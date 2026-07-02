El gobierno impulsa la “interconexión e interoperabilidad entre las bolsas” uruguayas

Gabriel Oddone, quien siendo consultor realizó trabajos referidos al ámbito bursátil doméstico como vía de financiamiento, tiene una visión crítica sobre el nivel de desarrollo actual. “Si mirás el mundo, no hay ningún factor que guarde relación entre nuestro desarrollo del mercado de valores y la sofisticación de nuestra economía. Es una cosa increíble que Uruguay no tenga un mercado de valores” más desarrollado, planteó el ministro de Economía en enero, en una entrevista con Búsqueda .

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Algunas ideas, que han sido conversadas con el Banco Central (BCU), empiezan a materializarse a través del proyecto de rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo llevó al Parlamento el último día de junio.

El artículo 362, casi sobre el final del texto, dispone: “Facúltese al Banco Central del Uruguay a establecer los requisitos y condiciones de interconexión e interoperabilidad entre las bolsas de valores y demás mercados de negociación de valores de oferta pública, conforme a la Ley Nº 18.627, de 2 de diciembre de 2009 y sus modificativas, con el objeto de facilitar el acceso recíproco entre los participantes de los distintos mercados, en las condiciones que se reglamenten”.

Agrega que la regulación que dicte el BCU en ejercicio de esa facultad “deberá garantizar el acceso recíproco y no discriminatorio de los participantes autorizados a operar en cualquiera de las entidades comprendidas, en condiciones técnicas y económicas objetivas, razonables, proporcionales y no discriminatorias, incluyendo lo relativo a comisiones, garantías y demás condiciones de acceso a los sistemas e infraestructuras de negociación y posnegociación”.

Finalmente, el artículo dispone que la regulación “deberá establecer las condiciones técnicas, operativas, de gobernanza, ciberseguridad, resiliencia operativa y continuidad del negocio que resulten necesarias para asegurar la adecuada integración y funcionamiento de los mercados, acordes con la naturaleza y los riesgos de las infraestructuras comprendidas. Asimismo, la regulación podrá establecer excepciones cuando resulten necesarias para preservar la estabilidad, integridad, seguridad o correcto funcionamiento de las infraestructuras involucradas”.

En aquella entrevista de comienzos de año, Oddone había sido explícito al referirse a las bolsas en actividad en el país, que, con distintos dueños y perfiles de mercado, son tres: la histórica Bolsa de Montevideo (BVM), propiedad de corredores bursátiles; la Bolsa Electrónica (Bevsa), perteneciente a los bancos del sistema y que alberga además negociación de divisas y de pesos, y UFEX, de capitales argentinos e instalada para operar contratos de futuros de ganado, aunque también incorporó otro tipo de instrumentos. Además, desde hace unos años está activa la primera plataforma local de financiamiento colectivo, Crowder.

Para el ministro, no se justifica la existencia en Uruguay de más de un ámbito bursátil. “Tenemos que encontrar un propietario que sea el responsable de promover el desarrollo del mercado de valores; no podemos tener dos bolsas de valores, una de los bancos y una de los corredores”, sentenció.

Años atrás hubo intentos de aproximación entre la BVM y la Bevsa, pero por distintas circunstancias la posibilidad de una unificación del mercado nunca avanzó ni tampoco la interconexión de sus ámbitos.

Entes a la bolsa como “tiendas ancla”

Paralelamente, en esas declaraciones a Búsqueda el ministro de Economía había planteado una idea para —entre otras cosas— dinamizar el mercado que, meses después, también mencionó el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Para Oddone, “está claro que las empresas públicas tienen que ser actores más relevantes de lo que son en el mercado de valores, idealmente buscando apertura de capital. Pero mientras eso no ocurra, buscando más financiamiento en el mercado de valores”.

Aceptó que, “por razones de economía política”, podría tener sentido “empezar por sociedades anónimas que son propiedad de las empresas públicas”, aunque “no tiene mucho sentido porque, al final del día, salvo el caso de Ducsa”, el “objeto” de esas entidades satélite no resulta “lo suficientemente atractivo” como para ser abierto su capital accionario.

Según el jefe del equipo económico, la incursión de los entes o sus sociedades en las bolsas actuaría como las “tiendas ancla” de los shoppings, “que son las que hacen que todos los negocios pequeños” vayan allí. “No vas a poder desarrollar un mercado de valores si no tenés una presencia activa de las empresas grandes. UTE, particularmente, es una empresa sofisticada en su gestión, en su gestión financiera. Tiene mucha experiencia en mercados, en buscar financiamiento”, añadió.

Reconoció que se trata de un camino que “requiere mucho cuidado, requiere mucho acuerdo, pero que va en la dirección de modernizar al Uruguay y diversificar los riesgos” porque, al incursionar en la bolsa, las empresas públicas se vuelven “más profesionales” y “transparentes”.