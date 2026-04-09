  • Cotizaciones
    jueves 09 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Cambios normativos en el mercado de valores “han empezado a dar sus frutos”, dice el Banco Central

    En 2025 se produjo un “freno” en el monto de emisiones de títulos tras el récord del año previo, evalúa la Superintendencia de Servicios Financieros

    Bolsa de Valores de Montevideo.

    Bolsa de Valores de Montevideo.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central efectuó una valoración mixta sobre el desempeño del mercado de valores uruguayo en 2025.

    Leé además

    Ángel Urraburu, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo.
    Mercado de valores

    “Vamos a ver si está la decisión política” de que los entes participen en el mercado, dice presidente de la BVM

    Por Redacción Búsqueda
    Sede de la Lideco, en el Centro de Montevideo.
    Sistema financiero

    La Justicia decretó concurso de acreedores de Produits de France, emisora en la plataforma Crowder

    Por Redacción Búsqueda

    En su memoria anual, publicada recientemente, observó que se produjo un “freno” en el monto de las emisiones; el total de financiamiento de inversiones otorgado por el mercado ascendió a $ 9.500 millones, de los cuales un 60% correspondió a colocaciones nuevas y el resto a integraciones diferidas de emisiones de fideicomisos realizados en años previos. Ese monto se compara con los $ 40.000 millones del 2024, una cifra récord.

    Al mismo tiempo, subrayó que las modificaciones regulatorias introducidas en materia de emisiones bajo el régimen simplificado y de plataformas de financiamiento colectivo “han empezado a dar sus frutos”. Al cierre del 2025 había seis colocaciones simplificadas —con menos requisitos para el emisor que en el esquema convencional—, incluyendo una de acciones y cinco de obligaciones negociables, así como cuatro bonos correspondientes a tres empresas diferentes lanzados a través de Crowder, una plataforma de crowfunding.

    La SSF agrega que “están en trámite dos emisiones, una bajo el régimen simplificado y otra a negociarse en plataforma”. Esta última ya está en curso en Crowder; la empresa de tecnología financiera Alpréstamo (Wedkol S.A.) procura captar 5 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación con obligaciones negociables que ofrecen una tasa efectiva anual de 9,5%. A comienzos de esta semana, esa colocación —que tiene plazo hasta el domingo 12— había recaudado unos 1,5 millones de UI a la inflación, menos de un tercio de los 5 millones que el emisor aspira a captar.

    La memoria también consigna que una de las emisiones negociadas en Crowder al 31 de diciembre de 2025 “suspendió su cotización a la espera de reestructurar su deuda”. Alude al caso de Produits de France, una empresa del rubro alimenticio que en febrero se amparó en un concurso “voluntario” ante dificultades de pago.

    A ese evento le siguió la cancelación y devolución de las inversiones del primer Fideicomiso Financiero en pesos, Tatú, registrado por Crowder en diciembre. Habilitaba a minoristas a colocar en fondos de títulos soberanos a partir de $ 1.000. Una vez culminado el período de suscripción, el 13 de marzo, no alcanzó a integrar el monto mínimo requerido, $ 125 millones; apenas captó $ 2,4 millones.

    Selección semanal
    Montevideo

    El MPP “procesa el golpe” tras la decisión de Orsi sobre el transporte, mientras la gestión de Bergara respira aliviada

    Por  Santiago Sánchez  y Lucía Cuberos
    Informe sobre municipios

    Hay 23 municipios con niveles bajos de acceso a infraestructura y servicios básicos

    Por Redacción Búsqueda
    Agro

    Censo Agropecuario: menos predios, pero más grandes, y aumento de mujeres a cargo

    Por Agro de Búsqueda
    Presidencia

    Cristina Zubillaga asumirá como directora ejecutiva de Agesic tras Semana de Turismo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El presidente Orsi y el ministro Civila, el martes 7, en la presentación de la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle.

    El gobierno anuncia plan con medidas sociales, aunque hay dudas sobre su financiamiento

    Por Redacción Búsqueda
    Una incautación de droga realizada en agosto de 2025 en Montevideo es investigada por Uruguay para determinar la participación de Marset, un caso de posible interés para Estados Unidos.

    La defensa de Sebastián Marset y fiscales de Estados Unidos abren la posibilidad a un acuerdo para evitar ir a juicio

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sede de la Dirección General Impositiva, en la avenida Daniel Fernández Crespo.

    La DGI prepara su “cambio de paradigma institucional”, entre varias “debilidades”

    Por Redacción Búsqueda
    Militantes sindicales durante un paro del PIT-CNT en 2025.

    El PIT-CNT prepara un año con presencia “en la calle” para impulsar su agenda en un escenario complejo

    Por Martín Mocoroa
    // Leer el objeto desde localStorage