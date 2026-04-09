Cambios normativos en el mercado de valores “han empezado a dar sus frutos”, dice el Banco Central

En 2025 se produjo un “freno” en el monto de emisiones de títulos tras el récord del año previo, evalúa la Superintendencia de Servicios Financieros

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La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central efectuó una valoración mixta sobre el desempeño del mercado de valores uruguayo en 2025.

En su memoria anual, publicada recientemente, observó que se produjo un “freno” en el monto de las emisiones; el total de financiamiento de inversiones otorgado por el mercado ascendió a $ 9.500 millones, de los cuales un 60% correspondió a colocaciones nuevas y el resto a integraciones diferidas de emisiones de fideicomisos realizados en años previos. Ese monto se compara con los $ 40.000 millones del 2024, una cifra récord.

Al mismo tiempo, subrayó que las modificaciones regulatorias introducidas en materia de emisiones bajo el régimen simplificado y de plataformas de financiamiento colectivo “han empezado a dar sus frutos”. Al cierre del 2025 había seis colocaciones simplificadas —con menos requisitos para el emisor que en el esquema convencional—, incluyendo una de acciones y cinco de obligaciones negociables, así como cuatro bonos correspondientes a tres empresas diferentes lanzados a través de Crowder, una plataforma de crowfunding.

La SSF agrega que “están en trámite dos emisiones, una bajo el régimen simplificado y otra a negociarse en plataforma”. Esta última ya está en curso en Crowder; la empresa de tecnología financiera Alpréstamo (Wedkol S.A.) procura captar 5 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación con obligaciones negociables que ofrecen una tasa efectiva anual de 9,5%. A comienzos de esta semana, esa colocación —que tiene plazo hasta el domingo 12— había recaudado unos 1,5 millones de UI a la inflación, menos de un tercio de los 5 millones que el emisor aspira a captar.