estimados surgen de la página web y no toman en cuenta las promociones privadas o los paquetes entre agencias, “que llevan el precio promedio de Buquebus a US$ 98”. Agrega, incluso, que actualmente la empresa vende pasajes a US$ 70, y aun así no ha aumentado la demanda.

“El viajero que quiere precios bajos para trasladarse entre Buenos Aires y Montevideo ya viaja hoy por Colonia, pagando US$ 55. ¿Qué incentivo tendría viajar directo a Montevideo pagando US$ 75, un 40% más?”, cuestiona. Quienes viajan por buque directo o incluso por avión “quieren calidad, servicio, comodidad y menos tiempo, pero no es el precio un factor determinante”, añade.

Según los datos históricos de transporte fluvial entre ambas capitales, se pasó en 2013 de 610.086 personas a una cantidad similar en 2024 (612.984). Para descartar que la falta de competencia sea lo que explique esa estabilidad en la demanda, el informe de Buquebus agrega el análisis de los datos del mercado de Colonia desde el 2008, el primer año completo que operó Colonia Express. Las cifras también muestran un mercado estable, del orden de los 2 millones de pasajeros anuales, con variaciones en la pandemia de Covid-19 y en años donde el diferencial cambiario con Argentina impulsó el cruce a la vecina orilla.

Sin pontón para operar

Colonia Express tiene habilitado para realizar la ruta puerto a puerto el catamarán Montevideo Express, con capacidad para 600 personas, pero no puede iniciar la operativa porque la plataforma para el embarque y el desembarque de los vehículos (pontón) que se utiliza en el puerto capitalino es propiedad de Buquebus.

El director de Colonia Express, Sebastián Planas, advirtió que si el MTOP no le ofrece una solución judicializará el tema solicitando una “medida cautelar, de amparo”, informó el viernes 4 el portal El Observador. “El MTOP debe respondernos a nosotros y darnos una solución pero, por otro lado, es ANP el que debería intimar a Buquebus a que comparta el pontón o que se lo lleve”, reclamó el empresario.

En tanto, la ANP aduce que se trata de una polémica “entre privados” y que el organismo no recibió documentación formal sobre la autorización a Colonia Express, informó El País el lunes 7.

Búsqueda consultó a la ANP sobre qué solución se explora para el problema de infraestructura y cuándo se prevé realizar el llamado para concesionar la terminal de pasajeros y las obras de reconstrucción del muelle Maciel, previstas en la iniciativa privada que presentó Buquebus, declarada de interés en marzo por la autoridad portuaria, pero no obtuvo respuesta.