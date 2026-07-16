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    Comité evaluó al Niño como factor de riesgo para la estabilidad del sistema financiero

    El sistema financiero está “estable” y “es capaz de continuar apuntalando el desempeño de la economía”, concluyeron los representantes del MEF, el BCU, la Superintendencia de Instituciones Financieras y la Copab

    Una reunión del Comité de Estabilidad Financiera, en junio de 2025.

    Una reunión del Comité de Estabilidad Financiera, en junio de 2025.

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    BCU
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Como tras reuniones anteriores, el Comité de Estabilidad Financiera —integrado por el Ministerio de Economía, el Banco Central y su Superintendencia de Servicios Financieros, además de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario— concluyó el martes 14 que el sistema está “estable” y que “es capaz de continuar apuntalando el desempeño de la economía, respaldado por adecuados niveles de solvencia, liquidez y capacidad de absorción de choques adversos”.

    El comunicado en que sintetizó el análisis hecho por el comité volvió a advertir “riesgos asociados a tensiones geopolíticas persistentes, fragmentación del comercio global y condiciones financieras más restrictivas”. En la región, indicó que “persisten los desafíos macroeconómicos en los países relevantes para Uruguay”.

    Un elemento novedoso que fue considerado por las autoridades y quedó expresado en el comunicado estuvo asociado al “cambio climático” y la “posible ocurrencia de un evento del Niño de alta intensidad”.

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