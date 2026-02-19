  • Cotizaciones
    jueves 19 de febrero de 2026

    Moody's señala "liderazgo" del BSE, aunque advierte por alta "exposición" a las rentas previsionales

    La agencia le asignó a la compañía aseguradora estatal la calificación de fortaleza financiera “Baa1” en escala global

    Sede de República AFAP, la mayor administradora del mercado de ahorros previsionales. 

    FOTO

    Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda
    A comienzos de febrero, la agencia Moody’s le ratificó al Banco de Seguros del Estado (BSE) la calificación de fortaleza financiera “Baa1” en escala global, la cual “refleja la posición de liderazgo de la compañía en la industria de seguros de Uruguay —siendo el líder en la mayoría de las coberturas tanto de seguros generales como de vida, con más del 70% de las primas totales del mercado—, su muy fuerte reconocimiento de marca a nivel local y su buena diversificación de productos”. La nota también tiene en cuenta los “buenos niveles de rentabilidad”, así como el “apoyo implícito y explícito que brinda a la compañía su único accionista, el Estado” uruguayo.

    En contraposición con eso, en varios pasajes del informe, Moody’s observó como los “principales desafíos crediticios” para el BSE su “exposición” a los seguros previsionales del régimen de AFAP, principalmente relacionados con los “riesgos de longevidad y reinversión, y descalces entre activos y pasivos”. Para la agencia, eso se ve matizado por el hecho de que “cada uno de estos riesgos —aunque no fueron eliminados— fueron reducidos en los últimos años debido a la introducción de tablas de mortalidad actualizadas y dinámicas que capturan con mayor precisión las tendencias demográficas de Uruguay, y debido al aumento en las tenencias de deuda denominada en unidades ajustadas al salario, que brindan la cobertura necesaria para las pensiones que se ajustan en la misma unidad”.

    Agrega otro dato: las reservas de la rama vida previsional representan más del 70% de las reservas totales de la entidad, “y de allí su influencia” de este factor.

    Liquidez y entorno operativo

    En otro pasaje, el análisis de la calificadora señala que el BSE tiene “suficientes activos líquidos para cumplir con sus compromisos de corto plazo, sobre todo para sus productos de seguros generales. Sin embargo, el desafío que representa la administración de activos y pasivos y el riesgo de reinversión en los productos de rentas vitalicias constituyen riesgos para la compañía”. Para Moody’s, “atenuando en cierta medida los riesgos de liquidez (...), gran parte del pasivo de la compañía en el ramo previsional está dado por las reservas para afrontar el pago de rentas previsionales sin posibilidad de rescate, por lo que BSE no se encuentra significativamente expuesto al riesgo de retiro masivo de fondos”. En ese sentido, la agencia ajustó la calificación de este factor al nivel de “Ba”, desde “A”, “considerando los riesgos de liquidez y calce asociados al segmento previsional”.

    Sobre los riesgos asociados al entorno operativo, el análisis indica que las “tendencias demográficas y sociales pueden hacer que el entorno operativo sea más desafiante, incluidos riesgos relacionados con una mayor regulación y el escrutinio del gobierno en el negocio de las pensiones, aunque el envejecimiento de la población también brinda oportunidades de crecimiento para BSE”.

    // Leer el objeto desde localStorage