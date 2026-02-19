Caja bancaria presentó prospecto para emitir obligaciones negociables

La institución previsional paraestatal empezó la tramitación ante el Banco Central, aunque la colocación podría no ser en lo inmediato

Sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, en la Ciudad Vieja.

A partir de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB), y del trabajo técnico desarrollado durante el año pasado con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas y de la empresa República Negocios Financieros, la institución paraestatal presentó ante el Banco Central del Uruguay el prospecto de emisión de obligaciones negociables para conseguir fondeo. Ese “hito relevante dentro de la estrategia institucional de fortalecimiento financiero” ocurrió el 30 de diciembre pasado, según informó un comunicado de la CJPB.

La emisión proyectada tiene como objetivo apoyar financieramente a la institución en el marco del proceso de reforma institucional establecido por la Ley 20.208, de noviembre de 2023, “contribuyendo a asegurar la continuidad de sus prestaciones y el adecuado cumplimiento de sus compromisos. Como resultado de estas acciones, la caja avanza en la incorporación de herramientas de financiamiento alineadas con los objetivos de la reforma, reafirmando su compromiso con una gestión responsable, transparente y orientada a la sostenibilidad institucional”, agrega el texto.

En los 10 primeros meses del ejercicio de 2025, esta caja paraestatal tuvo un resultado negativo equivalente a US$ 71 millones, surge del último informe contable publicado por la institución. La emisión es una de las acciones previstas en el marco de la reforma aprobada por la Ley 20.208, orientada a darle sostenibilidad financiera a la institución.

Una fuente del mercado consultada por Búsqueda dijo, sin embargo, que la emisión todavía “no está cerca” y estimó que “quizás” se concrete en el transcurso del 2026. La CJPB “tiene las necesidades de corto plazo medio cubiertas” y dispone de “fondos alternativos”, como desembolsos de una línea acordada con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina —por hasta US$ 300 millones— o una eventual renovación del crédito otorgado por el Banco República.

Las futuras obligaciones negociables de la CJPB, que contarán con garantía estatal, serían nominadas en unidades indexadas a la inflación o en unidades previsionales, que ajustan en función de la evolución del salario medio. Se estima que el Banco de Seguros del Estado y las administradoras de fondos previsionales podrían ser los compradores de estos papeles.