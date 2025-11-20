  • Cotizaciones
    jueves 20 de noviembre de 2025

    Cámara espera llegar a la temporada de verano con la “ley de operadores turísticos” reglamentada

    Fernando Tapia, nuevo presidente de la Camtur, señala que esperan más actividad para el sector que en la temporada anterior; el tipo de cambio real en relación con Argentina ya está “bastante alineado”

    Una playa de Canelones.

    Una playa de Canelones. 

    FOTO

    Pablo Vignali / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) votó el lunes 17 una nueva comisión directiva para el período 2026-2027. Marina Cantera ya no ocupará ningún puesto y dará paso en la presidencia a Fernando Tapia, quien antes estaba en la vicepresidencia.

    En conversación con Búsqueda, el nuevo titular señaló expectativas optimistas para la próxima temporada de verano. El tipo de cambio real en relación con Argentina ya está “bastante alineado” con el histórico previo a la pandemia de 2020.

    El empleo en restaurantes y otros servicios de comidas móviles es de los más preponderantes en temporada alta
    Seguridad social

    Turismo: “estacionalidad” de la actividad provoca alta rotación y aportes discontinuos, señala el BPS

    Por Redacción Búsqueda
    Sede del Ministerio de Turismo
    Presupuesto

    Ministerio de Turismo admite posibles “problemas operativos” por bajo presupuesto y espera futuros refuerzos

    Por Catalina Misson

    Según datos del Ministerio de Turismo (Mintur), la cantidad de turistas argentinos que ingresaron al país durante los primeros nueve meses de 2025 aumentaron un 38% respecto al mismo período de 2024.

    De todas maneras, los niveles de actividad en el sector turístico aún están lejos del pico de 2017, cuando su aporte al Producto Interno Bruto fue del 8,4%. Este año ese ratio cerrará en el entorno del 6,4%, según estimaciones del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), por lo que todavía hay lugar para que las políticas públicas del nuevo gobierno se desarrollen “bastante más” y generen posibilidades de recuperación, opinó Tapia.

    ministerio-turismo-adhoc-jc.jpeg
    Entrada al Ministerio de Turismo

    Entrada al Ministerio de Turismo

    Relación ministerial

    Uno de los principales fines de la Cámara es lograr una articulación público-privada, explicó. En ese sentido, valoró que la clase política está mostrando “muchos consensos en cuanto a cuál debe ser el camino del turismo”. El ministro de Turismo, Pablo Menoni, mostró una “gran recepción” y pretende continuar colaborando con Camtur en el plan de promoción desarrollado desde la administración anterior. “Estas autoridades están con el talante justo para que nosotros también podamos contribuir”, aseguró Tapia.

    En cuanto al acotado presupuesto del Mintur, el nuevo presidente recordó que arrastra una caída del 38% en términos reales desde 2016 y que, aunque en términos nominales “hay una pequeña mejora” para el quinquenio, aún está “muy por debajo de lo razonable” en función del potencial económico del turismo.

    Eso aplica especialmente para el mercado laboral, subrayó. En 2024 el sector turístico cerró con 124.300 empleos, un 7,5% del total de los empleos del país. “Son jóvenes menores de 29 años. Uno de los problemas más importantes que tenemos en Uruguay, ya que el desempleo en esa franja etaria es más alto que el promedio del desempleo en el resto de las edades del país”, recordó.

    A pesar de los problemas presupuestales, “sí se nota un interés” del Mintur en hacer “planteos sólidos” al Ministerio de Economía (MEF) sobre “partidas que son importantes”.

    Tapia también percibe predisposición de las autoridades para avanzar en la concreción de reclamos históricos, como la consolidación de la política de IVA a tasa cero para no residentes durante todo el año y la devolución de este impuesto en establecimientos gastronómicos, algo que “debería ser ley”, aunque, reconoció, es una medida atada a la anuencia del MEF.

    airbnb

    Operadores y estafas

    En cuanto a la exigencia de mayor regulación a los operadores turísticos, especialmente ante el aumento de casos de estafas web a turistas y la competencia —en ocasiones calificada como “desleal”— de plataformas, como Airbnb, Tapia comunicó que el Mintur “tiene toda la prerrogativa” para reglamentar la Ley 20.352, aprobada en setiembre de 2024. “Por lo que hemos hablado con Menoni, eso va a ocurrir antes del fin de este año”, indicó.

    La ley busca regularizar el hospedaje transitorio en el que se incluyen servicios complementarios, como limpieza, atención al turista, gastronomía, entretenimiento y traslados. En ese sentido, entre otros aspectos, obliga a propietarios y administradores a inscribirse en el Registro de Operadores Turísticos.

    Sobre la confirmación de este lunes 17 de la condena a 24 meses de prisión para el dueño de Transhotel, agencia denunciada a fines de 2022 por unos 700 damnificados cuyos paquetes turísticos no fueron otorgados, dijo que se trata de una situación “lamentable”, que por su difusión arroja “una sombra de duda a todos los operadores turísticos, que realmente trabajan denodadamente para poder brindar el mejor servicio posible”.

    Hizo referencia a los récords de cantidad de uruguayos que han viajado al exterior “gracias al trabajo de las agencias” que “están haciendo el trabajo en el día a día con total respeto por las normas y con ética profesional”.

